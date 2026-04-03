חשוב: 26 נקודות לאבדיה, ניצחון נוסף לפורטלנד

עוד משחק חשוב וקריטי עבור פורטלנד ודני אבדיה. הבלייזרס השלימו הלילה (בין חמישי לשישי) ניצחון שלישי ברציפות עם 106:118 על ניו אורלינס, בהתמודדות בה התקשו עד הרגע האחרון. אחרי החגיגה על הקליפרס במחזור הקודם, הם התבססו במקום השמיני שמוביל לפליי אין – משם אפשר לעלות לפלייאוף ה-NBA.

הכוכב הישראלי שרשם 37 דקות על הפרקט, סיים עם נתונים של 26 נקודות (7 מ-20 מהשדה ו-2 מ-7 מהשלוש), 7 אסיסטים ו-8 ריבאונדים. זאת לצד חסימה אחת ו-3 איבודים. מי שעוד בלט בשורות המנצחת הוא ג'רו הולידיי שסיים עם 27 נקודות, 5 ריבאונדים ו-9 אסיסטים. בצד השני, 21 נקודות של ג'רמיה פירס לא הספיקו לפלינקס.

פורטלנד ואבדיה העלו את מאזנם ל-38:40, כשכאמור חלום הפלייאוף דרך הטופ 8 בקונפרנס המערבי חי וקיים ואף התקרב. מדוע? בפורמט הפליי אין, המדורגת שביעית מארחת את השמינית לקרב על המקום השביעי, כשהמפסידה מקבלת הזדמנות נוספת מול המנצחת בין המקום התשיעי לעשירי, כשעל הפרק הכרטיס השמיני לפלייאוף. כלומר, אם פורטלנד תפסיד בקרב מול השביעית, היא תרוויח משחק פליי אין נוסף וביתיות.

דני אבדיה (רויטרס)

מהלך המשחק

ג’רו הולידיי הוביל את פורטלנד כאמור עם 27 נקודות, כולל שבע שלשות, והוסיף תשעה אסיסטים, כשאבדיה תרם 26 וטומאני קמארה סיים עם 23, בדרך לניצחון שמיני בעשרת המשחקים האחרונים. מנגד, ניו אורלינס המשיכה בתקופה הקשה עם הפסד 11 ב-12 משחקים.

לאחר פיגור במחצית, הבלייזרס הפכו ברבע האחרון עם שלשות מכריעות של הולידיי, כשהם במקום המוביל לפליי אין נכון לעכשיו. במקביל, חברי קבוצת הבעלות החדשה של פורטלנד, שאושרה על ידי הנהלת ה-NBA בעסקה של 4.25 מיליארד דולר בהובלת טום דנדון, צפו במשחק.

טום דנדון (רויטרס)

מה נותר לפורטלנד ואבדיה

אז מה הבלייזרס ודני יצטרכו עוד לעבור? לפורטלנד נותרו ארבעה משחקים עד סיום העונה הסדירה, שתחתם באמצע חודש אפריל הנוכחי: דנבר (חוץ), סן אנטוניו (חוץ), קליפרס (בית) וסקרמנטו (בית).

למי שמעל פורטלנד כרגע, פיניקס, נשארו מפגשים מול שיקגו (חוץ), יוסטון (בית), דאלאס (בית), לייקרס (חוץ) ואוקלהומה סיטי (חוץ). למי שמתחת לבלייזרס, הקליפרס, נותרו משחקים נגד סקרמנטו (חוץ), דאלאס (בית), אוקלהומה סיטי (בית), פורטלנד (חוץ) וגולדן סטייט (בית).