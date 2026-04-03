כדורגל ישראלי >> ליגה לאומית
לוח תוצאות
ליגה לאומית 25-26
5728-6327מכבי פ"ת1
4632-4127מכבי הרצליה2
4330-3827הפועל ראשל"צ3
4340-4627הפועל כפר שלם4
4134-3228בני יהודה5
4032-3927הפועל ר"ג6
3832-3727מ.ס קריית ים7
3345-4427מכבי יפו8
3335-3327מ.ס כפר קאסם9
3335-2727הפועל רעננה10
3237-3127הפועל כפ"ס11
3243-2827הפועל עפולה12
3137-2827עירוני מודיעין13
3035-2827הפועל עכו14
2844-3428הפועל נוף הגליל15
2339-2927הפועל חדרה16

ההכרעה על הנוער אחרי פסח, 2 יורדות מהלאומית

בהתאחדות ממתינים להתפתחויות במלחמה לפני שיחליטו על עתיד ליגות הנוער והנערים. בהמשך לחשיפנ על סיום הליגות הנמוכות: משחקי המבחן ללאומית בוטלו

שחקני הפועל עכו (חג'אג' רחאל)
בהתאחדות לכדורגל החליטו להמתין עד לאחר חג הפסח על מנת לקבל החלטה סופית הנוגעת להמשך העונה בליגות הנוער והנערים. ראשי ההתאחדות מעוניינים לקחת מספר ימים נוספים בטרם יכריעו בעניין, כדי לבחון לאן מועדות פניה של המלחמה והאם המצב הולך לקראת רגיעה וסיום או שמא להסלמה.

על אף שבהתאחדות היו רוצים מאוד לראות את העונה נמשכת כסדרה בליגות אלו, קיימת הבנה ברורה כי במידה והמלחמה תימשך במתכונתה הנוכחית, לא תהיה ברירה אלא להודיע על סיום העונה באופן רשמי. לכן, הוחלט להמתין עוד מספר ימים עד לקבלת ההחלטה הסופית.

בוטלו משחקי המבחן ללאומית

בתוך כך, ובהמשך ישיר לחשיפת ONE על סיום העונה בליגות הנמוכות (א', ב' ו-ג') לאור המצב, מתבררות ההשלכות גם על ליגת המשנה. מהליגה הלאומית יהיו העונה רק שתי יורדות לליגה א', ומשחקי המבחן יבוטלו כליל.

כזכור, משחקי המבחן היו אמורים להפגיש את הקבוצה שתסיים את העונה במקום ה-14 בליגה הלאומית מול הנציגה שתעפיל מליגה א'. אולם, לאור ההכרזה על סיום העונה בליגה השלישית, לא ניתן להמשיך את המשחקים שם כדי להכריע מי תהיה הקבוצה שתגיע למשחקי המבחן בהתמודדות על הכרטיס ללאומית, ולכן ההתמודדות בוטלה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
