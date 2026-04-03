"לא הראיתי את כל הפוטנציאל שלי, קצת עצוב"

ואסיליה מיציץ', אחד השחקנים הבכירים והיקרים באירופה, התייחס בפתיחות למצבו האישי ולעונה של הפועל תל אביב ביורוליג, כשהוא מודה בראיון בסרביה כי למרות הציפיות הגדולות עם חזרתו לאירופה, הוא עדיין רחוק מהיכולת שהציג בעבר.

הרכז הסרבי, שחזר בקיץ ליורוליג אחרי תקופה ב-NBA והצטרף לפרויקט השאפתני של הפועל תל אביב, הגיע כהחתמה נוצצת עם מטרה ברורה, זכייה ביורוליג. למרות השקעה גדולה וסגל עמוס כוכבים תחת דימיטריס איטודיס, הקבוצה מתקשה לשמור על יציבות ונמצאת במקום הרביעי עם מאזן של 21 ניצחונות ו-13 הפסדים.

"הכושר חשוב יותר מהבית, ואני עדיין לא שם"

מיציץ' התייחס לחשיבות הכושר לקראת שלבי ההכרעה: "הדבר הכי חשוב הוא הכושר הנוכחי. יתרון ביתיות יכול לעזור, במיוחד עם תמיכה של קהל גדול, אבל לפעמים הוא גם יוצר לחץ נוסף. לדעתי, הכושר משחק את התפקיד הגדול ביותר".

הוא המשיך והסביר: "צריך שתהיה תוכנית ברורה למצבים שונים על המגרש. אני לא חושב שהקהל יכול להכריע משחקים. אם אתה לא מוכן או לא בכושר הנכון, גם יתרון הביתיות יכול להשפיע עליך לרעה".

על המציאות המורכבת סביב המועדון אמר: "זה היה נהדר אם הייתה לנו תמיכת קהל, יש לנו אוהדים מדהימים ונלהבים. לצערי, המצב הוא מה שהוא ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. כבר שיחקנו פעמיים העונה בסופיה בלי הרבה אוהדים, אז זה לא יהיה מאוד שונה עבורנו".

מיציץ' התייחס גם ללחץ סביב מעמדו כשחקן בעל השכר הגבוה ביותר: "אני מאוד שמח. הלחץ והציפיות לא מדאיגים אותי, כי כבר התמודדתי עם זה בעבר. כל מה שרציתי שיקרה עם החזרה שלי ליורוליג, קרה. הקבוצה, הסיטואציה, הכל".

עם זאת, הוא לא הסתיר את האכזבה: "לא הראיתי את כל הפוטנציאל שלי על המגרש. אני קצת עצוב, כי אני עדיין מלא תשוקה ורעב לכדורסל, אבל גם שמח כי אני רואה שיש מקום לשיפור".

לסיום, התייחס גם לתיוג סביבו: "התוויות האלה באות והולכות. אני שמח שהצלחתי לשנות את הסיפור סביב זה. לא קל להגיע לרמה הזו באירופה, אבל היום כל שחקן מוכשר יכול להאמין שהוא מסוגל להגיע לחוזה גדול ולהפוך לשחקן הכי מתוגמל".

הפועל תל אביב תעמוד בתקופה הקרובה בפני סדרת משחקים מאתגרת ביורוליג מול פנרבחצ'ה, אולימפיאקוס, מכבי ומונאקו, כאשר המטרה היא להגיע לשיא בדיוק בזמן הנכון, כפי שמיציץ' עצמו הדגיש.