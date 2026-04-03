יום שני, 06.04.2026 שעה 07:08
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
7327-10028באיירן מינכן1
6428-6028בורוסיה דורטמונד2
5336-5528לייפציג3
5338-5628שטוטגרט4
5041-5528הופנהיים5
4939-5828באייר לברקוזן6
3953-5228איינטרכט פרנקפורט7
3747-4128פרייבורג8
3343-3528מיינץ9
3247-3228אוניון ברלין10
3251-3428אוגסבורג11
3141-3228המבורג12
3048-3528בורוסיה מנשנגלדבאך13
2849-3128ורדר ברמן14
2749-4028פ.צ. קלן15
2545-2528סט. פאולי16
2163-3828וולפסבורג17
1663-2928היידנהיים18

נורות אזהרה סביב הארי קיין לפני ריאל מדריד

החלוץ יחמיץ את משחק הבונדסליגה מול פרייבורג, אך באיירן מינכן תקבל בחזרה את מנואל נוייר. קומפני אופטימי שהאנגלי יהיה כשיר לרבע גמר האלופות

|
הארי קיין (IMAGO)
הארי קיין (IMAGO)

צלצולי ליגת האלופות חוזרים להישמע, יחד עם משחקי רבע הגמר. עם זאת, הליגות המקומיות ממשיכות בקצב עמוס כדי להכריע את האלופות, ובאיירן מינכן אינה יוצאת מן הכלל. למרות שהקבוצה הגרמנית סבלה ממספר פציעות משמעותיות, וינסנט קומפני מתחיל לקבל בחזרה שחקנים לקראת החלק הקריטי ביותר של העונה.

אחד מהם הוא הארי קיין, שסבל מפציעה בקרסול במהלך אימון עם נבחרת אנגליה, ובבאיירן מקווים שלא תהיה לכך השפעה על המשחק מול ריאל מדריד. המאמן הבלגי אישר במסיבת עיתונאים כי החלוץ האנגלי לא ישחק מול פרייבורג במשחק ההכנה לליגת האלופות.

באיירן לא מסתכנת

באופן זה, הקבוצה הבווארית מצמצמת סיכונים סביב מספר 9 שלה ונוקטת באמצעי זהירות כדי להבטיח שיהיה זמין למשחק באמצע השבוע. בבאיירן מינכן אופטימיים שמלך השערים שלהם יהיה כשיר מול ריאל מדריד. "הייתי רוצה שיהיה איתנו, אבל נכון לעכשיו זה לא אפשרי", אמר המאמן הבלגי.

וינסנט קומפני (רויטרס)

למרות זאת, הקבוצה הגרמנית תקבל בחזרה את מנואל נוייר לשער. השוער הוותיק, לאחר שהתאושש מפציעה, יוכל לסייע לחבריו. "נוייר ב-100%. מה שהוא הראה באימונים השבוע זה הכושר הטוב ביותר שלו", אמר קומפני. מאמן באיירן גם קיבל בחזרה שחקנים נוספים, כמו ג'מאל מוסיאלה, אלפונסו דייויס, אלכסנדר פבלוביץ', הירוקי איטו ויונאס אורביג, כדי לחזק את הסגל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */