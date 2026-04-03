יום רביעי, 08.04.2026 שעה 04:56
ליגה לאומית 25-26
5728-6327מכבי פ"ת1
4632-4127מכבי הרצליה2
4330-3827הפועל ראשל"צ3
4340-4627הפועל כפר שלם4
4134-3228בני יהודה5
4032-3927הפועל ר"ג6
3832-3727מ.ס קריית ים7
3345-4427מכבי יפו8
3335-3327מ.ס כפר קאסם9
3335-2727הפועל רעננה10
3237-3127הפועל כפ"ס11
3243-2827הפועל עפולה12
3137-2827עירוני מודיעין13
3035-2827הפועל עכו14
2844-3428הפועל נוף הגליל15
2339-2927הפועל חדרה16

בגלל האזעקות: 5 משחקים בלאומית נעצרו וחודשו

ההתרעות של פיקוד העורף גרמו לעצירתם הזמנית של חמישה משחקים, השחקנים והצוותים נשמעו היטב להנחיות עד לחידוש. המשחק בין חדרה לראשל"צ לא נעצר

המרחב המוגן בפתח תקווה (פרטי)
המרחב המוגן בפתח תקווה (פרטי)

אירוע חריג התרחש היום (שישי) בכדורגל הישראלי, כאשר ירי טילים מאיראן הוביל להפסקה זמנית של חמישה משחקים במסגרת הליגה הלאומית. במהלך המשחקים הופעלה אזעקה במספר אזורים בארץ, מה שגרם לעצירת ההתמודדויות באופן מיידי והורדת השחקנים והקהל למרחבים מוגנים.

המשחקים שנעצרו היו בין מכבי פתח תקווה להפועל נוף הגליל, מ.ס כפר קאסם לכפר שלם, בני יהודה מול הפועל רעננה, מכבי יפו מול קריית ים והפועל רמת גן מול הפועל כפר סבא. בכל המגרשים נשמעה אזעקה והפעילות הופסקה בהתאם להנחיות פיקוד העורף. 

בזמן האזעקות, השחקנים וצוותי האימון פונו למרחבים המוגנים בתוך האצטדיונים, שם שהו עד לסיום האירוע והסרת האיום. מדובר בנוהל חירום מוכר בכדורגל הישראלי, אך כזה שמדגיש שוב את המציאות הביטחונית המורכבת שבה מתקיימים המשחקים.

שחקני בני יהודה והפועל רעננה לאחר קבלת ההתרעה מפיקוד העורף (שחר גרוס)שחקני בני יהודה והפועל רעננה לאחר קבלת ההתרעה מפיקוד העורף (שחר גרוס)

נציין שזהו אירוע האזעקה הראשון שקורה בזמן משחקים מאז חידוש הכדורגל הישראלי, ובכלל המגרשים כולם נשמעו להנחיות והנושא עבר בצורה חלקה עד לחידוש כלל המפגשים כאשר התקבלה הודעה על כך שהאירוע הסתיים.

שחקני בני יהודה והפועל רעננה במרחב המוגן (שחר גרוס)שחקני בני יהודה והפועל רעננה במרחב המוגן (שחר גרוס)
המגרש בשכונת התקווה לאחר קבלת ההתרעה (שחר גרוס)המגרש בשכונת התקווה לאחר קבלת ההתרעה (שחר גרוס)

המשחק בין חדרה לראשל”צ המשיך כרגיל

לעומת זאת, המשחק היחיד שלא נעצר היה בין הפועל חדרה להפועל ראשון לציון, שם לא הופעלה אזעקה והמשחק נמשך כרגיל.

האירוע מזכיר פעם נוספת עד כמה גם הספורט מושפע מהמצב הביטחוני בישראל.

