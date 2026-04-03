יום שני, 06.04.2026 שעה 06:49
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
7140-8229פ.ס.וו. איינדהובן1
5440-6129פיינורד2
5347-7129ניימיכן3
5031-4929טוונטה אנסחדה4
4837-5429אייאקס5
4545-4929אלקמאר6
4447-5329הירנביין7
4247-3529ספרטה רוטרדם8
4135-4529אוטרכט9
4137-4229כרונינגן10
3545-5029גו אהד איגלס11
3554-4329פורטונה סיטארד12
3358-3829זוולה13
2848-3029וולנדם14
2748-3829טלסטאר15
2749-2929אקסלסיור רוטרדם16
2450-2929נאק ברדה17
1974-3429הראקלס אלמלו18

"הייתי בחוסר ודאות, כל הליגה בהולנד התהפכה"

שרי שחזר להתאמן עם קבוצתו ועדיין לא ברור אם יוכל לקחת חלק במשחק הליגה הקרוב שיתף בראיון בהולנד: "קיבלתי ליווי טוב מהמועדון ומעורכי הדין"

|
צ'ירון שרי (IMAGO)
צ'ירון שרי (IMAGO)

מאמן ניימכן, דיק שרודר, עדיין לא יודע האם הקפטן צ'ירון שרי ישחק מול אקסלסיור בשבת. המאמן בן ה-54 אמר זאת בראיון לערוץ המועדון, לאחר תקופה מורכבת שבה הקשר לא היה רשאי לשחק או להתאמן בשל בעיית הדרכונים שהשפיעה על שחקנים מסורינאם בליגה ההולנדית.

ביום חמישי התברר כי שרי שוב זמין באופן מיידי למועדון. "אנחנו שמחים שצ'ירון רשאי לחזור להתאמן היום לראשונה", אמר שרודר. "אבל נצטרך לראות איך נתקדם מחר, האם הוא ישחק או לא". המאמן התייחס גם להשפעה הרחבה של הפרשה: "אתה מתעסק בזה כל הזמן. אפשר היה להרגיש שהשחקנים חסרי ביטחון ולא רגועים. זה פשוט קשה עבורם".

"זה מרגיש טוב לחזור למגרש"

שרי עצמו התייחס לתקופה שעבר ולחזרתו: "זה מרגיש טוב. הייתה לי תקופה עמוסה מאחוריי, שבה גם הפסדנו עם נבחרת סורינאם, אז זה היה מאכזב. לכן אני שמח שלפחות אני יכול שוב לעמוד על המגרש. כולנו היינו במצב של חוסר ודאות. בסופו של דבר קיבלתי ליווי טוב מניימכן ומעורכי הדין. אני לא יודע הרבה על זה, אבל אני שמח לחזור".

צצ'ירון שרי (IMAGO)

הקשר דיבר על תחושת אי שקט: "כל הליגה ההולנדית התהפכה. בסופו של דבר חבל שזה צריך לקרות ככה. אני לא יודע אם זה נכון. ככה זה, וצריך להתמודד עם זה". לרגע נראה היה כי יחמיץ את המשחק מול אקסלסיור: "זה בהחלט שיחק תפקיד. לכן אני רוצה להחמיא למועדון שעזר לי במהירות. החבר'ה כבר התקשרו אליי ושאלו מתי אחזור, אז הם בהחלט התגעגעו אליי. כשמשחקים יחד ונמצאים יחד כל כך הרבה זמן, מתגעגעים אחד לשני. שמחתי לראות את כולם שוב ולהיות עם הקבוצה".

ניימכן תפגוש את אקסלסיור ברוטרדם, כאשר לאחר 28 מחזורים היא מדורגת במקום השלישי עם 50 נקודות, רק 3 נקודות פחות מפיינורד שבמקום השני. במקביל, גם שחקנים נוספים קיבלו אישורים דומים. דג'בנסיו ואן דר קוסט חזר להתאמן בהרקלס אלמלו לאחר שקיבל "מדבקת EU" המאפשרת לו לשחק, וייתכן שישותף מול הירנביין.

מדובר במנגנון שמאפשר לשחקנים עם בני זוג או ילדים בהולנד להמשיך להתגורר ולעבוד במדינה בזמן בדיקת בקשת האשרה, באמצעות מדבקת EU בדרכון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */