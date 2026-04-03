יום שני, 06.04.2026 שעה 05:43
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8537-915878דטרויט פיסטונס
69%8314-897578בוסטון סלטיקס
64%8511-898778ניו יורק ניקס
62%8990-926778קליבלנד קאבלירס
58%9054-925178אטלנטה הוקס
55%8874-933880שארלוט הורנטס
54%8781-878676אורלנדו מג'יק
54%8901-904679טורונטו ראפטורס
54%9168-913279פילדלפיה 76'
48%9383-946979מיאמי היט
41%9087-861478מילווקי באקס
39%9565-919179שיקגו בולס
26%9027-833778ברוקלין נטס
24%9479-880978אינדיאנה פייסרס
22%9537-870577וושינגטון וויזארדס
 מערב 
78%8405-919778אוקלהומה ת'אנדר
76%8458-911976סן אנטוניו ספרס
65%9190-954379דנבר נאגטס
65%8495-889877יוסטון רוקטס
59%9086-910879לוס אנג'לס לייקרס
57%9076-927079מינסוטה טימברוולבס
56%8535-871277פיניקס סאנס
51%8468-857876לוס אנג'לס קליפרס
50%9054-903178פורטלנד בלייזרס
49%8965-898278גולדן סטייט ווריורס
35%9224-886878דאלאס מאבריקס
32%9196-885577ניו אורלינס פליקנס
29%9524-906979ממפיס גריזליס
28%9417-867778סקרמנטו קינגס
27%9944-930879יוטה ג'אז

חשוב: 26 נקודות לאבדיה, ניצחון נוסף לפורטלנד

עוד צעד לעבר חלום הפלייאוף: הבלייזרס ניצחו בפעם השלישית ברציפות במאבק על הטופ 8 עם 106:118 על ניו אורלינס. הישראלי הוסיף גם 7 אס' ו-8 ריב'

דני אבדיה (רויטרס)
עוד משחק חשוב וקריטי עבור פורטלנד ודני אבדיה. הבלייזרס השלימו הלילה (בין חמישי לשישי) ניצחון שלישי ברציפות עם 106:118 על ניו אורלינס, בהתמודדות בה התקשו עד הרגע האחרון. אחרי החגיגה על הקליפרס במחזור הקודם, הם התבססו במקום השמיני שמוביל לפליי אין – משם אפשר לעלות לפלייאוף ה-NBA.

הכוכב הישראלי שרשם 37 דקות על הפרקט, סיים עם נתונים של 26 נקודות (7 מ-20 מהשדה ו-2 מ-7 מהשלוש), 7 אסיסטים ו-8 ריבאונדים. זאת לצד חסימה אחת ו-3 איבודים. מי שעוד בלט בשורות המנצחת הוא ג'רו הולידיי שסיים עם 27 נקודות, 5 ריבאונדים ו-9 אסיסטים. בצד השני, 21 נקודות של ג'רמיה פירס לא הספיקו לפלינקס.

פורטלנד ואבדיה העלו את מאזנם ל-38:40, כשכאמור חלום הפלייאוף דרך הטופ 8 בקונפרנס המערבי חי וקיים ואף התקרב. מדוע? בפורמט הפליי אין, המדורגת שביעית מארחת את השמינית לקרב על המקום השביעי, כשהמפסידה מקבלת הזדמנות נוספת מול המנצחת בין המקום התשיעי לעשירי, כשעל הפרק הכרטיס השמיני לפלייאוף. כלומר, אם פורטלנד תפסיד בקרב מול השביעית, היא תרוויח משחק פליי אין נוסף וביתיות.

מהלך המשחק

ג’רו הולידיי הוביל את פורטלנד כאמור עם 27 נקודות, כולל שבע שלשות, והוסיף תשעה אסיסטים, כשאבדיה תרם 26 וטומאני קמארה סיים עם 23, בדרך לניצחון שמיני בעשרת המשחקים האחרונים. מנגד, ניו אורלינס המשיכה בתקופה הקשה עם הפסד 11 ב-12 משחקים.

לאחר פיגור במחצית, הבלייזרס הפכו ברבע האחרון עם שלשות מכריעות של הולידיי, כשהם במקום המוביל לפליי אין נכון לעכשיו. במקביל, חברי קבוצת הבעלות החדשה של פורטלנד, שאושרה על ידי הנהלת ה-NBA בעסקה של 4.25 מיליארד דולר בהובלת טום דנדון, צפו במשחק.

טום דנדון (רויטרס)טום דנדון (רויטרס)

מה נותר לפורטלנד ואבדיה

אז מה הבלייזרס ודני יצטרכו עוד לעבור? לפורטלנד נותרו ארבעה משחקים עד סיום העונה הסדירה, שתחתם באמצע חודש אפריל הנוכחי: דנבר (חוץ), סן אנטוניו (חוץ), קליפרס (בית) וסקרמנטו (בית).

למי שמעל פורטלנד כרגע, פיניקס, נשארו מפגשים מול שיקגו (חוץ), יוסטון (בית), דאלאס (בית), לייקרס (חוץ) ואוקלהומה סיטי (חוץ). למי שמתחת לבלייזרס, הקליפרס, נותרו משחקים נגד סקרמנטו (חוץ), דאלאס (בית), אוקלהומה סיטי (בית), פורטלנד (חוץ) וגולדן סטייט (בית).

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
