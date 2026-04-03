יום שני, 06.04.2026 שעה 07:04
כדורגל עולמי  >> מונדיאל 2026
מונדיאל 2026 26-27
 בית 1 
00-00מקסיקו1
00-00צ'כיה2
00-00דר' אפריקה3
00-00דרום קוריאה4
 בית 2 
00-00קנדה1
00-00בוסניה-הרצגובינה2
00-00קטאר3
00-00שווייץ4
 בית 3 
00-00ברזיל1
00-00מרוקו2
00-00האיטי3
00-00סקוטלנד4
 בית 4 
00-00ארה"ב1
00-00טורקיה2
00-00פרגוואי3
00-00אוסטרליה4
 בית 5 
00-00גרמניה1
00-00קוראסאו2
00-00חוף השנהב3
00-00אקוואדור4
 בית 6 
00-00הולנד1
00-00שבדיה2
00-00יפן3
00-00טוניסיה4
 בית 7 
00-00בלגיה1
00-00מצרים2
00-00איראן3
00-00ניו-זילנד4
 בית 8 
00-00ספרד1
00-00קייפ ורדה2
00-00ערב הסעודית3
00-00אורוגוואי4
 ??? 9 
00-00צרפת1
00-00עיראק2
00-00סנגל3
00-00נורבגיה4
 בית 10 
00-00ארגנטינה1
00-00אלג'יריה2
00-00אוסטריה3
00-00ירדן4
 בית 11 
00-00פורטוגל1
00-00הרפ' הדמוקרטית קונגו2
00-00אוזבקיסטן3
00-00קולומביה4
 בית 12 
00-00אנגליה1
00-00קרואטיה2
00-00גאנה3
00-00פנמה4

דיווח מפתיע: יואכים לב בדרך לנבחרת גאנה

אלוף העולם הגרמני לשעבר עשוי לחזור לבמה המרכזית של מונדיאל 2026, כשעל פי דיווחים באפריקה, המאמן בן ה-66 נמצא על סף סיכום אצל הכוכבים השחורים

יואכים לב (רויטרס)

דיווח מפתיע בעולם הכדורגל. האם יואכים לב בדרך לקאמבק בלתי צפוי? על פי דיווח בתקשורת האפריקאית, מאמן נבחרת גרמניה לשעבר קרוב לסיכום על מינויו למאמן נבחרת גאנה לקראת המונדיאל הקרוב שייערך בארה"ב, קנדה ומקסיקו.

לפי הדיווח, המשא ומתן נמצא בשלבים מתקדמים מאוד, והחוזה שיוצע ללב יהיה ספציפי ומוגבל לתקופת משחקי המונדיאל בלבד. אישור רשמי למהלך צפוי להתפרסם כבר בימים הקרובים, לאחר שייסגרו הפרטים האחרונים בין הצדדים.

למרות הדיווחים האופטימיים בגאנה, בכלי התקשורת באירופה שומרים על זהירות, שכן המקורות לידיעה נותרו אנונימיים. אם המהלך אכן ייצא לפועל, זו תהיה אליפות העולם החמישית של לב (במצטבר כמאמן ראשי וכעוזר מאמן), והפעם הראשונה שבה ידריך נבחרת שאינה גרמניה.

שחקני גאנה חוגגים (IMAGO)

מאז שעזב את גרמניה לאחר יורו 2021, לב דחה מספר הצעות לתפקידי אימון. רק בשנה שעברה שמו נקשר לנבחרת אוזבקיסטן, אך בסופו של דבר המשרה עברה לידיו של אלוף עולם אחר, פאביו קנאברו האיטלקי.

המאמן עצמו הבהיר לאחרונה בראיון כי הוא עדיין רעב לאימון: "באופן עקרוני, אמרתי שאני לא מתכוון להיפרד עכשיו מהכדורגל. בטח לא אם תגיע הצעה מעניינת עם פרספקטיבה טובה".

כשנשאל על עתידו, רמז לב כי הוא מעדיף לחזור לקווים של נבחרת לאומית ולא של מועדון: "בכל הנוגע לניסיון שלי, זה יהיה הדבר הטוב ביותר עבורי". כעת, נראה שגאנה עשויה להיות הנבחרת שתעניק לאלוף העולם מ-2014 את ההזדמנות להוכיח שהניסיון שלו הוא בדיוק מה שהיא צריכה על הבמה הגדולה בעולם.

