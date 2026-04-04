מכה כפולה לסיטי? "פפ ורודרי עלולים לעזוב יחד"

הפרויקט של מנצ’סטר סיטי מתערער. סיום עידן נראה אפשרי. הקבוצה הבלתי נשכחת שנבנתה בחמש השנים האחרונות מתחילה להראות סימני דעיכה. שני הבאים שעשויים לעזוב הם פפ גווארדיולה ורודרי, כשנותרה להם שנה אחת בלבד בחוזים. הסחרור כלפי מטה החל להתגבש עם עזיבתו של צ'יקי בגיריסטיין בקיץ האחרון. המנהל המקצועי היה האדריכל מאחורי הקלעים שהשיג עבור המועדון את מה שמעולם לא הצליח קודם: זכייה בליגת האלופות.

לצידו על הספסל עומדת דמות מפתח נוספת, גווארדיולה, שעתידו הולך ומתבהר. למרות שאין עדיין אישור רשמי, כל הסימנים מצביעים על כך שיעזוב ולא יישאר, זאת למרות שנותרה לו שנה נוספת בחוזה לאחר שהאריך אותו במתכונת של 1+1. המחליף שנבחר הוא אנצו מארסקה, עוזרו לשעבר של פפ ומאמן שהצליח בצ'לסי לפני שפוטר העונה בשל חוסר יציבות בתוצאות.

בדרך למכה כפולה?

האלמנט השלישי, המקצועי, גם הוא נמצא בסימן שאלה. מדובר ברודרי, השחקן שכבש את השער ההיסטורי בגמר ליגת האלופות והזוכה היחיד בכדור הזהב בתולדות המועדון. עם 15 חודשים שנותרו לו בחוזה, כלל לא בטוח שיישאר. מעבר לכך, הוא עשוי לעזוב כבר בקיץ הקרוב יחד עם גווארדיולה, מה שיהווה מכה כפולה לסיטי.

רודרי וכדור הזהב (IMAGO)

כעת הכל מונח על כתפיהם של פראן סוריאנו והוגו ויאנה, המנהל המקצועי שמצא את עצמו לפתע מתמודד עם שתי החלטות מהחשובות ביותר של סיטי בעשור האחרון: למצוא מחליף אמין לגווארדיולה במקרה שיעזוב, ולנסות להאריך את חוזהו של רודרי, השחקן האסטרטגי ביותר בסגל שנכנס לשנתו האחרונה. שני אתגרים גדולים עבור סיטי.