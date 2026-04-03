רשמית: זאהיר פורטר עזב את הפועל גליל עליון

הפועל גליל עליון חווה טלטלה גדולה בעקבות מבצע שאגת הארי. אולי הגדולה ביותר מבין קבוצות ליגת העל. בגליל נפרדו כבר משלושה שחקנים בשל המצב: סם אלג'יקי, די ג'יי קנדי והבוקר הודיעו רשמית על העזיבה של זאהיר פורטר.

פורטר ביקש לעזוב כבר לפני כחודש בשל המצב. בקבוצה ניסו לשכנעו, אך השחקן החליט לא לחזור לישראל. הסווינגמן (25, 1.98) שיחק שני משחקי ליגה במדי הקבוצה של עידן אבשלום והעמיד בהם ממוצעים של 19 נקודות, 6 ריבאונדים, 2 אסיסטים, 1.5 חסימה ומדד 18.5 ב-29.5 דקות.

במקביל, הגיעו לגליל ווסלי קרדט (כבר שבועיים כאן בישראל מתאמן עם הקבוצה) ואתמול הוחתם גם ג'סטין ג'יימס, שאמור לנחות כאן בשבוע הבא. הקבוצה עדיין מחפשת זר חמישי, לעמדות הפנים.