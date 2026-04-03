דקת דומיה לזכר הנופלים בבני יהודה נגד רעננה

המחזור ה-27 בליגה הלאומית יצא היום (שישי) לדרך עם מספר משחקים, כשאחד מהם הוא זה של בני יהודה נגד הפועל רעננה. לפני שריקת הפתיחה, הכתומים והקבוצה מהשרון עמדו יחד בדקת דומיה לזכר חיילי צה”ל שנפלו בלבנון, הנרצחים במלחמה, וחיילי צבא ארצות הברית.

בהודעה הרשמית של המועדון משכונת התקווה נכתב: “בעיצומה של מלחמה רב חזיתית, ברגע של אחדות, כאב וזיכרון. אנו מרכינים ראש לזכרם של הנופלים בקרבות הקשים בקור העז של לבנון, שהקריבו את חייהם למעננו.

אנו זוכרים גם את הנרצחים, אזרחים חפים מפשע, שהטילים חרצו את גורלם, משפחות שנגדעו באחת, וקהילות שלמות שנפגעו בתקופה קשה זו. ברגע זה אנו מבקשים לזכור ולהוקיר גם את חיילי צבא ארצות הברית, שעמדו לצד מדינת ישראל, הקריבו את נפשם, והיו שותפים למאבק על עתיד טוב יותר. יהי זכרם של כל הנופלים והנרצחים ברוך”.

אליעד שחף בפעולה (שחר גרוס)

בני יהודה ורעננה רוצות פלייאוף

החבורה של אלי לוי חזרה מפגרת המלחמה הכפויה עם ניצחון 0:1 על הפועל עפולה ובמחזור שעבר סיימה ב-1:1 מול נוף הגליל. רעננה לעומת זאת שבה למשחקים שחודשו עם 1:1 נגד מכבי יפו. כל אחת מהקבוצות מצפה להמשיך את 2025/26 בצורה טובה ולהשיג כמה שיותר נקודות עד תום העונה הסדירה, כדי להיכנס לפלייאוף.