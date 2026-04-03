רייס ג'וניור היה על סף סיכום בצפת, אך לא יגיע

אחד הכדורסלנים המוכשרים, אבל הבעייתיים ששיחק בישראל, גלן רייס ג'וניור, היה נראה כבר בדרכו חזרה לארץ הקודש כדי לחזק את מ.ס צפת מהליגה הלאומית עד לסיום העונה. צפת איבדה את שני הזרים שלה, טיישון אלכסנדר וקווין או'באנור, בגלל מבצע שאגת הארי וגם את המתאזרח, קיירי בראון. הקבוצה מדורגת עמוק במקום האחרון, עם שני נצחונות בלבד מ-24 משחקים ונראה כי רק נס יציל אותה מירידה לארצית. בסופו של דבר העיסקה נפלה ורייס לא יגיע לעיר הצפונית.

רייס ג'וניור (35, 1.98) זכה, כזכור, בגביע המדינה עם הפועל חולון בעונת 17/18, אך בהמשך אותה העונה נזרק מהקבוצה, לאחר תקרית אלימה בה חבט בחברו לקבוצה דאז, גיא פניני. בהמשך אותה עונה הוא הוחזר לקבוצה.

בעונת 21/22 הוא חזר לישראל, הפעם למכבי חיפה מהלאומית. השידוך החזיק מעמד חודש בקושי וגם אז, רייס נזרק מהירוקים, לאחר... נכון מאוד, תקרית אלימה, במהלך משחק, בה נתן מרפק מכוון לאוריאל טרוצקי ממכבי רמת גן והורחק. בעברו המקצועי גם נזרק מקבוצות מניו זילנד (2018) בשל קטטות בהן היה מעורב מחוץ למגרש, שהובילו למעצרים, ממקסיקו (2018), בגלל שהיכה שופט במהלך משחק ומארגנטינה (2019), בגלל מה שהקבוצה בה שיחק, אינסטיטוטו, הגדירה כ"התנהגות בלתי ספורטיבית".

שחקני מ.ס צפת (לילך וייס רוזנברג, מנהלת ליגה לאומית Winner)

רייס ג'וניור הוא כמובן בנו של אגדת ה-NBA, גלן רייס, ששיחק בליגה הטובה בעולם בשנים 1989-2004, זכה באליפות הליגה בעונת 1999/2000 עם הלייקרס ונבחר גם למצטיין של משחק האולסטאר של שנת 1997.

בצפת המצב קשה מאוד. הקבוצה, כזכור, ללא מאמן ראשי, מאז עזב המאמן אילן עמר, כדי להיות עוזרו של אלי רבי באליצור נתניה. שי קדוש, עוזר המאמן, מנהל את האימונים והמשחקים. היום הייתה אמורה לשחק צפת בביתה מול קרית גת, במשחק שנדחה משישי שעבר, אך בשל המצב בצפון המשחק נדחה שוב.

גורם במועדון אמר ל-ONE: “אין שום ערך ספורטיבי לשחק ככה. אף אחד לא ירצה לבוא אלינו במצב הזה, בו אנחנו עם רגל וחצי בארצית. אף מאמן לא רוצה לבוא ואף זר לא רוצה לבוא. העיר מופגזת בלי הפסקה וקבוצות לא רוצות להגיע לכאן למשחקים. זה לא הוגן ולא ספורטיבי להמשיך לשחק ככה".