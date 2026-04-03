יום שישי, 10.04.2026 שעה 05:58
כדורסל ישראלי

מכה לכדורסל: הנבחרת תארח את גרמניה בליטא

פיב"א הודיעה כי החבורה של בית הלחמי תשחק בחו”ל גם בחלון של יולי. במקביל, עשרות מדינות מסרבות למשחקי הכנה מול נבחרות הנוער והנערות עקב המלחמה

נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)
נבחרת ישראל בכדורסל לא תשוב לארח את משחקיה הביתיים בישראל בחודשים הקרובים. ארגון פיב"א כבר העביר הודעה רשמית לאיגוד הכדורסל, לפיה בחלון המשחקים הקרוב של חודש יולי, הנבחרת בהדרכתו של המאמן אריאל בית הלחמי תאלץ להמשיך ולשחק מחוץ לגבולות המדינה.

התחנה הבאה, ליטא 

בעקבות ההחלטה, משחקה של הנבחרת מול גרמניה במסגרת מוקדמות גביע העולם, אשר ייערך בשלושה ביולי, יתקיים בליטא. הליטאים נתנו את ברכתם ומאפשרים לאיגוד הכדורסל הישראלי לארח בשטחם. שלושה ימים לאחר מכן, בשישה ביולי, תצא הנבחרת למשחק חוץ קשה מול נבחרת קרואטיה המקומית.

חרם שקט על דור העתיד 

בתוך כך, המלחמה מול איראן וחיזבאללה גובה מחיר ספורטיבי כבד ומייצרת בעיה חמורה במיוחד עבור דור העתיד של הכדורסל הישראלי. נכון לעכשיו, אף מדינה לא מסכימה לקיים משחקי ידידות או משחקי הכנה מול הנבחרות הצעירות של ישראל, הן בגזרת הבנים והן בגזרת הבנות.

עשרות פניות וסירוב מוחלט

ראשי איגוד הכדורסל מוצאים את עצמם מתקשים למצוא יריבות אימון ראויות כדי להריץ את סגלי הנבחרות לקראת הטורנירים השונים. האיגוד  ערך פנייה יזומה לעשרות מדינות, אך התשובות המתקבלות נותרות זהות ושליליות פעם אחר פעם, כאשר הסיבה המובהקת והיחידה לסירוב היא מצב המלחמה בו שרויה ישראל.

