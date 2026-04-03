נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%8771-940280דטרויט פיסטונס
69%8528-919480בוסטון סלטיקס
65%8722-920780ניו יורק ניקס
62%9232-953180קליבלנד קאבלירס
56%9284-947280אטלנטה הוקס
56%9110-929581טורונטו ראפטורס
55%9008-904178אורלנדו מג'יק
54%8987-944081שארלוט הורנטס
53%9396-933681פילדלפיה 76'
47%9632-967881מיאמי היט
41%9771-943981שיקגו בולס
40%9320-881580מילווקי באקס
26%9240-852780ברוקלין נטס
25%9697-903680אינדיאנה פייסרס
22%9785-891179וושינגטון וויזארדס
 מערב 
79%8602-944880אוקלהומה ת'אנדר
77%8661-934678סן אנטוניו ספרס
66%8818-924780יוסטון רוקטס
65%9441-981681דנבר נאגטס
59%9209-919580לוס אנג'לס לייקרס
57%9312-951481מינסוטה טימברוולבס
56%8761-892979פיניקס סאנס
52%8808-894279לוס אנג'לס קליפרס
49%9187-920880גולדן סטייט ווריורס
49%9303-926480פורטלנד בלייזרס
34%9452-907880דאלאס מאבריקס
33%9333-901178ניו אורלינס פליקנס
28%9802-931481ממפיס גריזליס
28%9665-889180סקרמנטו קינגס
26%10100-944580יוטה ג'אז

בלייקרס חוששים מהפציעה של לוקה דונצ'יץ'

שבועיים לפני הפלייאוף, הסלובני נטש את הפרקט בשל פציעה בתבוסה המשפילה של הלייקרס לאוקלהומה. לברון: "הדבר האחרון שרצינו שיקרה, מתפללים לטוב"

לוקה דונצ׳יץ׳ (רויטרס)
הפחד הגדול ביותר של לוס אנג'לס לייקרס התממש הלילה (בין חמישי לשישי). בעיתוי הכי גרוע שיש, שבועיים בלבד לפני פתיחת הפלייאוף, כוכב הקבוצה לוקה דונצ'יץ' נטש את הפרקט בעקבות פציעה בשריר הירך האחורי, בזמן שקבוצתו מתפרקת בדרך להפסד צורם, 139:96 מול אוקלהומה סיטי ת'אנדר. הסלובני צפוי לעבור בדיקת MRI ביום שישי שתקבע האם מדובר בהיעדרות קצרה או במכה שתסיים עבורו את העונה.

נראה שהצרות החלו כבר בשלהי המחצית הראשונה, אז דונצ'יץ' חש לראשונה את המתיחה בשריר. למרות זאת, הוא ניסה להמשיך, אך באמצע הרבע השלישי הגיעה ההחמרה: לאחר מהלך שבו הכאב הכריע אותו, הכוכב נשכב על הפרקט כשהוא מכסה את פניו ביאוש. כשנותרו פחות משמונה דקות לסוף הרבע והלייקרס בפיגור עמוק של 32 נקודות, לוקה צלע לעבר חדר ההלבשה, מותיר את חבריו ואת האוהדים בחרדה עמוקה.

זה היה משחק שבו שום דבר לא עבד ללייקרס או לדונצ'יץ', שנראה כמו צל של עצמו. אחרי חודש מרץ היסטורי שבו נבחר לשחקן החודש במערב (עם ממוצע מפלצתי של 37.5 נקודות ומאזן 2:15 לקבוצה), אפריל נפתח בטעם מר מאוד.

דונצ'יץ' קלע 12 נקודות בלבד (3 מ-10 מהשדה), רשם 7 אסיסטים ו-6 איבודים. בזמן שלוקה היה על המגרש, הלייקרס פיגרו ב-25 נקודות.

המשחק הזה הוגדר כדו-קרב ישיר על תואר ה-MVP בין דונצ'יץ' לבין בעל התואר המכהן, שיי גילג'ס-אלכסנדר. בזמן שלוקה נאבק בכאבים ובאחוזים נמוכים, SGA סיפק הצהרת כוונות עם 28 נקודות, 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים בתוך שלושה רבעים בלבד, כשהוא מוביל את האלופה לניצחון מוחץ.

כעת, כשהפלייאוף מעבר לבינה והסטטוס של הלייקרס כטוענת לכתר נראה פגיע מתמיד מול האלופה המכהנת, בלוס אנג'לס מתפללים לבשורות טובות מתוצאות ה-MRI. היעדרות של מספר שבועות בשלב זה עלולה להיות גזר דין מוות לשאיפות האליפות שלהם.

התגובות של לברון ורדיק לפציעה של דונצ’יץ’

מאמן הלייקרס, ג'יי ג'יי רדיק, התייחס למצב של הסלובני: “הוא נבדק, קיבל טיפול ולאחר מכן אישרו לו לשחק. אבל אנחנו לא נסכן שחקן”. האיש על הקווים של הקבוצה מ-LA פירט כי לוקה טופל בהמסטרינג במחצית, וכאמור הצוות הרפואי אישר לו למעשה לחזור לפרקט באותם רגעים.

לברון ג’יימס הגיב גם הוא: “זה הדבר האחרון שאתה רוצה לראות ברגע הזה, בשלב הזה של העונה. כשיש לך מועמד לתואר ה-MVP בחדר ההלבשה, הדבר האחרון שאתה רוצה לראות זו פציעה בהמסטרינג. אנחנו מתפללים לטוב, ומאחלים לו החלמה מהירה”.

