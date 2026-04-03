"הייתי בחוסר ודאות, כל הליגה בהולנד התהפכה"

מאמן ניימכן, דיק שרודר, עדיין לא יודע האם הקפטן צ'ירון שרי ישחק מול אקסלסיור בשבת. המאמן בן ה-54 אמר זאת בראיון לערוץ המועדון, לאחר תקופה מורכבת שבה הקשר לא היה רשאי לשחק או להתאמן בשל בעיית הדרכונים שהשפיעה על שחקנים מסורינאם בליגה ההולנדית.

ביום חמישי התברר כי שרי שוב זמין באופן מיידי למועדון. "אנחנו שמחים שצ'ירון רשאי לחזור להתאמן היום לראשונה", אמר שרודר. "אבל נצטרך לראות איך נתקדם מחר, האם הוא ישחק או לא". המאמן התייחס גם להשפעה הרחבה של הפרשה: "אתה מתעסק בזה כל הזמן. אפשר היה להרגיש שהשחקנים חסרי ביטחון ולא רגועים. זה פשוט קשה עבורם".

"זה מרגיש טוב לחזור למגרש"

שרי עצמו התייחס לתקופה שעבר ולחזרתו: "זה מרגיש טוב. הייתה לי תקופה עמוסה מאחוריי, שבה גם הפסדנו עם נבחרת סורינאם, אז זה היה מאכזב. לכן אני שמח שלפחות אני יכול שוב לעמוד על המגרש. כולנו היינו במצב של חוסר ודאות. בסופו של דבר קיבלתי ליווי טוב מניימכן ומעורכי הדין. אני לא יודע הרבה על זה, אבל אני שמח לחזור".

צ'ירון שרי (IMAGO)

הקשר דיבר על תחושת אי שקט: "כל הליגה ההולנדית התהפכה. בסופו של דבר חבל שזה צריך לקרות ככה. אני לא יודע אם זה נכון. ככה זה, וצריך להתמודד עם זה". לרגע נראה היה כי יחמיץ את המשחק מול אקסלסיור: "זה בהחלט שיחק תפקיד. לכן אני רוצה להחמיא למועדון שעזר לי במהירות. החבר'ה כבר התקשרו אליי ושאלו מתי אחזור, אז הם בהחלט התגעגעו אליי. כשמשחקים יחד ונמצאים יחד כל כך הרבה זמן, מתגעגעים אחד לשני. שמחתי לראות את כולם שוב ולהיות עם הקבוצה".

ניימכן תפגוש את אקסלסיור ברוטרדם, כאשר לאחר 28 מחזורים היא מדורגת במקום השלישי עם 50 נקודות, רק 3 נקודות פחות מפיינורד שבמקום השני. במקביל, גם שחקנים נוספים קיבלו אישורים דומים. דג'בנסיו ואן דר קוסט חזר להתאמן בהרקלס אלמלו לאחר שקיבל "מדבקת EU" המאפשרת לו לשחק, וייתכן שישותף מול הירנביין.

מדובר במנגנון שמאפשר לשחקנים עם בני זוג או ילדים בהולנד להמשיך להתגורר ולעבוד במדינה בזמן בדיקת בקשת האשרה, באמצעות מדבקת EU בדרכון.