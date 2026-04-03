יום רביעי, 08.04.2026 שעה 04:56
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5728-6327מכבי פ"ת1
4632-4127מכבי הרצליה2
4330-3827הפועל ראשל"צ3
4340-4627הפועל כפר שלם4
4134-3228בני יהודה5
4032-3927הפועל ר"ג6
3832-3727מ.ס קריית ים7
3345-4427מכבי יפו8
3335-3327מ.ס כפר קאסם9
3335-2727הפועל רעננה10
3237-3127הפועל כפ"ס11
3243-2827הפועל עפולה12
3137-2827עירוני מודיעין13
3035-2827הפועל עכו14
2844-3428הפועל נוף הגליל15
2339-2927הפועל חדרה16

"השחקנים אמרו שהם חושבים שהם שאננים מדי"

נועם שוהם אחרי ה-1:5 של מכבי פ"ת: "חייבים לנצח בכל משחק, הטבלה מוכיחה שאנחנו הקבוצה הטובה בליגה". על לירן חזן: "הוא אחד הכישרוניים בארץ"

|
נועם שוהם (חג'אג' רחאל)
לאחר שני משחקים ללא ניצחון, מכבי פ"ת שבה היום (שישי) לנצח ועשתה זאת בסטייל עם 1:5 מהדהד על הפועל נוף הגליל, כאשר לירן חזן כיכב עם שלושער ראשון בקריירה והוכיח שוב כמה פוטנציאל טמון בו.

"אנחנו חייבים ניצחון בכל משחק ולא רק כי לא ניצחנו שני משחקים. מבלי להישמע שחצן, הטבלה מוכיחה שאנחנו הקבוצה הטובה בליגה. ברגע שאתה יותר טוב מהיריבות שלך, אתה צריך לנצח. קורה שאתה מפסיד, קורה שאתה דומיננטי ואתה מקבל התקפת מעבר ומפסיד 1:0 אבל זה הכדורגל בכל העולם", סיכם המאמן המנצח נועם שוהם.

"חזרנו טיפה חלודים מהפגרה, בעיקר בסיומת מול השער, אבל אמרתי לשחקנים לפני המשחק, שמאמנים אומרים בראיונות שהם לא יודעים איך הם יקבלו את הקבוצה שלהם אבל דבר אחד ידעתי: שנהיה אגרסיביים ואינטנסיביים", הוסיף.

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים את השני (ראובן שוורץ)שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים את השני (ראובן שוורץ)

“אמרתי לשחקנים: קחו את עצמכם בידיים”

על התחושה שכולם כבר סימנו את פ"ת כעולה וקריאת ההשכמה: "בד"כ אני הראשון שמזהה שהשחקנים מורידים טיפה מהאינטנסיביות, הרצון, המוטיבציה ומה שהם מביאים למגרש. לא שמתי לב לזה פה, אבל אז באו אליי השחקנים ביניהם עומר (גולן) שאמר שהשחקנים חושבים שהם שאננים מדי. אמרתי להם שזה העניין שלהם ובשביל זה יש את איתן טיבי ומוחמד הינדי, השחקנים הוותיקים. קחו את השחקנים ואת עצמכם בידיים ובואו נמשיך קדימה".

שוהם התייחס להופעה של לירן חזן: "לאף אחד אין ספק שלירן חזן הוא אחד השחקנים הכישרוניים בארץ. ואם לירן חזן יבין כמו היום לאיפה הוא צריך לרוץ ואת השטחים שהוא צריך להיות בהם, הוא ייתן גולים. שחקנים כמו לירן חזן ימדדו, יצליחו וימכרו בזכות המספרים שלהם ולא בגלל מרכז השדה שיש קשרים אחוריים שיעשו את זה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
