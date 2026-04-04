אביב הגיע, הולאנד בא: סיטי הביסה את ליברפול

דעת המבקר

השחקן המצטיין ארלינג הולאנד, ציון: 10

שלושער מושלם, משחק מושלם, סוף סוף מופיע במשחק חשוב השחקן המאכזב מוחמד סלאח, ציון: 3

פנדל רע, משחק מזעזע. מסע הפרידה מליברפול החל בצורה עגומה מאוד למצרי

הרכבים וציונים

לאחר הפסקה של שבועיים בשל פגרת הנבחרות, הקבוצות הגדולות ביבשת חזרו להילחם על התארים שנותרו להם עד לסיום העונה. בזמן ששאר הליגות חזרו, באנגליה התקיימו משחקי רבע גמר הגביע האנגלי, כאשר במוקד היום (שבת), מנצ’סטר סיטי אירחה את ליברפול.

המחצית הראשונה החלה טוב עבור ליברפול, סלאח החמיץ ממצב קורץ והאדומים היו בעניינים. אך בדקה ה-39 וירג’יל ואן דייק הכשיל ברשלנות את ניקו אוריילי ואפשר לארלינג הולאנד לכבוש מהנקודה הלבנה, הנורבגי השלים צמד רגע לפני הירידה למחצית (45+2’) לאחר מהלך קבוצתי נפלא.

החצי השני המשיך באותה צורה: סיטי המשיכה לדרוס וכבשה את השלישי (49’) והרביעי (57’) מרגליהם של אנטואן סמניו וארלינג הולנד בהתאמה. האדומים ניסו לחזור למשחק לאחר שקיבלו פנדל בדקה ה-64, אך מוחמד סלאח המשיך במשחקו הרע והחטיא. סיום המשחק היה חד צדדי עם 0:4 ענק לזכות חניכיו של פפ גווארדיולה.

המנצחת תחזור למאבקי האליפות הליגה ותחכה לראות את מי היא תפגוש בשלב הבא, בתקווה לדאבל בגביע ואולי אפילו טרבל מקומי. מנגד, המפסידה תצא לפאריס לפגוש את אלופת אירופה עם מורל שלילי, ותקווה להצליח להשיג תוצאה טובה לקראת הגומלין באנפילד.