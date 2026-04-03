נורות אזהרה סביב הארי קיין לפני ריאל מדריד

צלצולי ליגת האלופות חוזרים להישמע, יחד עם משחקי רבע הגמר. עם זאת, הליגות המקומיות ממשיכות בקצב עמוס כדי להכריע את האלופות, ובאיירן מינכן אינה יוצאת מן הכלל. למרות שהקבוצה הגרמנית סבלה ממספר פציעות משמעותיות, וינסנט קומפני מתחיל לקבל בחזרה שחקנים לקראת החלק הקריטי ביותר של העונה.

אחד מהם הוא הארי קיין, שסבל מפציעה בקרסול במהלך אימון עם נבחרת אנגליה, ובבאיירן מקווים שלא תהיה לכך השפעה על המשחק מול ריאל מדריד. המאמן הבלגי אישר במסיבת עיתונאים כי החלוץ האנגלי לא ישחק מול פרייבורג במשחק ההכנה לליגת האלופות.

באיירן לא מסתכנת

באופן זה, הקבוצה הבווארית מצמצמת סיכונים סביב מספר 9 שלה ונוקטת באמצעי זהירות כדי להבטיח שיהיה זמין למשחק באמצע השבוע. בבאיירן מינכן אופטימיים שמלך השערים שלהם יהיה כשיר מול ריאל מדריד. "הייתי רוצה שיהיה איתנו, אבל נכון לעכשיו זה לא אפשרי", אמר המאמן הבלגי.

וינסנט קומפני (רויטרס)

למרות זאת, הקבוצה הגרמנית תקבל בחזרה את מנואל נוייר לשער. השוער הוותיק, לאחר שהתאושש מפציעה, יוכל לסייע לחבריו. "נוייר ב-100%. מה שהוא הראה באימונים השבוע זה הכושר הטוב ביותר שלו", אמר קומפני. מאמן באיירן גם קיבל בחזרה שחקנים נוספים, כמו ג'מאל מוסיאלה, אלפונסו דייויס, אלכסנדר פבלוביץ', הירוקי איטו ויונאס אורביג, כדי לחזק את הסגל.