יום שני, 06.04.2026 שעה 04:41
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
7226-7131אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5722-5330קומו4
5429-5230יובנטוס5
5428-4231רומא6
5027-4130אטאלנטה7
4537-4031בולוניה8
4429-3231לאציו9
4241-3831ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3653-3531טורינו12
3539-2231פארמה13
3342-3630גנואה14
3244-3631פיורנטינה15
3044-3231קליארי16
2740-2130לצ'ה17
2746-2631קרמונזה18
1853-2231ורונה19
1855-2331פיזה20

"באסטוני חייב לעזוב את המדינה למען ביטחונו"

בפה ברגומי האגדי ממליץ לבלם המבוקש ביותר על ידי ברצלונה לעזוב את איטליה בעקבות השגיאה בפלייאוף העלייה למונדיאל: "מאבדים פה כישרון יוצא דופן"

אלסנדרו באסטוני (IMAGO)
אלסנדרו באסטוני תופס את רוב אור הזרקורים בתקשורת האיטלקית. כבר שבועות שהבלם נמצא במוקד תשומת הלב של האוהדים האיטלקים וסופג ביקורות רבות על חלק מההתנהגויות שלו. עם זאת, לאחר ההרחקה מול בוסניה, שסימנה את תחילת הסוף של איטליה במסע שלה לעבר המונדיאל, המחלוקת סביבו רק הלכה והתעצמה. הלחץ הולך והופך לבלתי נסבל.

אחת הדמויות האחרונות והבכירות שהתייחסו להווה ולעתיד של באסטוני היא בפה ברגומי. הבלם האיטלקי האגדי לא חסך במילים והיה חד מאוד כשביטא את דעתו על הדרך שעל הבלם של אינטר ללכת בה. "אני חושב שהוא יצטרך לעזוב את איטליה למען ביטחונו. אנחנו מאבדים כישרון יוצא דופן, אחד הבלמים הטובים בכדורגל המודרני", אמר ברגומי בראיון ל"רדיו נראזוררה".

ברגומי הוא אייקון של אינטר. לאחר ששיחק לאורך כל הקריירה שלו במועדון והיה אחד מעמודי התווך בזכייה של איטליה במונדיאל 1982, אין מתאים ממנו לבטא את תחושות הקהל. והוא ברור מאוד בדבריו. "אני מצטער מאוד, אבל אני חושב שלטובתו האישית הוא יצטרך לחפש מועדון מחוץ לאיטליה".

סבלנות בברצלונה

הסערות סביב אלסנדרו באסטוני מגיעות ברגע מכריע של העונה. שלבי ההכרעה של המפעלים כבר כאן, ובמקביל גם שוק ההעברות מתחיל להתחמם ולצעוד לקראת ביצוע עסקאות לקיץ.

ברצלונה רוצה לחזק את ההגנה עם שחקן שלמרות כל הרעש סביבו, הוכיח יציבות גבוהה לאורך זמן. פליק ודקו רוצים את באסטוני, אך לא בכל מחיר. בנוסף, כל הסערה הזו עשויה להקל על אינטר להבין, כמו שציין ברגומי, שזה הזמן לאפשר את עזיבתו של השחקן ולקבל הצעה סבירה.

במצב כזה, לברצלונה לא נותר אלא להמתין, להבהיר לכל הצדדים שהיא מוכנה להיכנס למשא ומתן, ולהמתין בסבלנות עד שבאסטוני יהפוך לאופציה ריאלית במחיר שמתאים ליכולות הכלכליות של המועדון. ברור שהצהרות חריפות כמו אלו של בפה ברגומי רק הופכות את התהליך לפשוט יותר.

