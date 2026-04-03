ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
133-136נאשוויל1
117-146ניו יורק סיטי2
117-126שארלוט3
1110-116אינטר מיאמי4
105-86שיקאגו פייר5
1010-96טורונטו6
1013-96ניו יורק רד בולס7
78-46די.סי. יונייטד8
69-115ניו אינגלנד רבולושן9
615-96סינסינטי10
59-86קולומבוס קרו11
411-66אטלנטה יונייטד12
317-76מונטריאול13
323-56אורלנדו סיטי14
011-46פילדלפיה יוניון15
 מערב 
160-146FC לוס אנג'לס1
154-176ונקובר ווייטקאפס2
151-106סן חוזה ארת'קווייקס3
138-126ריאל סולט לייק4
132-66סיאטל סאונדרס5
119-146דאלאס6
118-136סן דייגו אפ.סי7
910-136קולורדו ראפידס8
812-66מינסוטה יונייטד9
610-85יוסטון דינמו10
69-76אוסטין11
510-86לוס אנג'לס גלאקסי12
58-56סנט לואיס סיטי13
415-96פורטלנד טימברס14
414-66קנזס סיטי15

מסי ועוד: הסיכוי של ארגנטינה במונדיאל נמוך

סימני השאלה סביב הכושר של הפרעוש, ההיחלשות של שחקני מפתח בסגל, משחקי הכנה ברמה ירודה וניצחונות שהושגו בקושי. לאלופה יהיה קשה להגן על התואר

ליאו מסי (IMAGO)
נבחרת ארגנטינה ניצבת בפני לא מעט סימני שאלה לקראת המונדיאל הקרוב. בין אם מדובר בנוכחות של ליאו מסי או בהיעדרו, בירידה כללית באיכות הסגל לעומת הזכייה ב-2022, או במשחקי הכנה שלא מספקים תשובות אמיתיות, האלופה המכהנת מגיעה לטורניר כשהיא רחוקה מהיציבות שאפיינה אותה לפני שלוש שנים וחצי.

שלוש שנים וחצי חלפו מאז שליאו מסי השלים מעגל והוביל את ארגנטינה לזכייה במונדיאל בקטאר. הוא כבש 7 שערים ב-7 משחקים, כולל צמד בגמר מול צרפת, והוסיף 3 בישולים בדרך לזכייה מוצדקת בכדור הזהב של הטורניר. הוא היה הסמל הבלתי מעורער של האלביסלסטה וקפטן אמיתי בכל מובן.

עם זאת, יהיה זה עוול להגדיר את ארגנטינה של 2022 כנבחרת של שחקן אחד. חוליאן אלברס, אלכסיס מק-אליסטר ואנסו פרננדס פרצו באותה תקופה לבמה העולמית. פרננדס אף נבחר לשחקן הצעיר של הטורניר, ניקולס אוטמנדי סיפק יכולת יוצאת דופן, ואמיליאנו מרטינס הפך לגיבור בדו קרב הפנדלים.

גם שחקנים שהיו פחות מרשימים סטטיסטית, כמו אנחל די מריה ולאוטרו מרטינס, תרמו רבות לנבחרת. אחרי ההפסד המפתיע לסעודיה בפתיחת הטורניר, ארגנטינה העלתה את הרמה הקבוצתית לשיאים שלא ירדו עד הסוף. אף נבחרת לא השתוותה לרוח הקבוצתית שלה.

התמונה הנוכחית רחוקה מלהיות ורודה. הנבחרת של ליונל סקאלוני חסרה את הביטחון והעוצמה של אלופה. ההכנות היו כאוטיות, ומסי שוב נושא על גבו את מלוא הציפיות. בגיל 38, בקרוב 39, לעמוד בעומס כזה זו משימה קשה במיוחד, וזה רק אחד מהאתגרים שעומדים בפני ארגנטינה פחות מחודשיים לפני פתיחת הטורניר.

ניצחונות בקושי

על הנייר, קמפיין מוקדמות המונדיאל של ארגנטינה היה מושלם. הנבחרת סיימה ראשונה בבית הדרום אמריקאי, עם יתרון של 9 נקודות על אקוודור, וגם הציגה את ההתקפה הטובה ביותר. מסי כבש 8 שערים וזכה לראשונה בתואר מלך שערי המוקדמות.

עם זאת, השליטה הזו שיקפה גם ירידה ברמת היריבות. אורוגוואי וברזיל סיימו רק במקומות 4 ו-5 בהתאמה. בנוסף, היו רגעים מדאיגים עבור סקאלוני, במיוחד בהפסדים לאורוגוואי ופרגוואי וב-1:1 מול קולומביה, משחקים בהם מסי פתח בהרכב.

בין חלון מוקדמות אחד לשני, ארגנטינה גם זכתה בקופה אמריקה. אך גם שם התחושה הייתה שהנבחרת לא הגיעה לשיאה. הניצחונות היו קשים ולא מלווים בכדורגל משכנע, מגמה שנמשכה גם בהכנות למונדיאל 2026.

משחקי הכנה ברמה נמוכה

משחק ההכנה הראשון של ארגנטינה היה נגד ונצואלה באוקטובר, ניצחון 0:1 ללא מסי. מאז, הנבחרת שיחקה רק עוד מספר מועט של משחקים, וברמה נמוכה בהרבה. היא סיימה את 2025 עם ניצחון 0:6 על פורטו ריקו ו-0:2 על אנגולה, ובהמשך קבעה שני משחקי הכנה נוספים מול מאוריטניה (מקום 115 בעולם) וזמביה (מקום 91). משחקים אלו לא מספקים אינדיקציה אמיתית ליכולת הנבחרת.

בלה בומבונרה, ניצחה ארגנטינה 1:2 את מאוריטניה במשחק איטי מאוד. שערים של פרננדס וניקו פאס לא הצליחו להסתיר הופעה חלשה, בעוד מסי, שעלה כמחליף, הוקף בשחקני ואנשי הצוות של היריבה לאחר השריקה. כמה ימים מאוחר יותר הגיע ניצחון 0:5 משכנע יותר על זמביה כשהפרעוש פתח בהרכב והבקיע.

"הנבחרת לא שיחקה טוב. צריך להגיד את זה כדי להשתפר", אמר סקאלוני. "אנחנו יכולים לשחק הרבה יותר טוב, כבר הוכחנו את זה". "זה היה אחד ממשחקי ההכנה הגרועים שלנו", הוסיף אמיליאנו מרטינס אחרי מאוריטניה. "חסרו לנו אינטנסיביות, משחק וקצב. אנחנו חייבים להשתפר". מרטינס המשיך והתייחס לנושא בוער: "למזלנו גמר הפינאליסימה לא שוחק, כי אם היינו משחקים ככה היינו מפסידים".

ארגנטינה נאלצה לפנות למאוריטניה וזמביה לאחר ביטול המשחק מול ספרד בקטאר, וכן משחק נוסף, בשל המצב הביטחוני במזרח התיכון. רוב הנבחרות החזקות כבר היו מחויבות למשחקים אחרים, ולמרות האפשרות להעביר את הפינאליסימה לסנטיאגו ברנבאו, ארגנטינה סירבה לשחק מול קהל ספרדי שהיה צפוי להיות מוטה.

ניקולאס טגליאפיקו הסביר זאת: "זה היה משחק חשוב, כי היינו פוגשים נבחרת שיכולה לזכות במונדיאל. זה נותן מדד אמיתי". ב-2022 ארגנטינה הביסה את איטליה 0:3 בגמר הפינאליסימה, משחק שהעניק לה ביטחון עצום לפני המונדיאל.

ניהול מסי

סימני השאלה סביב השתתפותו של מסי במונדיאל הקרוב התרבו בחודשים האחרונים. "אני אבדוק יום יום אם אני כשיר ב-100% ואם אני יכול לתרום, ואז אחליט", אמר באוקטובר. "זה המונדיאל, וזה מרגש מאוד. לשחק שוב עבור הנבחרת זה תמיד חלום".

סקאלוני אישר כי ההחלטה טרם התקבלה: "אעשה הכל כדי שהוא יהיה שם. זה תלוי בו, במצבו הפיזי והמנטלי". מסי עדיין שחקן שיכול להכריע משחקים, כפי שהראה בפתיחת עונת ה-MLS עם 4 שערים ב-4 משחקים באינטר מיאמי. בהיעדר פציעה, הוא צפוי להשתתף במונדיאל שישי בקריירה.

עם זאת, זה כבר לא אותו מסי של 2022. קשה להאמין שיוכל לשחק 90 דקות כל כמה ימים בטורניר מורחב.

ירידה באיכות

השאלה המרכזית היא האם לארגנטינה יש מספיק כלים כשמסי לא על המגרש. התשובה, לפי התקופה האחרונה, לא מעודדת. בהיעדרו, הנבחרת התקשתה ליצור מצבים. פרישתו של די מריה פגעה בהתקפה, והחלופה ניקו גונסאלס פחות אפקטיבית. גם הקישור נחלש, כאשר רודריגו דה פול כבר לא באותה רמה, ופרננדס ומק-אליסטר לא יציבים.

מנגד, יש גם נקודות אור: אלברס בכושר מצוין, לאוטרו ממשיך בעונה נהדרת, והכישרון הצעיר פרנקו מסטנטואונו עשוי להיות קלף מפתיע. ניקו פאס נחשב ליורש אפשרי של מסי, אך עדיין חסר ניסיון.

הזמן אוזל

גם ההגנה כבר לא יציבה כמו בעבר. אוטמנדי בן 38 מתקשה לשמור על יציבות, וכריסטיאן רומרו מגיע מעונה חלשה. ליסנדרו מרטינס וגונסאלו מונטיאל סבלו מפציעות, וניקולס טגליאפיקו ומרקוס אקוניה כבר מעבר לשיא. גם אמיליאנו מרטינס ספג ביקורת לאחר טעויות בסיסיות.

למרות הכל, ארגנטינה עדיין נחשבת למועמדת חזקה, בין היתר בזכות התאמה לתנאי החום בצפון אמריקה. אך היא כבר לא מפחידה כמו בעבר. ספרד וצרפת נראות עמוקות ואיכותיות יותר, וגם נבחרות כמו אלג'יריה ואוסטריה עשויות להפתיע את אלופת העולם.

ארגנטינה זקוקה לזמן כדי למצוא את הקצב, זמן שאין לה כרגע. קיים סיכון ממשי שעידן מסי יסתיים בצורה מאכזבת אם סקאלוני לא ימצא את האיזון הנכון.

