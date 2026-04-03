בהפועל נוף הגליל הוחלט: ימונה מאמן חדש

לאחר ההפסד הערב (שישי) 5:1 למכבי פתח תקווה, שהיה הפסדה השני ברציפות, הפועל נוף הגליל בדרך למינוי מאמן חדש, כאשר הקבוצה עדיין נמצאת עמוק בתחתית.

המאמן הזמני לירן פינטו, זוכה למחמאות מהאיש החזק במועדון גיל ברעם, כאשר הוא בכל מקרה יישאר במערכת, אך ברעם, שחווה גם העונה עונה לא פשוטה בתחתית, הבין שכרגע יש לו פחות זמן לניסויים וינסה למנות מאמן מנוסה יותר. יש לציין, שהמשחק הבא של הקבוצה יהיה רק ביום שלישי בעוד שבוע וחצי.

שמו של ניר ברקוביץ' כבר עלה במועדון, כשגישושים ראשוניים נעשו, אך כרגע ברעם עצמו עוד לא החליט. יובל נעים, שהיה מועמד בעבר, הבהיר אז שלא יגיע ולמרות ההערכה המקצועית אליו, סירובו הופך אותו כרגע לפחות רלוונטי למשרה.

ניר ברקוביץ' (שחר גרוס)

“הסיטואציה בתחתית לא פשוטה”

"עלינו לא טוב אחרי האזעקה. ישר קיבלנו גול רך וזה די שבר אותנו. אנחנו צריכים להתאושש, אין מה לעשות. פתחנו טוב, היינו במשחק ועמדנו נכון. קיבלנו בסוף גול של יכולת אישית ב-1:0 וזה קורה. הצלחנו לחזור, אבל כשאתה חוזר וסופג דקה לפני המחצית מהמוליכה, שהיא קבוצה מצוינת, זה קצת מוריד", הוא סיכם. "עלינו למחצית השנייה וניסינו לעשות התאמות. התחלנו אותו בפורמה שרצינו ללחוץ, אבל אז קיבלנו את האזעקה ולא חזרנו ממנה".

"התפקוד שלי? אני מרגיש בסדר, אני יודע מה אני רוצה ומצפה. נכון שזה לא פשוט, הסיטואציה בתחתית לא פשוטה, אבל אני מרגיש שאני חזק ויודע מה אני רוצה ומצפה מהקבוצה. זה לא קרה היום, זה יצטרך לקרות בעתיד. יש לנו את עפולה בעוד 11 ימים ומשם נצטרך להמשיך קדימה. זו מכה קלה בכנף, אבל אנחנו צריכים להסתכל על כל משחק לגופו".