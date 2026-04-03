"השחקנים אמרו שהם חושבים שהם שאננים מדי"

לאחר שני משחקים ללא ניצחון, מכבי פ"ת שבה היום (שישי) לנצח ועשתה זאת בסטייל עם 1:5 מהדהד על הפועל נוף הגליל, כאשר לירן חזן כיכב עם שלושער ראשון בקריירה והוכיח שוב כמה פוטנציאל טמון בו.

"אנחנו חייבים ניצחון בכל משחק ולא רק כי לא ניצחנו שני משחקים. מבלי להישמע שחצן, הטבלה מוכיחה שאנחנו הקבוצה הטובה בליגה. ברגע שאתה יותר טוב מהיריבות שלך, אתה צריך לנצח. קורה שאתה מפסיד, קורה שאתה דומיננטי ואתה מקבל התקפת מעבר ומפסיד 1:0 אבל זה הכדורגל בכל העולם", סיכם המאמן המנצח נועם שוהם.

"חזרנו טיפה חלודים מהפגרה, בעיקר בסיומת מול השער, אבל אמרתי לשחקנים לפני המשחק, שמאמנים אומרים בראיונות שהם לא יודעים איך הם יקבלו את הקבוצה שלהם אבל דבר אחד ידעתי: שנהיה אגרסיביים ואינטנסיביים", הוסיף.

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים את השני (ראובן שוורץ)

“אמרתי לשחקנים: קחו את עצמכם בידיים”

על התחושה שכולם כבר סימנו את פ"ת כעולה וקריאת ההשכמה: "בד"כ אני הראשון שמזהה שהשחקנים מורידים טיפה מהאינטנסיביות, הרצון, המוטיבציה ומה שהם מביאים למגרש. לא שמתי לב לזה פה, אבל אז באו אליי השחקנים ביניהם עומר (גולן) שאמר שהשחקנים חושבים שהם שאננים מדי. אמרתי להם שזה העניין שלהם ובשביל זה יש את איתן טיבי ומוחמד הינדי, השחקנים הוותיקים. קחו את השחקנים ואת עצמכם בידיים ובואו נמשיך קדימה".

שוהם התייחס להופעה של לירן חזן: "לאף אחד אין ספק שלירן חזן הוא אחד השחקנים הכישרוניים בארץ. ואם לירן חזן יבין כמו היום לאיפה הוא צריך לרוץ ואת השטחים שהוא צריך להיות בהם, הוא ייתן גולים. שחקנים כמו לירן חזן ימדדו, יצליחו וימכרו בזכות המספרים שלהם ולא בגלל מרכז השדה שיש קשרים אחוריים שיעשו את זה".