ליגה הולנדית 25-26
7140-8229פ.ס.וו. איינדהובן1
5440-6129פיינורד2
5347-7129ניימיכן3
5031-4929טוונטה אנסחדה4
4837-5429אייאקס5
4545-4929אלקמאר6
4447-5329הירנביין7
4247-3529ספרטה רוטרדם8
4135-4529אוטרכט9
4137-4229כרונינגן10
3545-5029גו אהד איגלס11
3554-4329פורטונה סיטארד12
3358-3829זוולה13
2848-3029וולנדם14
2748-3829טלסטאר15
2749-2929אקסלסיור רוטרדם16
2450-2929נאק ברדה17
1974-3429הראקלס אלמלו18

מהחתמת ענק לשחקן ספסל: מה עובר על גלוך?

הוא הגיע כהחתמה נוצצת, אך גם תחת המאמן השלישי של העונה, הישראלי אינו שחקן הרכב. בהולנד מנסים להבין מה התפספס: "הרעיון היה שיפרח ולמכור אותו"

אוסקר גלוך (IMAGO)

לראשונה מזה כמעט שלושה חודשים, אוסקר גלוך השלים משחק מלא בשבוע שעבר. שחקן אייאקס הציג את יכולותיו באגף שמאל במשחק הידידות של נבחרת ישראל מול גאורגיה. ההופעה המרשימה שלו משכה את תשומת הלב גם של כוכב פאריס סן ז'רמן, חביצ'ה קברצחליה. "מספר 11 היה שחקן מצוין", אמר הכוכב הגאורגי והצביע על גלוך כשחקן הטוב ביותר של ישראל.

מעדיף לשחק בשמאל

הפעם האחרונה שגלוך השלים משחק מלא הייתה בתבוסה בגביע מול אלקמאר (6:0). לאחר מכן, המאמן הזמני פרד גרים נתן לו רק הזדמנות אחת בהרכב בליגה, במשחק חוץ מול זוולה. לאחר מכן, גלוך נשאר על הספסל לאורך כל המשחק בחרונינגן. גם לאחר חילופי המאמנים, מצבו לא השתנה.

אוסקר גארסיה לא העניק לו אפילו דקה אחת מול ספרטה ופיינורד. כתוצאה מכך, ההחתמה היקרה ביותר של הקיץ אינה מרוצה באייאקס. המועדון רכש אותו מרד בול זלצבורג לפני שמונה חודשים בסכום של כמעט 15 מיליון אירו, אך כעת הוא שחקן משלים בלבד ביוהאן קרויף ארנה. גם גארסיה מודע לכך: "כמו כל השחקנים, הוא רוצה לשחק".

מדוע גלוך לא משחק? האם זה קשור לעמדה שלו? המאמן הספרדי נאנח עמוק והסביר: "אני יודע שהוא מעדיף לשחק בשמאל או מאחורי החלוץ, במערך 4-2-3-1".

תחרות גדולה יותר

ההסבר מתחיל כאן. “באגף שמאל הוא נדחק כבר בתחילת העונה על ידי מיקה חודס, שהפך לשחקן היקר ביותר בליגה ההולנדית ואף ערך הופעת בכורה בנבחרת בלגיה בשבוע שעבר. ובעמדת הקשר ההתקפי? כמו הייטינחה וגרים לפניו, גארסיה משחק עם שני קשרים אחוריים וקשר הגנתי אחד”, מסבירים בהולנד.

לכן, גלוך שיחק לתקופה קצרה כחלוץ מדומה לפני פגרת החורף, ובהמשך השנה באגף ימין. בעמדה זו הוא כבר לא קיבל הזדמנות מאז חזרתו של סטיבן ברחהאוס. בנוסף, עם הכישרון ריאן בונידה וההחתמה החדשה מהחורף מאהר קריזו, התחרות רק גברה.

"באגף ימין הוא אופציה מבחינתי, אבל אני לא חושב שהוא מרגיש שם בנוח", הסביר גארסיה. "אנחנו מנסים לשים שחקנים בעמדות שבהן הם מרגישים טוב יותר ויכולים לעזור לקבוצה. אני יודע שיש לו איכות ושהוא מסוכן ליד השער, אבל כדורגל זה לא רק זה. יש עוד הרבה דברים".

העבודה השחורה

הייטינחה וגרים כבר רמזו לכך בעבר, כשהעבירו ביקורת על כך שגלוך לא תמיד מצטיין בעבודה הקשה. גארסיה מצדו נמנע מלהצביע ישירות על הפן ההגנתי: "אני לא אגיד את זה". מה עליו לשפר? "זה לא עניין של לשפר משהו אחד ואז הוא ישחק יותר או פחות. שחקן צריך להראות שהוא טוב יותר מהאחרים", אמר גארסיה. "לא רק לי, גם למאמנים הקודמים זה היה כך. צריך להשתפר ולעבוד קשה כדי לשנות את המצב. מה שאני רוצה זה שהוא יתאמן טוב. והוא עשה זאת השבוע".

“הרעיון של אייאקס היה לאפשר לגלוך לפרוח ולמכור אותו ברווח גדול לאחר כמה שנים. בסיום עונתו הראשונה, הקשר, שכבש חמישה שערים ובישל ארבעה העונה, שוחח עם המנהל המקצועי החדש ג'ורדי קרויף על עתידו המעורפל”, מנתחים בהולנד.

