קרובה למדליה: תמר שטיינברג בגמר גביע הנסיכה

תמר שטיינברג העפילה לגמר גביע הנסיכה בפלמה דה מיורקה מהמקום הראשון, כאשר הגמר בגלישת רוח יתקיים מחר (שבת) והיא תהיה הנציגה הישראלית היחידה בשיוטי המדליות של התחרות. אצל הגברים, תום ראובני ויואב כהן יתחרו ברבע הגמר.

תמר שטיינברג סיימה את התחרות הסדירה במקום הראשון, לאחר שבחמשת השיוטים האחרונים שהתקיימו היום היא בלטה מעל כולן וניצחה פעמיים (7,5,1,1,8), והבטיחה את מקומה בגמר כך שיש לה סיכוי גבוה לזכות במדליה. האלופה האולימפית מפאריס 2024, מרטה מגטי האיטלקייה, סיימה אחריה במקום השני.

טיבי במקום ה-11, קנטור לא רצתה להסתכן בפציעה

שחר טיבי סיימה במקום ה-11 ונותרה מחוץ לשיוטי המדליות. בנוסף, סגנית האלופה האולימפית, שרון קנטור, לא התייצבה לשני השיוטים האחרונים בגלל כאבים קלים בקרסול, כך שהיא לא רצתה להסתכן בפציעה, אבל זה מה שגרם לה לפספס את הכניסה לשיוטי המדליות. בסופו של דבר, רק גולשת רוח ישראלית אחד תתחרה מחר בשיוטים המכריעים וזוהי שטיינברג הצעירה.

שרון קנטור בתחרות (sailing energy)

אצל הגברים, האלוף האולימפי בגלישת רוח, תום ראובני, סיים את השיוטים במקום השביעי אחרי יום טוב בפלמה, במהלכו הוא ניצח את אחד מהשיוטים ובאחר סיים שני. יואב כהן הדביק את הפער וסיים מאחוריו במקום השמיני עם ניצחון בשיוט האחרון שהכניס אותו לשיוטי המדליות. שניהם יתחרו ברבע הגמר מחר. לעומתם, יואב עומר סיים במקום ה-11 ונותר בחוץ.