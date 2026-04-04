אחרי סערת הדגל: רוח השם יילחם מול יריב טורקי

כיאה לשם הכינוי שלו ״פאיו״ (בעברית סופה) הלוחם הישראלי רוח השם בחיינו גורדון עבר השבוע חתיכת סערה. אחרי שהחליט בצעד אמיץ לוותר על הופעת הבכורה שלו בארגון הענק וואן צ’מפיונשיפ בעקבות החלטת הארגון לאסור עלייה עם דגלים, יומיים בלבד אחרי ביטול הקרב יש לגורדון יריב חדש, תאריך חדש, ומיקום חדש.

רוח השם יילחם באירוע UTMA 18 יחד עם אחיו הקטן אהבת השם גורדון ב-18.4 בליטא מול חוסיין דולו הטורקי, ובכך האחים יגשימו חלום של שנים רבות ויילחמו באותו אירוע לראשונה בקריירה המקצוענית של שניהם.

שוחחנו עם האחים בראיון ראשון ובלעדי על הבשורה המשמחת: איך הצלחתם בזמן כל כך קצר למצוא קרב חדש?

רוח השם: “קודם כל באמת תודה ענקית לאלכס דר ויניב קמינסקי שעבדו קשה מאחורי הקלעים כדי לדאוג שמחנה האימונים הזה וכל העבודה הקשה לא היו לחינם, והצליחו יחד עם UTMA למצוא לי יריב ראוי בהתראה קצרה ולגרום לזה לקרות”.

רוח השם גורדון מול חוסיין דולו (UTMA)

האם ידעת כבר על האופציה להילחם בליטא לפני שביטלת את הקרב והאם זה היה חלק מהשיקול?

”לא. ההחלטה לוותר על הקרב התקבלה סופית לפני שידעתי על האופציה להילחם בליטא וזה לא היה חלק מהשיקול. האירוע של UTMA כבר היה סגור ומלא וברגע שההחלטה לגבי וואן צ’מפיונשיפ הייתה סופית פעלנו מולם כדי להוסיף אותי לאירוע, ולשמחתנו הם חרגו ועשו מאמצים כדי שאני אוכל להילחם שם”.

מה אתה יודע על היריב שלך?

“היריב הוא יריב טוב, אלוף טורקיה אלוף אירופה וסגן אלוף עולם לשעבר, מעבר לזה אני לא יודע עליו יותר מדי מלבד דבר אחד והכי חשוב – אין לו סיכוי מולי. הוא עוד לא מוכן לסערה שנמצאת בדרך אליו”.

רוח השם גורדון (עידו גומא)

כמה אתה שמח שהצלחתם למצוא קרב חדש ושאתה נלחם בסוף באותו אירוע עם אהבת השם?

”אני מאד מאושר. היה מאד חשוב לי להילחם עכשיו אחרי מחנה קשה והמון עבודה קשה, אני מוכן, וזה הזמן שלי. להילחם עם אח שלי זה מדהים, נלחמנו בעבר באירועים קטנים יותר וטורנירים, אבל לא בבמה כזאת גדולה בקריירה המקצוענית ובטח לא מול אצטדיון של 15,000 שהולך בע״ה להיות מפוצץ בדגלי ישראל ובשידור ישיר בארץ שכל המדינה מאחורינו. זה משהו ענק וזה הולך להיות מדהים.

אני מתרגש כבר ששנינו נביא את הניצחונות בצורה דומיננטית ושאבשה יביא את החגורה, ושמשפחת גורדון תביא לילה של גאווה למדינת ישראל. מאחל שבת שלום חג שמח ומועדים לשמחה לכל עם ישראל ומזמין את כולם לצפות ולתמוך ב-18 לאפריל, עם ישראל חי!”.

רוח השם גורדון (עידו גומא)

אהבת השם: “מרגש מאוד, רוח יפרק עוד אנטישמי וימשיך את השושלת”

אהבת השם: זה מרגש, מרגיש שהכל מלמעלה וככה זה היה אמור להיות. שם רוח השם יקבל את החשיפה שמגיעה לו, אני חושב שהוא יביא הופעה מהסרטים, יפרק עוד איזה אנטישמי וימשיך את השושלת. אני מחכה לזה מאוד ומתרגש בשבילו, אנחנו הולכים להביא המון גאווה למדינה”.

אהבת השם גורדון (ONE CHAMPIONSHIP)

אבשה סיכם: “ב-UTMA אנחנו יכולים להיות עצמנו ולהביא למדינה את הכבוד שמגיע לה, ולתת הופעה של החיים שנינו. אני מקווה שאחזור עם חגורה וניצחון, ונחגוג כמו שצריך בישראל. העם יכול לצפות לקרבות אש, קרבות קשים, אך אנחנו ניתן את הכי טוב שלנו ואני מאמין שננצח. זו לא פעם ראשונה שאני ורוח באותו אירוע, אבל הפעם זו תהיה חוויה טובה יותר. אוהב את עם ישראל, תודה לכולם על התמיכה”.