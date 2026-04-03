חגיגה של שישי: 1:5 למכבי פ"ת על נוף הגליל

רגע לפני שליגת העל חוזרת אלינו מחר, המחזור ה-27 של הליגה הלאומית התקיים לו היום (שישי) עם לא פחות משישה משחקים במקביל, כשבמוקד מכבי פ”ת דרסה 1:5 את נוף הגליל והגדילה את הפער בפסגה. בני יהודה המשיכה במומנטום עם 0:1 על רעננה, 1:2 דרמטי להפועל ר”ג על כפר סבא ולהפועל ראשון לציון על חדרה, 0:3 קליל לכפר שלם מול כפר קאסם וקביליו יפו גברה 0:2 על קריית ים.

מכבי פתח תקווה – הפועל נוף הגליל 1:5

איזה מופע גדול קיבלנו מלירן חזן, שהבקיע שלושער ונתן למלאבסים פער של 8 נקודות בפסגת הטבלה. חזן הבקיע את הראשון אבל דולב אזולאי איזן על סף הירידה להפסקה, אך נוף הגליל לא הספיקה לחגוג וחזן השלים צמד כעבור פחות מדקה. המחצית השנייה הייתה שייכת כולה לפתח תקווה, כשהקשר השלים שלושער, חוסה קורטס הוסיף אחד משלו ושער עצמי של האמידו דיאלו קבע את תוצאת המשחק, וסיבך את האורחת בקרבות ההישארות.

דקה 29, שער! מכבי פ”ת עלתה ל-0:1: סוף סוף המוליכה מצאה את השער. לירן חזן השתלט על כדור, התגבר על הגנת נוף הגליל וגלגל כדור לא חזק, אבל מאוד מדויק לשער האורחת.

דקה 44, שער! הפועל נוף הגליל מצאה את השוויון: דולב אזולאי עלה מעל כל הגנת המלאבסים ונגח את שער השוויון על סף הירידה להספקה, 1:1 במושבה.

דקה 45, שער! מכבי פתח תקווה משווה תוך פחות מדקה: וואו, פשוט וואו. האורחים אפילו לא הספיקו לחגוג את שער השוויון ואז הגיע לירן חזן הגדול, השלים צמד ודאג להחזיר את היתרון למכבי פ”ת.

דקה 53, שער! לירן חזן השלים שלושער אדיר והמלאבסים עלו ל-1:3: איזה מופע אדיר של הקשר. חזן מצא את הרשת בפעם השלישית במשחק, דאג ליתרון נוח למכבי פתח תקווה והוא יקח את הכדור איתו הביתה בסיום המשחק.

דקה 61, שער! המלאבסים חוגגים במושבה: חוסה קורטס השתחרר ברחבה ושחרר בעיטה חדה ומדויקת תוך כדי נפילה, שקבעה 0:4 נהדר למכבי פתח תקווה.

דקה 64, שער! זה כבר 1:5 למכבי פתח תקווה: ניב יהושוע הכניס כדור למרכז הרחבה והאמידו דיאלו התבלבל ובעט את הכודר לשערו. לנוף הגליל אין תשובות למלאבסים במחצית השנייה.

הפועל רמת גן – הפועל כפר סבא 1:2

איזו דרמה אדירה קיבלנו באצטדיון רמת גן, שבסיומה האורדונים יצאו עם 3 הנקודות ושמרו על מעמדם בצמרת. דניאל וורקו הבקיע שער אדיר כבר אחרי 4 דקות של כדורגל והעלה את המארחת ליתרון, אך בדקה ה-36 גילברט בנדמה הפציץ את השוויון. בחצי השני שתי הקבוצות ניסו למצוא הכרעה, והיא הגיעה לבסוף בדקה ה-91, כשיובל ששון ניצל הדיפה רעה של רזי אבו חמדאן ודחק מקרוב פנימה את שער הניצחון.

דקה 4, שער! הפועל ר”ג עלתה ל-0:1: איזה שער אדיר של דניאל וורקו. הקשר הנהדר השתחרר במרכז המגרש, טס קדימה ושחרר בעיטה אדירה מחוץ לרחבה שהכניעה את השוער.

דקה 36, שער! הפועל כפר סבא השוותה ל-1:1: חמזה שיבלי הכניס כדור גדול לגילברט בנדמה, והוא מצידו בעט פצצה שהרעידה את הרשת והשוותה את התוצאה באצטדיון רמת גן.

דקה 90+1, שער! הפועל רמת עלתה ל-1:2 בתוספת הזמן: וואו איזו דרמה באצטדיון רמת גן. רביד אברגיל ירה כדור מרחוק, רזי אבו חמדאן הדף רע ויובל ששון היה חד, עט על הריבאונד ודחק מקרוב פנימה את שער הניצחון.

בני יהודה – הפועל רעננה 0:1

הקבוצה מהשכונה ממשיכה במסע האדיר שלה בדרך לליגת העל, והמומנטום שלה לא נעצר גם היום עם שלוש נקודות קשות אך חשובות מול הפועל רעננה. אדר רטנר הבקיע את השער היחידי במשחק בדקה ה-36 אחרי כדור רוחב נהדר של שחר מזרחי. כל ניסיון של האדומים מהשרון להשוות נעצר, כשאור יצחק הציג משחק גדול בשער של הכתומים.

דקה 36, שער! בני יהודה כובשת ראשונה בשכונה והיא ב-0:1: שחר מזרחי הכניס כדור רוחב נהדר שהגיע עד לאדר רטנר, הוא מצידו נותר לא מחוסה בתוך הרחבה ובעט מדויק לרשת את השער הראשון במשחק.

מ.ס כפר קאסם – הפועל כפר שלם 3:0

ניצחון קליל לכתומים, שלא התקשו באף שלב של המשחק, הראו עליונות לכל אורכו ויצאו עם 3 נקודות מהאצטדיון בבת ים. השער הראשון בהתמודדות היה שער עצמי של עבד חמודה, ובדקה ה-29 אבנעזר ממאטה סיים בקור רוח והבקיע את השני. מכאן לא היו לנו הרבה אירועים, עד שאור רויזמן דייק בכדור עונשין בדקה ה-96 וקבע את תוצאת המשחק, כשהאורחת עדיין בתמונת העלייה.

דקה 7, שער! הפועל כפר שלם כובשת ראשונה: האורחת יצאה קדימה בהתקפת מעבר נאה, שי קונסטנטין הוציא כדור רוחב ועבד חמודה ניסה להרחיק, אך הוא הסיט את הכדור לשערו והעלה את כפר שלם ל-0:1.

דקה 29, שער! כפר שלם כבר ב-0:2: אבנעזר ממאטה השתלט על כדור בתוך הרחבה, לא התבלבל וסיים נהדר אל הרשת של כפר קאסם.

דקה 90+6, הפועל כפר שלם סגרה את הניצחון עם 0:3: פנדל נשרק לזכות הכתומים, אור רויזמן ניגש לבעוט, לא התבלבל והבקיע את השלישי,כשמיד לאחר מכן השופט שרק לסיום ההתמודדות.

הפועל חדרה – הפועל ראשון לציון 2:1

היורדת מליגת העל ממשיכה בעונת הבלהות שלה, וגם כאשר היא חשבה כבר שהיא יוצאת עם נקודה מההתמודדות, הגיע אליג’יוס יאנאוסקאס ושבר לה את הלב עם שער ניצחון לזכות ראשון לציון בדקה ה-96. עוד קודם לכן ליאם לוי כבש את הראשון לטובת הכתומים בדקה ה-59, כשהמושאל מבני סכנין בסיל חורי רק איזן זמנית בדקה ה-89. האורחים נותרו במקום ה-3, קרוב קרוב למכבי הרצליה השנייה.

דקה 59, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-0:1: בזמן שכל המשחקים האחרים הופסקו בעקבות התרעות ירי מאיראן, במשחק שהתקיים בעפולה נפל הגול הראשון, כשליאם לוי העלה את הכתומים ליתרון אחרי 59 דקות של כדורגל.

דקה 83, שער! הפועל חדרה מצאה את השוויון: בסיל חורי הטעה את הגנת ראשון לציון עם נגיעה חכמה בכדור, נותר לבדו, בעט מדויק לשער וקבע 1:1, המשחק נפתח לו מחדש.

דקה 90+6, שער! הפועל ראשון לציון עלתה ל-1:2 והיא תנצח את המשחק: איזו דרמה באצטדיון בעפולה. אליג’יוס יאנאוסקאס הגיע תחילה לא טוב לכדור ובעט חלש, אבל הוא היה מרוכז ונגח את הריבאונד היישר אל הרשת החשופה, ודאג לתת לאורחים שלוש נקודות סופר חשובות.

קביליו יפו – קריית ים 0:2

העולה החדשה מאבדת גובה ולא מצליחה להשיג את הניצחון, דווקא ביום בו שאר יריבותיה לצמרת שמרו על ריכוז ולא איבדו נקודות במשחקים שלהם. מהצד השני, החבורה של איציק ברוך יכולה לצאת מרוצה כשהיא ניצבת לה במקום ה-8 שמוביל לפלייאוף העליון. איונסט קינגסלי הבקיע את הראשון כשנותר מול שער חשוף, וגיל יצחק נגח את השני וסגר סיפור בדקה ה-78.

דקה 32, שער! קביליו יפו עלתה ל-0:1: יפו יצאה להתקפה מתפרצת מהירה שבסיומה אינוסנט קינגסלי מצא את עצמו מול שער חשוף, והוא לא התבלבל והעלה את המארחת ליתרון.

דקה 78, שער! קביליו יפו השלימה 0:2: היפואים סגרו את הסיפור עם השער השני. קריית ים התרשלה בשמירה, גיל יצחק נותר לא מכוסה ונגח בקלילות לשער.