"צריכים לעשות את העבודה, לא לשמוח יותר מדי"

מכבי תל אביב המשיכה אמש (חמישי) את התקופה הנהדרת בה היא מצויה עם ניצחון על אנדולו אפס במסגרת המחזור ה-35 של היורוליג והתקרבה עוד יותר למקום ה-10 ששווה פלייאין. העונה של מחזיקת הגביע הייתה מלאת עליות ומורדות – מכבי של הסיבוב השני היא ממש לא הקבוצה של הסיבוב הראשון. מסע החזרה שלה לעניינים החל ממאזן של שלושה ניצחונות אל מול 10 הפסדים ובעשרת המשחקים האחרונים אפשר לומר ללא צל של ספק שקבוצתו של עודד קטש היא הקבוצה הכי חמה ביורוליג עם שמונה ניצחונות ושני הפסדים.

"בסופו של דבר, במשחק כזה העיקר הניצחון וכל ניצחון חשוב", אמרו בסביבת הקבוצה. המשחק מול הטורקים בקלות יכול היה להפוך למוקש. למעשה, קבוצתו של פאבלו לאסו ידעה להקשות על לא מעט יריבות ולמשחק אתמול היא הגיעה ללא סייבן לי ושיין לארקין, שמושבת כבר תקופה ארוכה, כשלשניים הללו הצטרף גם אייזיאה קורדינייה. כזכור, עוד לפני שהמשחק התחיל, אנשי הקבוצה הבהירו שמדובר במשחק שהוא מאסט מבחינתם ואין הדבר שונה משאר המשחקים שנותרו למחזיקת הגביע עד תום העונה.

הצהובים עלו למאזן חיובי לראשונה העונה בשבוע שעבר ואמש הם שיפרו אותו כבר ל-18 ניצחונות אל מול 16 הפסדים. במועדון היו מרוצים מאוד מלוני ווקר ש"ידע לחזור לעצמו. היה לנו מאוד חשוב". כזכור, ווקר, שחזר מפציעה, התקשה לחזור לעניינים ואתמול הוא מצא את הקצב שלו מחדש כאשר התפוצץ עם 25 נקודות.

לוני ווקר זורק (Dragan Tesic)

לצד היכולת הנהדרת שלו, ג'יילן הורד וג'ימי קלארק שוב סיפקו את הסחורה, אושיי בריסט שוב סיפק משחק סולידי, רומן סורקין נכנס לעניינים במחצית השנייה ותמיר בלאט שוב היה שם עם קליעות גדולות כאשר הטורקים ניסו לחזור לעניינים: "הוא ידע להשאיר אותנו במרחק ביטחון". בלאט לא רק קלע, אלא גם מצא את חבריו לקבוצה במחצית השנייה.

"ידענו לברוח ברבע השלישי וזה לא מובן מאליו", הוסיפו בסביבת הקבוצה, לה אותו מספר ניצחונות כמו דובאי, שניצחה את מונאקו, כך שהשתיים נמצאות במרחק ניצחון מהקבוצה מהנסיכות. אגב במקרה של בית משולש, היתרון הוא של מכבי תל אביב, שניצחה את דובאי פעמיים וגם מחזיקה ביתרון בהפרשי סלים על הקבוצה מהנסיכות במקרה של שובר שוויון ראש בראש. יחד עם זאת, לצהובים נותרו עוד ארבעה משחקים – שבוע משחקים כפול בשבוע הבא מול באסקוניה ופאריס ואז שני משחקי בית נגד הפועל תל אביב ו-וירטוס בולוניה. "במשחק כזה מסתכלים על הניצחון", סיכמו במועדון.

עודד קטש (עמרי שטיין)

הצהובים רוצים לשמור על ריכוז ולהיות ממוקדים כאשר הם במרחק ניצחון מהמקום העשירי וכשהם עם משחק חסר: "אנחנו צריכים לעשות את העבודה וזה מה שעשינו אתמול. אנחנו מסתכלים על המשחק הבא ואנחנו בסיטואציה לא פשוטה. לא צריכים לשמוח יותר מדי". מחזיקת הגביע יכולה להיכנס לעשירייה הראשונה כבר בשבוע המשחקים הכפול.

מצבו של עמית עבו

בתוך כך ולאחר הניצחון על הטורקים, מכבי ת”א עדכנה לגבי מצבו של עמית עבו: “סובל מדלקת בכף הרגל. ייעדר בין שבועיים לשלושה שבועות”.