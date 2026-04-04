אביב הגיע, הולאנד בא: סיטי הביסה את ליברפול

השחקן המצטיין
ארלינג הולאנד, ציון: 10
שלושער מושלם, משחק מושלם, סוף סוף מופיע במשחק חשוב
השחקן המאכזב
מוחמד סלאח, ציון: 3
פנדל רע, משחק מזעזע. מסע הפרידה מליברפול החל בצורה עגומה מאוד למצרי
לאחר הפסקה של שבועיים בשל פגרת הנבחרות, הקבוצות הגדולות ביבשת חזרו להילחם על התארים שנותרו להם עד לסיום העונה. בזמן ששאר הליגות חזרו, באנגליה התקיימו משחקי רבע גמר הגביע האנגלי, כאשר במוקד היום (שבת), מנצ’סטר סיטי אירחה את ליברפול.
המחצית הראשונה החלה טוב עבור ליברפול, סלאח החמיץ ממצב קורץ והאדומים היו בעניינים. אך בדקה ה-39 וירג’יל ואן דייק הכשיל ברשלנות את ניקו אוריילי ואפשר לארלינג הולאנד לכבוש מהנקודה הלבנה, הנורבגי השלים צמד רגע לפני הירידה למחצית (45+2’) לאחר מהלך קבוצתי נפלא.
החצי השני המשיך באותה צורה: סיטי המשיכה לדרוס וכבשה את השלישי (49’) והרביעי (57’) מרגליהם של אנטואן סמניו וארלינג הולנד בהתאמה. האדומים ניסו לחזור למשחק לאחר שקיבלו פנדל בדקה ה-64, אך מוחמד סלאח המשיך במשחקו הרע והחטיא. סיום המשחק היה חד צדדי עם 0:4 ענק לזכות חניכיו של פפ גווארדיולה.
המנצחת תחזור למאבקי האליפות הליגה ותחכה לראות את מי היא תפגוש בשלב הבא, בתקווה לדאבל בגביע ואולי אפילו טרבל מקומי. מנגד, המפסידה תצא לפאריס לפגוש את אלופת אירופה עם מורל שלילי, ותקווה להצליח להשיג תוצאה טובה לקראת הגומלין באנפילד.
מחצית שניה
'88
- ניקו גונזאלס נכנס גם לפנקס
'87
- קונאטה קיבל כרטיס צהוב רגע לפני סיום המשחק
'77
- פדריקו קייזה החליף את מוחמד סלאח
'76
- אלכסיס מק אליסטר ניסה לכבוש מרחוק, אך נבלם על ידי טראפורד
'72
- עומאר מרמוש החליף את מצטיין המשחק, ארלינג הולאנד
'72
- פיל פודן נכנס במקום אנטואן סמניו
'72
- חילוף משולש גם אצל פפ: טיג’אני ריינדרס החליף את ריאן שרקי
'67
- קודי גאקפו נכנס במקומו של הוגו אקיטיקה
'67
- ריו החליף את פלוריאן וירץ
'67
- חילוף משולש אצל ליברפול: אלכסיס מק אליסטר החליף את ריאן חרבנברך
'67
- גם ברנרדו סילבה נרשם בפנקס של מייקל אוליבר
'64
- מילוש קרקז קיבל כרטיס צהוב
'64
- כשלא הולך אז לא הולך: מתאוס נונס גרם לפנדל עבור ליברפול, אך בלאח נעצר על ידי טראפורד ולא הצליח להמתיק את הגלולה
'62
- ג’ו גומס ירד אצל סלוט, ג’רמי פרימפונג עלה במקומו
'62
- סאביניו החליף את ג’רמי דוקו אצל סיטי
'62
- חילוף כפול של פפ: ניקו גונזאלס החליף את רודרי
'57
- שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:4: דוקו החל את המהלך, מצא בכדור גאוני את אוריילי, שמצא את הולאנד, שלא התבלבל מול שער חשוף והשלים שלושער
'49
- שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:3: כדור חוץ לא טוב של ג’ו גומז הגיע לרגלי סיטי. שרקי לקח את הכדור ומצא שוב את סמניו, הפעם המבשל הפך לכובש ועם צ’יפ ענק העלה את המאחרת ליתרון משולש
מחצית ראשונה
'45+2
- שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:2: שער מושלם של המארחת, ריאן שרקי העביר כדור עומק לסמניו, האחרון עם הגבהה היישר לראשו של הולאנד, שהקדים את איבראהים קונאטה ונגח לפינה הרחוקה
'39
- שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:1: טעות קשה של וירג’יל ואן דייק, שהכשיל את ניקו אוריילי ברחבה. ארלינג הולאנד ניגש לבעוט את הפנדל, והכניע בקלות את מאמארדשווילי
'34
- עבירה של רודרי מזכה אותו בכרטיס צהוב ראשון עבור סיטי
'28
- הזדמנות ראשונה לסיטי: אנטואן סמניו העביר כדור רוחב חזק שנבלם היטב על ידי מאמארדשווילי
'26
- האדומים המשיכו ללחוץ על המארחת, רודרי איבד כדור על הרחבה, הוגו אקיטיקה ניצל זאת ובעט בחוזקה, אך פספס את המסגרת
'23
- ריאן חרבנברך משך בחולצתו של ג’רמי דוקו ומנע התקפת מעבר מסוכנת, כתוצאה מכך הוא קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
'15
- הזדמנות ראשונה של האדומים: כדור ארוך נהדר של גיורגי מאמארדשווילי למוחמד סלאח, המצרי הכין לעצמו טוב אך פספס את המסגרת של ג’יימס טראפורד
'1
- השופט מייקל אוליבר שרק לפתיחה! קרב הענקיות יצא לדרך