יום שני, 06.04.2026 שעה 05:43
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8537-915878דטרויט פיסטונס
69%8314-897578בוסטון סלטיקס
64%8511-898778ניו יורק ניקס
62%8990-926778קליבלנד קאבלירס
58%9054-925178אטלנטה הוקס
55%8874-933880שארלוט הורנטס
54%8781-878676אורלנדו מג'יק
54%8901-904679טורונטו ראפטורס
54%9168-913279פילדלפיה 76'
48%9383-946979מיאמי היט
41%9087-861478מילווקי באקס
39%9565-919179שיקגו בולס
26%9027-833778ברוקלין נטס
24%9479-880978אינדיאנה פייסרס
22%9537-870577וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%8405-919778אוקלהומה ת'אנדר
76%8458-911976סן אנטוניו ספרס
65%9190-954379דנבר נאגטס
65%8495-889877יוסטון רוקטס
59%9086-910879לוס אנג'לס לייקרס
57%9076-927079מינסוטה טימברוולבס
56%8535-871277פיניקס סאנס
51%8468-857876לוס אנג'לס קליפרס
50%9054-903178פורטלנד בלייזרס
49%8965-898278גולדן סטייט ווריורס
35%9224-886878דאלאס מאבריקס
32%9196-885577ניו אורלינס פליקנס
29%9524-906979ממפיס גריזליס
28%9417-867778סקרמנטו קינגס
27%9944-930879יוטה ג'אז

"דני הפקות. אבדיה לא מפסיק להרשים כל לילה"

בארה"ב התלהבו מהישראלי של פורטלנד אחרי הניצחון על ניו אורלינס: "אסופה גדולה של נק' מול כל יריבה". וגם: ניתוח הקליעה והנתון בו מוביל ב-NBA

|
דני אבדיה (רויטרס)
פורטלנד ודני אבדיה התקשו הלילה (בין חמישי לשישי), אך בסופו של דבר השיגו 106:118 חשוב על ניו אורלינס והתקבעו במקום השמיני שמוביל לפליי אין, כשהמטרה היא הגעה משם לפלייאוף ה-NBA. בעקבות כך, בארצות הברית החמיאו לכוכב הישראלי, שסיים עם 26 נקודות.

“דני הפקות. אבדיה לא מפסיק להציג את סטטיסטיקת המשחק המרשימה הרגילה שלו. הוא אסופה גדולה של נקודות בטוחות מול כל יריבה, בכל לילה. מגיע לו כל הכבוד על כך”, נרשם ב’בלייזרס אדג’’ על נציגנו בליגת הכדורסל הגדולה בעולם, שהשאיר מאחוריו לקראת סיום העונה הסדירה את הפציעה בגב.

עוד נותח שם: “עוד דבר שמרשים במשחק של אבדיה הוא כמה הוא מסתמך על זריקות העונשין שהוא מפורסם בהן. הוא ניסה 13 זריקות עונשין וקלע 10. שי גילג'ס אלכסנדר ייצר את ה-MVP שלו בדיוק באותה צורה. ייתכן שפורטלנד צריכה עוד שנה או שנתיים כדי לפתוח את המגרש יותר עבור דני, ולאפשר לו לקלוע בצורה טבעית יותר”.

הנתון בו אבדיה מוביל בכל ה-NBA

במהלך ההתמודדות מול הפלינקס, פרשן המשחק בארה”ב ציין את הנתון בו אבדיה מוביל בכל ה-NBA, כאשר מדובר על כמות הפעמים בה השיג סל ועבירה – לא פחות מ-65 כאלה העונה עד כה. ומי במקום השני באותה רשימה? לוקה דונצ’יץ’, הסלובני של הלוס אנג’לס לייקרס.

אגב, כל מי שהוביל בנתון הזה בעונות הקודמות, נבחר לחמישיית העונה הראשונה ב-NBA או לחמישיית העונה השנייה. יאניס אנדטוקומפו היה בראש הרשימה מ-2022/23 עד 2024/25, כשלפניו היה זה ג’ואל אמביד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */