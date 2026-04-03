ההכרעה על הנוער אחרי פסח, 2 יורדות מהלאומית

בהתאחדות לכדורגל החליטו להמתין עד לאחר חג הפסח על מנת לקבל החלטה סופית הנוגעת להמשך העונה בליגות הנוער והנערים. ראשי ההתאחדות מעוניינים לקחת מספר ימים נוספים בטרם יכריעו בעניין, כדי לבחון לאן מועדות פניה של המלחמה והאם המצב הולך לקראת רגיעה וסיום או שמא להסלמה.

על אף שבהתאחדות היו רוצים מאוד לראות את העונה נמשכת כסדרה בליגות אלו, קיימת הבנה ברורה כי במידה והמלחמה תימשך במתכונתה הנוכחית, לא תהיה ברירה אלא להודיע על סיום העונה באופן רשמי. לכן, הוחלט להמתין עוד מספר ימים עד לקבלת ההחלטה הסופית.

בוטלו משחקי המבחן ללאומית

בתוך כך, ובהמשך ישיר לחשיפת ONE על סיום העונה בליגות הנמוכות (א', ב' ו-ג') לאור המצב, מתבררות ההשלכות גם על ליגת המשנה. מהליגה הלאומית יהיו העונה רק שתי יורדות לליגה א', ומשחקי המבחן יבוטלו כליל.

כזכור, משחקי המבחן היו אמורים להפגיש את הקבוצה שתסיים את העונה במקום ה-14 בליגה הלאומית מול הנציגה שתעפיל מליגה א'. אולם, לאור ההכרזה על סיום העונה בליגה השלישית, לא ניתן להמשיך את המשחקים שם כדי להכריע מי תהיה הקבוצה שתגיע למשחקי המבחן בהתמודדות על הכרטיס ללאומית, ולכן ההתמודדות בוטלה.