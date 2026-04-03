ליגה לאומית 25-26
5728-6327מכבי פ"ת1
4632-4127מכבי הרצליה2
4330-3827הפועל ראשל"צ3
4340-4627הפועל כפר שלם4
4134-3228בני יהודה5
4032-3927הפועל ר"ג6
3832-3727מ.ס קריית ים7
3345-4427מכבי יפו8
3335-3327מ.ס כפר קאסם9
3335-2727הפועל רעננה10
3237-3127הפועל כפ"ס11
3243-2827הפועל עפולה12
3137-2827עירוני מודיעין13
3035-2827הפועל עכו14
2844-3428הפועל נוף הגליל15
2339-2927הפועל חדרה16

דקת דומיה לזכר הנופלים בבני יהודה נגד רעננה

טרם שריקת הפתיחה, הקבוצות עמדו כדי לכבד את חיילי צה"ל שנפלו בלבנון, את הנרצחים במלחמה ואת חיילי צבא ארה"ב: "הקריבו את נפשם למאבק על העתיד"

שחקני בני יהודה והפועל נוף הגליל (שחר גרוס)
המחזור ה-27 בליגה הלאומית יצא היום (שישי) לדרך עם מספר משחקים, כשאחד מהם הוא זה של בני יהודה נגד הפועל רעננה. לפני שריקת הפתיחה, הכתומים והקבוצה מהשרון עמדו יחד בדקת דומיה לזכר חיילי צה”ל שנפלו בלבנון, הנרצחים במלחמה, וחיילי צבא ארצות הברית.

בהודעה הרשמית של המועדון משכונת התקווה נכתב: “בעיצומה של מלחמה רב חזיתית, ברגע של אחדות, כאב וזיכרון. אנו מרכינים ראש לזכרם של הנופלים בקרבות הקשים בקור העז של לבנון, שהקריבו את חייהם למעננו.

אנו זוכרים גם את הנרצחים, אזרחים חפים מפשע, שהטילים חרצו את גורלם, משפחות שנגדעו באחת, וקהילות שלמות שנפגעו בתקופה קשה זו. ברגע זה אנו מבקשים לזכור ולהוקיר גם את חיילי צבא ארצות הברית, שעמדו לצד מדינת ישראל, הקריבו את נפשם, והיו שותפים למאבק על עתיד טוב יותר. יהי זכרם של כל הנופלים והנרצחים ברוך”.

אליעד שחף בפעולה (שחר גרוס)אליעד שחף בפעולה (שחר גרוס)

בני יהודה ורעננה רוצות פלייאוף

החבורה של אלי לוי חזרה מפגרת המלחמה הכפויה עם ניצחון 0:1 על הפועל עפולה ובמחזור שעבר סיימה ב-1:1 מול נוף הגליל. רעננה לעומת זאת שבה למשחקים שחודשו עם 1:1 נגד מכבי יפו. כל אחת מהקבוצות מצפה להמשיך את 2025/26 בצורה טובה ולהשיג כמה שיותר נקודות עד תום העונה הסדירה, כדי להיכנס לפלייאוף.

