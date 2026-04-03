כדורגל ישראלי >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
3713-3315הפועל לוד1
3514-3215הפועל מחנה יהודה2
3214-4215מכבי עמישב פ"ת3
3213-2115בית"ר ר"ג4
2520-2715הכח עמידר ר"ג5
2417-2215הפועל קרית אונו6
2320-2415הפועל הוד השרון7
1923-2315בית"ר כפ"ס8
1826-2415בית"ר ת"א חולון9
1824-2115מ.ס. בני יפו אורתודוקסים10
1520-1814א.ס חולון מור 11
1421-1215בית"ר פ"ת12
1438-1515מכבי כפר יונה 13
1122-1815עירוני בית דגן14
734-1514הפועל כפר קאסם15
441-1315בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
358-3215מ.כ. שדרות1
3212-3015עירוני בית שמש2
2816-3215מ.ס. שיכון המזרח3
2717-3915עירוני אשקלון4
2712-3115מ.ס. רמלה5
2718-2915בני אילת6
2621-2115בני אשדוד7
2522-3315מכבי נתיבות8
2326-4515הפועל שגב שלום9
2318-3715מ.כ. ערד10
2123-3215הפועל ירוחם11
2019-2215איחוד צעירי אבו גוש 12
1232-1915בית"ר קרית גת13
645-1615מכבי באר יעקב 14
553-2015מכבי ב"ש15
098-215מכבי שעריים16

"החלטה שהיא בניגוד לספורטיביות הנדרשת"

לא שקט בטירת הכרמל. הקבוצה מתוסכלת מהמלצת ועדת ליגות א'-ג' לסגור את ליגה ב'. לה ולבני ג'ת מהמקום הראשון 48 נק'. ההכרעה בידי הנהלת ההתאחדות

מ.ס טירת הכרמל (באדיבות המועדון)
רגע לפני שנכנסו לחודש אפריל, ועדת ליגות א'-ג' המליצה על סגירת הליגות הנמוכות, קביעת עולה אחת והקפאת יורדות, כל זאת בכפוף לאישור הנהלת ההתאחדות לכדורגל, שתתכנס בשבוע הבא. לעת עתה, אחת מהנפגעות על פניו מהמהלך המתגבש, היא מ.ס טירת הכרמל, מהמקום השני בטבלת ליגה ב' צפון ב', כשלה ולבני ג'ת, מהמקום הראשון, 48 נקודות.

ל-ONE נודע כי במ.ס טירת הכרמל לא יישבו בחיבוק ידיים לנוכח ההמלצה שצפויה לעבור ברוב גם בהנהלת ההתאחדות ומטעמם צפויים לשלוח מכתב חריף ובו טענותיהם בדבר ההחלטה, אם תהיה כזו בסופו של יום, הינה החלטה בניגוד לספורטיביות שדורשת ההתאחדות לכדורגל בעצמה מהקבוצות, מחברי ההנהלה ומהשחקנים.

"אנחנו מצרים על כך", ציינו במ.ס טירת הכרמל במכתב שהגיע לידי ONE, זאת ביחס לעמדת ועדת ליגות א'-ג' להפסיק פעילות הליגות הנמוכות, עליית הקבוצה שסיימה במקום הראשון והקפאת היורדות. "החלטה לא ספורטיבית בעליל, כאשר קבוצת מועדון ספורט טירת הכרמל היא הנפגעת העיקרית מהחלטה זו", הוסיפו.

מ.ס. טירת הכרמל (באדיבות המועדון)

“החלטה בניגוד חמור לספורטיביות שדורשת ההתאחדות”

"התפרקות שתיים מקבוצות הליגה, טרם השלמת 75%, כדאי שההתאחדות תבדוק אותם. כתוצאה מכך, למועדון ספורט טירת הכרמל הורדו שש נקודות, בעוד לג'ת הופחתו ארבע נקודות בלבד, מה שאומר שטירת הכרמל ירדה למקום השני. החלטה כזאת, אם תהיה, היא בניגוד חמור לספורטיביות שדורשת ההתאחדות", סיכמו במכתבם.

במועדון ספורט טירת הכרמל צפויים לשכור שירותיו של עו"ד המתמחה בדיני ספורט ומכיר היטב את תקנון והוראות ההתאחדות לכדורגל, בכדי למצוא פתרון שיטיב עם המועדון שמזה שנים מנסה להעפיל לליגה א'. בטירת הכרמל מבינים כי ככך שהזמן יחלוף ייתכן והדבר יהיה לרעתם ועל כן פועלים במהרה לטפל במקרה הלא הוגן והבלתי ספורטיבי לטענתם.

