דיווח מפתיע: יואכים לב בדרך לנבחרת גאנה

דיווח מפתיע בעולם הכדורגל. האם יואכים לב בדרך לקאמבק בלתי צפוי? על פי דיווח בתקשורת האפריקאית, מאמן נבחרת גרמניה לשעבר קרוב לסיכום על מינויו למאמן נבחרת גאנה לקראת המונדיאל הקרוב שייערך בארה"ב, קנדה ומקסיקו.

לפי הדיווח, המשא ומתן נמצא בשלבים מתקדמים מאוד, והחוזה שיוצע ללב יהיה ספציפי ומוגבל לתקופת משחקי המונדיאל בלבד. אישור רשמי למהלך צפוי להתפרסם כבר בימים הקרובים, לאחר שייסגרו הפרטים האחרונים בין הצדדים.

למרות הדיווחים האופטימיים בגאנה, בכלי התקשורת באירופה שומרים על זהירות, שכן המקורות לידיעה נותרו אנונימיים. אם המהלך אכן ייצא לפועל, זו תהיה אליפות העולם החמישית של לב (במצטבר כמאמן ראשי וכעוזר מאמן), והפעם הראשונה שבה ידריך נבחרת שאינה גרמניה.

שחקני גאנה חוגגים (IMAGO)

מאז שעזב את גרמניה לאחר יורו 2021, לב דחה מספר הצעות לתפקידי אימון. רק בשנה שעברה שמו נקשר לנבחרת אוזבקיסטן, אך בסופו של דבר המשרה עברה לידיו של אלוף עולם אחר, פאביו קנאברו האיטלקי.

המאמן עצמו הבהיר לאחרונה בראיון כי הוא עדיין רעב לאימון: "באופן עקרוני, אמרתי שאני לא מתכוון להיפרד עכשיו מהכדורגל. בטח לא אם תגיע הצעה מעניינת עם פרספקטיבה טובה".

כשנשאל על עתידו, רמז לב כי הוא מעדיף לחזור לקווים של נבחרת לאומית ולא של מועדון: "בכל הנוגע לניסיון שלי, זה יהיה הדבר הטוב ביותר עבורי". כעת, נראה שגאנה עשויה להיות הנבחרת שתעניק לאלוף העולם מ-2014 את ההזדמנות להוכיח שהניסיון שלו הוא בדיוק מה שהיא צריכה על הבמה הגדולה בעולם.