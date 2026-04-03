יום שני, 06.04.2026 שעה 13:08
ספורט אחר  >> גלישת רוח

קרובה למדליה: תמר שטיינברג בגמר גביע הנסיכה

גולשת הרוח הישראלית סיימה ראשונה בתחרות בפלמה דה מיורקה ותייצג את המדינה בשיוטי המדליות. אצל הגברים, תום ראובני ויואב כהן יתחרו ברבע הגמר

|
תמר שטיינברג (sailing energy)
תמר שטיינברג (sailing energy)

תמר שטיינברג העפילה לגמר גביע הנסיכה בפלמה דה מיורקה מהמקום הראשון, כאשר הגמר בגלישת רוח יתקיים מחר (שבת) והיא תהיה הנציגה הישראלית היחידה בשיוטי המדליות של התחרות. אצל הגברים, תום ראובני ויואב כהן יתחרו ברבע הגמר.

תמר שטיינברג סיימה את התחרות הסדירה במקום הראשון, לאחר שבחמשת השיוטים האחרונים שהתקיימו היום היא בלטה מעל כולן וניצחה פעמיים (7,5,1,1,8), והבטיחה את מקומה בגמר כך שיש לה סיכוי גבוה לזכות במדליה. האלופה האולימפית מפאריס 2024, מרטה מגטי האיטלקייה, סיימה אחריה במקום השני.

טיבי במקום ה-11, קנטור לא רצתה להסתכן בפציעה

שחר טיבי סיימה במקום ה-11 ונותרה מחוץ לשיוטי המדליות. בנוסף, סגנית האלופה האולימפית, שרון קנטור, לא התייצבה לשני השיוטים האחרונים בגלל כאבים קלים בקרסול, כך שהיא לא רצתה להסתכן בפציעה, אבל זה מה שגרם לה לפספס את הכניסה לשיוטי המדליות. בסופו של דבר, רק גולשת רוח ישראלית אחד תתחרה מחר בשיוטים המכריעים וזוהי שטיינברג הצעירה.

שרון קנטור בתחרות (sailing energy)שרון קנטור בתחרות (sailing energy)

אצל הגברים, האלוף האולימפי בגלישת רוח, תום ראובני, סיים את השיוטים במקום השביעי אחרי יום טוב בפלמה, במהלכו הוא ניצח את אחד מהשיוטים ובאחר סיים שני. יואב כהן הדביק את הפער וסיים מאחוריו במקום השמיני עם ניצחון בשיוט האחרון שהכניס אותו לשיוטי המדליות. שניהם יתחרו ברבע הגמר מחר. לעומתם, יואב עומר סיים במקום ה-11 ונותר בחוץ.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */