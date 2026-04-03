יום שני, 06.04.2026 שעה 06:40
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

רשמית: זאהיר פורטר עזב את הפועל גליל עליון

הסווינגמן ביקש לעזוב כבר לפני כחודש את הקבוצה בעקבות המצב הביטחוני בארץ והמלחמה מול איראן. בקבוצה ניסו לשכנעו, אך לבסוף חתם ברימיני האיטלקית

שחני הפועל גליל עליון (לילך וויס-רוזנברג)
הפועל גליל עליון חווה טלטלה גדולה בעקבות מבצע שאגת הארי. אולי הגדולה ביותר מבין קבוצות ליגת העל. בגליל נפרדו כבר משלושה שחקנים בשל המצב: סם אלג'יקי, די ג'יי קנדי והבוקר הודיעו רשמית על העזיבה של זאהיר פורטר. 

פורטר ביקש לעזוב כבר לפני כחודש בשל המצב. בקבוצה ניסו לשכנעו, אך השחקן החליט לא לחזור לישראל.  הסווינגמן (25, 1.98) שיחק שני משחקי ליגה במדי הקבוצה של עידן אבשלום והעמיד בהם ממוצעים של 19 נקודות, 6 ריבאונדים, 2 אסיסטים, 1.5 חסימה ומדד 18.5  ב-29.5 דקות. 

במקביל, הגיעו לגליל ווסלי קרדט (כבר שבועיים כאן בישראל מתאמן עם הקבוצה) ואתמול הוחתם גם ג'סטין ג'יימס, שאמור לנחות כאן בשבוע הבא. הקבוצה עדיין מחפשת זר חמישי, לעמדות הפנים.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
