בגלל האזעקות: 5 משחקים בלאומית נעצרו וחודשו

אירוע חריג התרחש היום (שישי) בכדורגל הישראלי, כאשר ירי טילים מאיראן הוביל להפסקה זמנית של חמישה משחקים במסגרת הליגה הלאומית. במהלך המשחקים הופעלה אזעקה במספר אזורים בארץ, מה שגרם לעצירת ההתמודדויות באופן מיידי והורדת השחקנים והקהל למרחבים מוגנים.

המשחקים שנעצרו היו בין מכבי פתח תקווה להפועל נוף הגליל, מ.ס כפר קאסם לכפר שלם, בני יהודה מול הפועל רעננה, מכבי יפו מול קריית ים והפועל רמת גן מול הפועל כפר סבא. בכל המגרשים נשמעה אזעקה והפעילות הופסקה בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

בזמן האזעקות, השחקנים וצוותי האימון פונו למרחבים המוגנים בתוך האצטדיונים, שם שהו עד לסיום האירוע והסרת האיום. מדובר בנוהל חירום מוכר בכדורגל הישראלי, אך כזה שמדגיש שוב את המציאות הביטחונית המורכבת שבה מתקיימים המשחקים.

שחקני בני יהודה והפועל רעננה לאחר קבלת ההתרעה מפיקוד העורף (שחר גרוס)

נציין שזהו אירוע האזעקה הראשון שקורה בזמן משחקים מאז חידוש הכדורגל הישראלי, ובכלל המגרשים כולם נשמעו להנחיות והנושא עבר בצורה חלקה עד לחידוש כלל המפגשים כאשר התקבלה הודעה על כך שהאירוע הסתיים.

שחקני בני יהודה והפועל רעננה במרחב המוגן (שחר גרוס)

המגרש בשכונת התקווה לאחר קבלת ההתרעה (שחר גרוס)

לעומת זאת, המשחק היחיד שלא נעצר היה בין הפועל חדרה להפועל ראשון לציון, שם לא הופעלה אזעקה והמשחק נמשך כרגיל.

האירוע מזכיר פעם נוספת עד כמה גם הספורט מושפע מהמצב הביטחוני בישראל.