"החלטה שהיא בניגוד לספורטיביות הנדרשת"

רגע לפני שנכנסו לחודש אפריל, ועדת ליגות א'-ג' המליצה על סגירת הליגות הנמוכות, קביעת עולה אחת והקפאת יורדות, כל זאת בכפוף לאישור הנהלת ההתאחדות לכדורגל, שתתכנס בשבוע הבא. לעת עתה, אחת מהנפגעות על פניו מהמהלך המתגבש, היא מ.ס טירת הכרמל, מהמקום השני בטבלת ליגה ב' צפון ב', כשלה ולבני ג'ת, מהמקום הראשון, 48 נקודות.

ל-ONE נודע כי במ.ס טירת הכרמל לא יישבו בחיבוק ידיים לנוכח ההמלצה שצפויה לעבור ברוב גם בהנהלת ההתאחדות ומטעמם צפויים לשלוח מכתב חריף ובו טענותיהם בדבר ההחלטה, אם תהיה כזו בסופו של יום, הינה החלטה בניגוד לספורטיביות שדורשת ההתאחדות לכדורגל בעצמה מהקבוצות, מחברי ההנהלה ומהשחקנים.

"אנחנו מצרים על כך", ציינו במ.ס טירת הכרמל במכתב שהגיע לידי ONE, זאת ביחס לעמדת ועדת ליגות א'-ג' להפסיק פעילות הליגות הנמוכות, עליית הקבוצה שסיימה במקום הראשון והקפאת היורדות. "החלטה לא ספורטיבית בעליל, כאשר קבוצת מועדון ספורט טירת הכרמל היא הנפגעת העיקרית מהחלטה זו", הוסיפו.

מ.ס. טירת הכרמל (באדיבות המועדון)

“החלטה בניגוד חמור לספורטיביות שדורשת ההתאחדות”

"התפרקות שתיים מקבוצות הליגה, טרם השלמת 75%, כדאי שההתאחדות תבדוק אותם. כתוצאה מכך, למועדון ספורט טירת הכרמל הורדו שש נקודות, בעוד לג'ת הופחתו ארבע נקודות בלבד, מה שאומר שטירת הכרמל ירדה למקום השני. החלטה כזאת, אם תהיה, היא בניגוד חמור לספורטיביות שדורשת ההתאחדות", סיכמו במכתבם.

במועדון ספורט טירת הכרמל צפויים לשכור שירותיו של עו"ד המתמחה בדיני ספורט ומכיר היטב את תקנון והוראות ההתאחדות לכדורגל, בכדי למצוא פתרון שיטיב עם המועדון שמזה שנים מנסה להעפיל לליגה א'. בטירת הכרמל מבינים כי ככך שהזמן יחלוף ייתכן והדבר יהיה לרעתם ועל כן פועלים במהרה לטפל במקרה הלא הוגן והבלתי ספורטיבי לטענתם.