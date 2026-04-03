הפועל חיפה מחפשת סנטר זר. אוגביידה מועמד

בהפועל חיפה מבינים שבמצב העניינים הנוכחי בליגה הלאומית, הפועל אילת תעלה אוטומטית מהמקום הראשון ולה נשאר להתמודד על הכרטיס השני דרך הפלייאוף. האדומים מהכרמל סימנו את עירוני נהריה כיריבה העיקרית שלה, היות והקבוצה הנוספת בחבורת הצמרת - מכבי רחובות, נשארה עם זר אחד עד לתום העונה.

היות ולנהריה קו קדמי משמעותי וחזק (תומר לוינסון, איליי אבייב, מרסליוס ארלינגטון וכריס קלארק), בחיפה מעוניינים להחתים סנטר משמעותי. אחד המועמדים לחיזוק הקבוצה הוא דרק אוגביידה, ששיחק בישראל בעבר באילת (עונת 20/21 ובהפועל ירושלים (עונת 24/25).

הסנטר הניגרי (29, 2.11) העמיד בבירה ממוצעים של 6.9 נקודות ו-3.4 ריבאונדים למשחק. מאז התקופה שלו בירושלים, שיחק אוגביידה בטרפאני שארק האיטלקית ובג'י ליג.