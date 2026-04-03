28 לשיי, אוקלהומה הביסה 96:139 את הלייקרס

אוקלהומה – לייקרס 96:139

אוקלהומה סיטי הביסה את הלייקרס באחת התבוסות הקשות בתולדות המועדון מלוס אנג’לס. שיי גילג’ס-אלכסנדר הוביל עם 28 נקודות והמשיך את העונה האדירה שלו, כשהת’אנדר רשמו ניצחון 16 מתוך 17 המשחקים האחרונים. אייזיאה ג’ו הוסיף 20 נקודות עם 6 שלשות. לוקה דונצ’יץ’, שנמצא בכושר קליעה מצוין לאחרונה, נעצר על 12 נקודות בלבד מול ההגנה החזקה של אוקלהומה לפני שנפצע ועזב את הפרקט. אוסטין ריבס קלע 15 נקודות ולברון ג’יימס הוסיף 13. המשחק הוכרע כבר מהפתיחה, כשאוקלהומה עלתה ליתרון 21:44 בסיום הרבע הראשון והמשיכה לדרוס בדרך ל-51:82 במחצית. הפער הגדול נשמר עד הסיום, במשחק שהפך לחד-צדדי לחלוטין.

דטרויט – מינסוטה 108:113

דטרויט ניצחה את מינסוטה במשחק בו שתי הקבוצות חסרו את הכוכבים המרכזיים שלהן. ג’יילן דורן הוביל עם 22 נקודות ו-14 ריבאונדים, בעוד דאניס ג’נקינס בלט עם 26 נקודות. הפיסטונס הכריעו את המשחק ברבע האחרון עם ריצת 0:11 ושיפרו את מאזנם ל-2:7 ללא קייד קנינגהאם הפצוע. מנגד, ג’וליוס רנדל קלע 27 נקודות, איו דוסונמו ונאז ריד הוסיפו 19 כל אחד, אך הטימברוולבס, שחסרו את אנתוני אדוארדס, לא הצליחו להשלים קאמבק. אוסאר תומפסון בלט בדטרויט עם שיא קריירה של 9 אסיסטים לצד 9 ריבאונדים, במשחק שכלל גם עימותים ברבע השלישי שהובילו לעבירות טכניות.

שארלוט – פיניקס 107:127

שארלוט הביסה את פיניקס והמשיכה בכושר הנהדר שלה עם ניצחון שביעי בתשעת המשחקים האחרונים. מיילס ברידג’ס הוביל עם 25 נקודות, בעוד הרוקי קון קנופל קבע שיא מועדון לשלשות בעונה וסיים עם 20 נקודות. קובי ווייט הוסיף 19 נקודות, ולאמלו בול תרם 15 נקודות ו-11 אסיסטים. קנופל, הבחירה הרביעית בדראפט, קלע ארבע שלשות והגיע ל-261 העונה, שיא חדש שעבר את קמבה ווקר. מנגד, ג’יילן גרין קלע 25 נקודות ודווין בוקר הוסיף 22, אך הסאנס המשיכו לאכזב עם הפסד שישי בשבעת משחקי החוץ האחרונים. לאחר פתיחה טובה של פיניקס, שארלוט השתלטה על המשחק מהמחצית השנייה, ברחה לד ספרתי ושייטה לניצחון מרשים.

גולדן סטייט – קליבלנד 118:111

קליבלנד ניצחה את גולדן סטייט והמשיכה בכושר הטוב עם ניצחון שביעי בתשעה משחקים. דונובן מיטשל הוביל עם 25 נקודות ו-6 ריבאונדים, מקס סטרוס הוסיף 24 נקודות, כולל שלשה מכריעה בדקה האחרונה, וג’יימס הארדן תרם 19 נקודות ו-5 אסיסטים. מנגד, גי סנטוס וברנדין פודז’ימסקי קלעו 25 נקודות כל אחד, אך הווריירס המשיכו להסתדר ללא סטף קרי, שנעדר משחק 27 ברציפות. המשחק היה צמוד עד הסיום, אך קליבלנד שמרה על היתרון בדקות האחרונות והבטיחה את הניצחון.

לוס אנג’לס קליפרס – סן אנטוניו ספרס 118:99

ניצחון מספר 11 ברציפות לספרד, שהביסו ללא ויקטור וומבניאמה את הקליפרס, מה שעוזר גם לפורטלנד ודני אבדיה. דיארון פוקס היה מי שהוביל את סן אנטוניו עם 22 נקודות, בעוד סטפון קאסל תרם 20 ודילן הרפר עוד 19 מהספסל. קוואי לנארד בלט אצל המפסידה עם 24 נקודות לצד 18 של בנדיקט מת'ורין, שלא הועילו בסופו של דבר. הקבוצה מלוס אנג’לס אומנם עם משחק חסר לעומת הבלייזרס, אך כרגע נמצאת מתחת לאבדיה וחבריו במקום התשיעי. משחק אחד לפני תום העונה הסדירה, הקליפרס יתארחו אצל פורטלנד, מפגש בו מי שתנצח תשיג יתרון בשובר השוויון במידה והשתיים יסיימו במאזן זהה.