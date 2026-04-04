יום רביעי, 08.04.2026 שעה 05:58
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

מכה כפולה לסיטי? "פפ ורודרי עלולים לעזוב יחד"

2 מדמויות המפתח בפרויקט במנצ'סטר עשויים לעזוב את המועדון בקיץ הקרוב. המאמן שוקל להיפרד, והקשר, אייקון המועדון, מסיים חוזה בעוד כ-15 חודשים

פפ גווארדיולה ורודרי (IMAGO)
פפ גווארדיולה ורודרי (IMAGO)

הפרויקט של מנצ’סטר סיטי מתערער. סיום עידן נראה אפשרי. הקבוצה הבלתי נשכחת שנבנתה בחמש השנים האחרונות מתחילה להראות סימני דעיכה. שני הבאים שעשויים לעזוב הם פפ גווארדיולה ורודרי, כשנותרה להם שנה אחת בלבד בחוזים. הסחרור כלפי מטה החל להתגבש עם עזיבתו של צ'יקי בגיריסטיין בקיץ האחרון. המנהל המקצועי היה האדריכל מאחורי הקלעים שהשיג עבור המועדון את מה שמעולם לא הצליח קודם: זכייה בליגת האלופות.

לצידו על הספסל עומדת דמות מפתח נוספת, גווארדיולה, שעתידו הולך ומתבהר. למרות שאין עדיין אישור רשמי, כל הסימנים מצביעים על כך שיעזוב ולא יישאר, זאת למרות שנותרה לו שנה נוספת בחוזה לאחר שהאריך אותו במתכונת של 1+1. המחליף שנבחר הוא אנצו מארסקה, עוזרו לשעבר של פפ ומאמן שהצליח בצ'לסי לפני שפוטר העונה בשל חוסר יציבות בתוצאות.

בדרך למכה כפולה?

האלמנט השלישי, המקצועי, גם הוא נמצא בסימן שאלה. מדובר ברודרי, השחקן שכבש את השער ההיסטורי בגמר ליגת האלופות והזוכה היחיד בכדור הזהב בתולדות המועדון. עם 15 חודשים שנותרו לו בחוזה, כלל לא בטוח שיישאר. מעבר לכך, הוא עשוי לעזוב כבר בקיץ הקרוב יחד עם גווארדיולה, מה שיהווה מכה כפולה לסיטי.

רודרי וכדור הזהב (IMAGO)

כעת הכל מונח על כתפיהם של פראן סוריאנו והוגו ויאנה, המנהל המקצועי שמצא את עצמו לפתע מתמודד עם שתי החלטות מהחשובות ביותר של סיטי בעשור האחרון: למצוא מחליף אמין לגווארדיולה במקרה שיעזוב, ולנסות להאריך את חוזהו של רודרי, השחקן האסטרטגי ביותר בסגל שנכנס לשנתו האחרונה. שני אתגרים גדולים עבור סיטי.

