יום שני, 06.04.2026 שעה 05:55

הולאנד חוגג עם סמניו ושרקי, התקפה מושלמת (רויטרס)

אביב הגיע, הולאנד בא: סיטי הביסה את ליברפול

התכולים גברו 0:4 על האדומים ועלו לחצי גמר הגביע האנגלי בסטייל. הנורבגי כבש שלושער ענק (39',45+2',57'), סמניו הוסיף (49'). סלאח החמיץ פנדל

מערכת ONE | 04/04/2026 14:45
יום שבת, 04/04/2026, 14:45אצטדיון איתיחאדגביע אנגלי - רבע גמר
ליברפול
הסתיים
4 0
שופט: מייקל אוליבר
מנצ'סטר סיטי
דעת המבקר
השחקן המצטיין
ארלינג הולאנד, ציון: 10
שלושער מושלם, משחק מושלם, סוף סוף מופיע במשחק חשוב
השחקן המאכזב
מוחמד סלאח, ציון: 3
פנדל רע, משחק מזעזע. מסע הפרידה מליברפול החל בצורה עגומה מאוד למצרי
הרכבים וציונים
 
 

לאחר הפסקה של שבועיים בשל פגרת הנבחרות, הקבוצות הגדולות ביבשת חזרו להילחם על התארים שנותרו להם עד לסיום העונה. בזמן ששאר הליגות חזרו, באנגליה התקיימו משחקי רבע גמר הגביע האנגלי, כאשר במוקד היום (שבת), מנצ’סטר סיטי אירחה את ליברפול.

המחצית הראשונה החלה טוב עבור ליברפול, סלאח החמיץ ממצב קורץ והאדומים היו בעניינים. אך בדקה ה-39 וירג’יל ואן דייק הכשיל ברשלנות את ניקו אוריילי ואפשר לארלינג הולאנד לכבוש מהנקודה הלבנה, הנורבגי השלים צמד רגע לפני הירידה למחצית (45+2’) לאחר מהלך קבוצתי נפלא.

החצי השני המשיך באותה צורה: סיטי המשיכה לדרוס וכבשה את השלישי (49’) והרביעי (57’) מרגליהם של אנטואן סמניו וארלינג הולנד בהתאמה. האדומים ניסו לחזור למשחק לאחר שקיבלו פנדל בדקה ה-64, אך מוחמד סלאח המשיך במשחקו הרע והחטיא. סיום המשחק היה חד צדדי עם 0:4 ענק לזכות חניכיו של פפ גווארדיולה.

המנצחת תחזור למאבקי האליפות הליגה ותחכה לראות את מי היא תפגוש בשלב הבא, בתקווה לדאבל בגביע ואולי אפילו טרבל מקומי. מנגד, המפסידה תצא לפאריס לפגוש את אלופת אירופה עם מורל שלילי, ותקווה להצליח להשיג תוצאה טובה לקראת הגומלין באנפילד.

מחצית שניה
  • '88
  • כרטיס צהוב
  • ניקו גונזאלס נכנס גם לפנקס
אוהדי מנצ'סטר סיטי חוגגים (רויטרס)
  • '87
  • כרטיס צהוב
  • קונאטה קיבל כרטיס צהוב רגע לפני סיום המשחק
  • '77
  • חילוף
  • פדריקו קייזה החליף את מוחמד סלאח
  • '76
  • החמצה
  • אלכסיס מק אליסטר ניסה לכבוש מרחוק, אך נבלם על ידי טראפורד
פלוריאן וירץ ואנטואן סמניו (רויטרס)
  • '72
  • חילוף
  • עומאר מרמוש החליף את מצטיין המשחק, ארלינג הולאנד
  • '72
  • חילוף
  • פיל פודן נכנס במקום אנטואן סמניו
  • '72
  • חילוף
  • חילוף משולש גם אצל פפ: טיג’אני ריינדרס החליף את ריאן שרקי
רודרי ודומיניק סובוסלאי (רויטרס)
  • '67
  • חילוף
  • קודי גאקפו נכנס במקומו של הוגו אקיטיקה
  • '67
  • חילוף
  • ריו החליף את פלוריאן וירץ
  • '67
  • חילוף
  • חילוף משולש אצל ליברפול: אלכסיס מק אליסטר החליף את ריאן חרבנברך
  • '67
  • כרטיס צהוב
  • גם ברנרדו סילבה נרשם בפנקס של מייקל אוליבר
סלאח מחמיץ את הפנדל (רויטרס)
  • '64
  • כרטיס צהוב
  • מילוש קרקז קיבל כרטיס צהוב
  • '64
  • החמצת פנדל
  • כשלא הולך אז לא הולך: מתאוס נונס גרם לפנדל עבור ליברפול, אך בלאח נעצר על ידי טראפורד ולא הצליח להמתיק את הגלולה
ארנה סלוט וג'רמי פרימפונג לא מרוצים (רויטרס)
  • '62
  • חילוף
  • ג’ו גומס ירד אצל סלוט, ג’רמי פרימפונג עלה במקומו
  • '62
  • חילוף
  • סאביניו החליף את ג’רמי דוקו אצל סיטי
  • '62
  • חילוף
  • חילוף כפול של פפ: ניקו גונזאלס החליף את רודרי
ארלינג הולאנד, שלושער ענק (רויטרס)
ארלינג הולאנד בועט (רויטרס)
  • '57
  • שער
  • שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:4: דוקו החל את המהלך, מצא בכדור גאוני את אוריילי, שמצא את הולאנד, שלא התבלבל מול שער חשוף והשלים שלושער
אנטואן סמניו חוגג (רויטרס)
  • '49
  • שער
  • שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:3: כדור חוץ לא טוב של ג’ו גומז הגיע לרגלי סיטי. שרקי לקח את הכדור ומצא שוב את סמניו, הפעם המבשל הפך לכובש ועם צ’יפ ענק העלה את המאחרת ליתרון משולש
מחצית ראשונה
ארלינג הולאנג נוגח (רויטרס)
  • '45+2
  • שער
  • שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:2: שער מושלם של המארחת, ריאן שרקי העביר כדור עומק לסמניו, האחרון עם הגבהה היישר לראשו של הולאנד, שהקדים את איבראהים קונאטה ונגח לפינה הרחוקה
ארלינג הולאנד חוגג (רויטרס)
ארלינג הולאנד בועט את הפנדל (רויטרס)
וירג'יל ואן דייק מכשיל את ניקו אוריילי (רויטרס)
  • '39
  • שער
  • שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:1: טעות קשה של וירג’יל ואן דייק, שהכשיל את ניקו אוריילי ברחבה. ארלינג הולאנד ניגש לבעוט את הפנדל, והכניע בקלות את מאמארדשווילי
  • '34
  • כרטיס צהוב
  • עבירה של רודרי מזכה אותו בכרטיס צהוב ראשון עבור סיטי
  • '28
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לסיטי: אנטואן סמניו העביר כדור רוחב חזק שנבלם היטב על ידי מאמארדשווילי
פפ גווארדיולה צופה ביציע בקבוצתו (IMAGO)
  • '26
  • החמצה
  • האדומים המשיכו ללחוץ על המארחת, רודרי איבד כדור על הרחבה, הוגו אקיטיקה ניצל זאת ובעט בחוזקה, אך פספס את המסגרת
  • '23
  • כרטיס צהוב
  • ריאן חרבנברך משך בחולצתו של ג’רמי דוקו ומנע התקפת מעבר מסוכנת, כתוצאה מכך הוא קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
מוחמד סלאח מחמיץ (IMAGO)
  • '15
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה של האדומים: כדור ארוך נהדר של גיורגי מאמארדשווילי למוחמד סלאח, המצרי הכין לעצמו טוב אך פספס את המסגרת של ג’יימס טראפורד
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט מייקל אוליבר שרק לפתיחה! קרב הענקיות יצא לדרך
ארנה סלוט, יצליח לעלות לחצי הגמר? (IMAGO)
ארלינג הולאנד מתחמם, פפ חייך אותו חד היום (IMAGO)
מוחמד סלאח, מתחיל את מסע הפרידה (IMAGO)
אצטדיון האיתיחאד, מוכן לקרב הענקיות (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
