"דני הפקות. אבדיה לא מפסיק להרשים כל לילה"

פורטלנד ודני אבדיה התקשו הלילה (בין חמישי לשישי), אך בסופו של דבר השיגו 106:118 חשוב על ניו אורלינס והתקבעו במקום השמיני שמוביל לפליי אין, כשהמטרה היא הגעה משם לפלייאוף ה-NBA. בעקבות כך, בארצות הברית החמיאו לכוכב הישראלי, שסיים עם 26 נקודות.

“דני הפקות. אבדיה לא מפסיק להציג את סטטיסטיקת המשחק המרשימה הרגילה שלו. הוא אסופה גדולה של נקודות בטוחות מול כל יריבה, בכל לילה. מגיע לו כל הכבוד על כך”, נרשם ב’בלייזרס אדג’’ על נציגנו בליגת הכדורסל הגדולה בעולם, שהשאיר מאחוריו לקראת סיום העונה הסדירה את הפציעה בגב.

עוד נותח שם: “עוד דבר שמרשים במשחק של אבדיה הוא כמה הוא מסתמך על זריקות העונשין שהוא מפורסם בהן. הוא ניסה 13 זריקות עונשין וקלע 10. שי גילג'ס אלכסנדר ייצר את ה-MVP שלו בדיוק באותה צורה. ייתכן שפורטלנד צריכה עוד שנה או שנתיים כדי לפתוח את המגרש יותר עבור דני, ולאפשר לו לקלוע בצורה טבעית יותר”.

הנתון בו אבדיה מוביל בכל ה-NBA

במהלך ההתמודדות מול הפלינקס, פרשן המשחק בארה”ב ציין את הנתון בו אבדיה מוביל בכל ה-NBA, כאשר מדובר על כמות הפעמים בה השיג סל ועבירה – לא פחות מ-65 כאלה העונה עד כה. ומי במקום השני באותה רשימה? לוקה דונצ’יץ’, הסלובני של הלוס אנג’לס לייקרס.

אגב, כל מי שהוביל בנתון הזה בעונות הקודמות, נבחר לחמישיית העונה הראשונה ב-NBA או לחמישיית העונה השנייה. יאניס אנדטוקומפו היה בראש הרשימה מ-2022/23 עד 2024/25, כשלפניו היה זה ג’ואל אמביד.