מדיסון קיז ברבע גמר צ'רלסטון

האמריקאית ניצחה את בונדר ותפגוש את בנצ'יץ'. במקביל, היא חושפת את התשוקה לפודקאסט שלה ולטלוויזיה, ומשחקת ללא לחץ. גם יוביץ' ברבע

מדיסון קיז חוגגת נקודה. (רויטרס)
מדיסון קיז חוגגת נקודה. (רויטרס)

מדיסון קיז רושמת את פתיחת העונה הטובה ביותר שלה עד כה בשנת 2026. הטניסאית האמריקאית, אשר מגיעה לטורניר כאלופת אליפות אוסטרליה הפתוחה לשנת 2025 ואלופת צ'רלסטון בעברה (2019), העפילה לחצי גמר טורניר ה-WTA 500 היוקרתי לאחר משחק רבע גמר מרתק והפכפך בו גברה על בלינדה בנצ'יץ' השווייצרית בתוצאה 6:4, 3:6, 2:6. הניצחון הזה הגיע לאחר שבשלב שמינית הגמר היא חלפה על פני אנה בונדר עם 2:6, 5:7, והוכיחה שהיא נמצאת בכושר נהדר לקראת שלבי ההכרעה.

המשחק מול בנצ'יץ', שנמשך שעתיים ו-22 דקות, הפגיש שתי אלופות עבר של הטורניר והיווה את הניצחון הרביעי של קיז בשישה מפגשים מול השווייצרית. לאחר שאיבדה את המערכה הראשונה בגלל ניסיון לשחק מהר מדי, כפי שהעידה בעצמה, קיז הפגינה חוסן מנטלי מרשים. היא הצילה 9 מתוך 12 נקודות שבירה נגדה במהלך ההתמודדות וירתה שמונה הגשות ללא מענה (אייסים) לעומת שתי שגיאות כפולות בלבד. המפנה המשמעותי הגיע במערכה השנייה, כאשר בנקודת המערכה לטובת קיז, בנצ'יץ' ביצעה שגיאה כפולה.

מדיסון קיז מכה בכדור. (רויטרס)

לפני המערכה השלישית, בנצ'יץ' לקחה הפסקת שירותים ארוכה של כשבע וחצי דקות, אך זה לא עצר את המומנטום של האמריקאית. קיז השתלטה לחלוטין על ההתמודדות, הציגה חבטות העברה חכמות (דרופ-שוטס) ועלתה ליתרון 0:4 מהיר בדרך לניצחון. בשלב חצי הגמר, הראשון שלה מאז טורניר קווינס בקיץ שעבר, היא תפגוש את המנצחת בקרב בין בת ארצה מקארטני קסלר לאוקראינית יוליה סטארודובצבה. "במערכה הראשונה ניסיתי לחבוט דרכה מהר מדי, והיא ניצחה אותי עם הקצב שלי", ניתחה קיז. "הזכרתי לעצמי להישאר במשחקונים גם בפיגור, כי אי אפשר לדעת מתי דברים ישתנו. הייתי מרוצה מאוד מהמשמעת שלי היום".

מעניין לציין כי קיז מתמודדת בטורניר הנוכחי ללא נוכחותו של בעלה ומאמנה, ביורן פרטנג'לו, בתא המאמנים. האמריקאית התלוצצה על כך שהיא נהנית מהתחושה של "פעם", ללא אימון צמוד על המגרש, אך ציינה שהם עדיין עוברים על תוכנית המשחק היומית בשיחות טלפון. מעבר לכך, היא התייחסה להעדפותיה לגבי שעות המשחק והבהירה כי היא מעדיפה לשחק בשעות היום, שכן לטענתה במשחקי הלילה התנאים הופכים לאיטיים וכבדים יותר.

במסיבת העיתונאים לאחר הניצחון, קיז הפתיעה רבים כאשר הצהירה על שינוי משמעותי בהעדפותיה המקצועיות. האמריקאית, שידועה בעוצמות האדירות שלה ותמיד נחשבה לשחקנית שמעדיפה משטחים קשים או דשא, הודתה שכעת היא מעדיפה את משטח החימר, במיוחד לאור העובדה שמשטחי הדשא בווימבלדון הפכו לאיטיים יותר עם השנים. "למדתי לא לשנוא חימר", שיתפה קיז בגילוי לב. "בתחילת הקריירה שלי הרגשתי שאיבדתי את זהות הטניס שלי במהלך עונת החימר. עם השנים הפסקתי לנסות לעשות שינויים דרסטיים, אלא רק התאמות קטנות של איך להשתמש במגרש לטובתי. בכנות, אני חושבת שאני כמעט אוהבת חימר יותר מדשא. זה מטורף, אני יודעת". היא אף הסבירה שהמעבר לחימר דורש עבודה רבה בחדר הכושר כדי שהגוף יהיה מוכן, תהליך שהחלה כבר בטורניר מיאמי.

מעבר להצלחה על המגרש, נראה שקיז חושבת גם על היום שאחרי הפרישה, והיא מצאה אפיק חדש ומרתק. היא סיפרה בהתלהבות רבה על הפרויקט החדש שלה - הפודקאסט "The Player's Box", אותו היא מגישה יחד עם הקולגות לסבב ג'סיקה פגולה, ג'ניפר בריידי ודזירה קרווצ'יק. "הפודקאסט הזה פקח לי את העיניים לאפשרות של קריירה חדשה לגמרי אחרי הטניס", חשפה קיז באוזני העיתונאים, תוך שהיא מתלוצצת שהיא משתדלת לא להציק לפגולה על משחקי שלוש המערכות שלה כי היא גם ככה בלחץ. "זה בהחלט מאוד מהנה עבורנו לראות מה האוהדים באמת רוצים לדעת. אנחנו מקבלות הזדמנות לתת את נקודת המבט האישית שלנו על דברים שאנשים אולי לא מבינים". האמריקאית הוסיפה כי הפלטפורמה התקשורתית הזו מאפשרת להן גם להתמודד בצורה חיובית וישירה עם תגובות רעילות שמופיעות ברשתות החברתיות, ולהאיר זרקור על הקהילה התומכת שמלווה אותן.

