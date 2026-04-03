גווארדיולה: סלאח אדם מדהים ואגדת פרמייר ליג

פפ גווארדיולה התייצב למסיבת העיתונאים אחרי פגרת הנבחרות, כשברקע ההדחה מליגת האלופות והמאבק שנותר פתוח בזירה המקומית. המאמן הספרדי לא הסתיר את האכזבה מהיעדר לוח משחקים עמוס באירופה, אך הדגיש כי המיקוד כעת הוא בליגה ובגביעים, כאשר מנצ'סטר סיטי עדיין נאבקת על תארים למרות התקופה המאתגרת.

"הלוואי והייתה לנו את השבוע הבא כדי להיות בליגת האלופות ולהיות עם לוח משחקים עמוס, אבל לצערי אנחנו בחוץ", אמר גווארדיולה. "אנחנו מתמקדים במשחק מול ליברפול ובהכנה ליום ראשון הבא, אלו ההזדמנויות האחרונות שלנו להישאר שם עם הסיכוי המינימלי שיש לנו לזכות בפרמייר ליג. נתמקד בזה".

המאמן התייחס גם לעומס על השחקנים: "עדיין קשה לי להבין איך זה אפשרי, כשמשחקים תשעה חודשים, לשחק על כל התארים כל שלושה ימים ולהטיס שחקנים מיבשות אחרות למשחקי ידידות עם הנבחרות. זה באמת, באמת, באמת לא הגיוני. מצד שני, עבור שחקנים ומאמנים שלא הולכים לנבחרות זו הפסקה והיא הכרחית לחודש האחרון שמצפה לנו".

פפ גווארדיולה (IMAGO)

"סלאח אגדה, ופודן יחזור"

גווארדיולה התייחס גם לעזיבה הצפויה של מוחמד סלאח מליברפול: "המספרים והיציבות, איזה שחקן, איזה בן אדם מדהים. שערים, בישולים ואגדה מוחלטת של ליברפול והפרמייר ליג על כל מה שעשה. זה רגע טוב להיפרד ממנו כאן. הוא ראוי להכרה אדירה על מה שנתן לכדורגל העולמי ובעיקר כאן".

על היריבות מול ליברפול אמר: "הרבה פעמים הם היו היריבה הגדולה ביותר. זו קבוצה שהשקיעה המון בעונה שעברה כדי להישאר בצמרת לשנים רבות. היא בליגת האלופות ויש לה שחקנים ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו מקווים להציג יכולת כמו נגד ארסנל ולהתקדם שלב נוסף".

כשנשאל על הכושר של פיל פודן, הבהיר: "חשש? שום דבר. אפס. הוא בן 25 וזכה בשישה תארי פרמייר ליג, הוא זכה בהרבה דברים. התרומה שלו הייתה מדהימה ומה שקורה עכשיו זה תהליך נורמלי בקריירה ארוכה. זה מצב רגיל. ברגע מסוים יהיה קליק והוא יחזור".

פפ ופודן (IMAGO)

בנוגע לדבריו של רודרי על ריאל מדריד אמר: "אין לי מושג. אין לי דעה, כי אני לא יודע את הכוונות. אני חושב שאני יודע את הכוונות של המועדון ושלו, אבל אני לא יודע מה יקרה בסוף". גווארדיולה גם סיכם את המסע בגביע האנגלי: "יכול להיות יום רע. זה קורה. אבל תמיד היינו שם וזה גורם לי להיות גאה. שבעה חצאי גמר ברציפות, זה באמת מרשים".

על הזכייה בגביע הליגה הוסיף: "זה מרגיש כאילו זה קרה מזמן. תמיד טוב לזכות בעוד תואר, במיוחד נגד הקבוצה הכי טובה באירופה עד עכשיו. זה היה מבחן טוב. כשמסיימים אחד, עוברים לבא. יש לנו הזדמנות להגיע להישג מדהים של שמונה חצאי גמר ברציפות, דבר שלא נעשה מעולם".

למרות ההדחה מליגת האלופות, מנצ'סטר סיטי עדיין נאבקת על תארים. היא נותרה במאבק על הגביע האנגלי ועדיין מחזיקה בסיכוי מסוים במאבק האליפות מול ארסנל. לקבוצה יש גם משחק חסר בליגה, לאחר שהמפגש מול קריסטל פאלאס נדחה בשל גמר גביע הליגה. ב-19 באפריל תארח סיטי את ארסנל באיתיחאד, כאשר ניצחון יחד עם השלמת המשחק החסר עשוי לצמצם את הפער בפסגה ולהחזיר את המאבק על האליפות לחיים.