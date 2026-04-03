יום שני, 06.04.2026 שעה 04:52
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5427-6126מכבי פ"ת1
4629-4026מכבי הרצליה2
4330-3827הפועל ראשל"צ3
4134-3228בני יהודה4
4029-3826הפועל ר"ג5
3836-3926הפועל כפר שלם6
3630-3227מ.ס קריית ים7
3345-4427מכבי יפו8
3335-3327מ.ס כפר קאסם9
3333-2827הפועל כפ"ס10
3333-2626הפועל רעננה11
3143-2826הפועל עפולה12
3037-2826עירוני מודיעין13
2844-3428הפועל נוף הגליל14
2734-2526הפועל עכו15
2434-2727הפועל חדרה16

בהפועל נוף הגליל הוחלט: ימונה מאמן חדש

לאחר ההפסד לפ"ת, ברעם, שמעריך מאוד את פינטו (שיישאר במערכת) יחפש מאמן קבוע, שמו של ברקוביץ' עלה. פינטו: "אני יודע מה אני רוצה ומצפה מהקבוצה"

לירן פינטו (חג'אג' רחאל)
לירן פינטו (חג'אג' רחאל)

לאחר ההפסד הערב (שישי) 5:1 למכבי פתח תקווה, שהיה הפסדה השני ברציפות, הפועל נוף הגליל בדרך למינוי מאמן חדש, כאשר הקבוצה עדיין נמצאת עמוק בתחתית. 

המאמן הזמני לירן פינטו, זוכה למחמאות מהאיש החזק במועדון גיל ברעם, כאשר הוא בכל מקרה יישאר במערכת, אך ברעם, שחווה גם העונה עונה לא פשוטה בתחתית, הבין שכרגע יש לו פחות זמן לניסויים וינסה למנות מאמן מנוסה יותר. יש לציין, שהמשחק הבא של הקבוצה יהיה רק ביום שלישי בעוד שבוע וחצי.

שמו של ניר ברקוביץ' כבר עלה במועדון, כשגישושים ראשוניים נעשו, אך כרגע ברעם עצמו עוד לא החליט. יובל נעים, שהיה מועמד בעבר, הבהיר אז שלא יגיע ולמרות ההערכה המקצועית אליו, סירובו הופך אותו כרגע לפחות רלוונטי למשרה.

ניר ברקוביץניר ברקוביץ' (שחר גרוס)

“הסיטואציה בתחתית לא פשוטה”

"עלינו לא טוב אחרי האזעקה. ישר קיבלנו גול רך וזה די שבר אותנו. אנחנו צריכים להתאושש, אין מה לעשות. פתחנו טוב, היינו במשחק ועמדנו נכון. קיבלנו בסוף גול של יכולת אישית ב-1:0 וזה קורה. הצלחנו לחזור, אבל כשאתה חוזר וסופג דקה לפני המחצית מהמוליכה, שהיא קבוצה מצוינת, זה קצת מוריד", הוא סיכם. "עלינו למחצית השנייה וניסינו לעשות התאמות. התחלנו אותו בפורמה שרצינו ללחוץ, אבל אז קיבלנו את האזעקה ולא חזרנו ממנה".

"התפקוד שלי? אני מרגיש בסדר, אני יודע מה אני רוצה ומצפה. נכון שזה לא פשוט, הסיטואציה בתחתית לא פשוטה, אבל אני מרגיש שאני חזק ויודע מה אני רוצה ומצפה מהקבוצה. זה לא קרה היום, זה יצטרך לקרות בעתיד. יש לנו את עפולה בעוד 11 ימים ומשם נצטרך להמשיך קדימה. זו מכה קלה בכנף, אבל אנחנו צריכים להסתכל על כל משחק לגופו".

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
