מדיסון קיז מחפשת איזון על החימר בצ'רלסטון

עונת החימר בסבב הנשים העולמי יצאה לדרך, ועבור מדיסון קיז, טורניר צ'רלסטון הוא המקום המושלם להתחיל בו. הטניסאית האמריקאית, המדורגת חמישית בטורניר ומי שזכתה בו בשנת 2019, הבטיחה את מקומה ברבע הגמר לאחר ניצחון בשתי מערכות על אנה בונדאר ההונגריה.

קיז נזקקה לשעה ו-46 דקות כדי להשלים 2:6 ו-5:7 על בונדאר. המערכה הראשונה הייתה בשליטה מוחלטת של האמריקאית, ששברה את יריבתה כבר במשחקון הראשון בדרך ליתרון 0:3 מהיר. המערכה השנייה הייתה צמודה יותר, אך שבירה חמישית ואחרונה של קיז במשחקון הלפני אחרון סגרה את הסיפור. קיז הציגה נתונים מרשימים עם קרוב ל-70 אחוזי הצלחה בהגשה הראשונה, וזכייה ב-90 אחוזים מהנקודות כשהכניסה את ההגשה השנייה. בסיבוב הפתיחה, כזכור, היא גברה בשתי מערכות על דונה וקיץ'.

מדיסון קיז חובטת פור-הנד. (רויטרס)

בשלב הבא תפגוש קיז משוכה לא פשוטה בדמותה של בלינדה בנצ'יץ', אלופת הטורניר משנת 2022, בקרב על הכרטיס לחצי הגמר. עבור קיז, זוהי ההופעה ה-13 בקריירה בצ'רלסטון והפעם השישית שבה היא מעפילה לשמונה האחרונות.

"תמיד אהבתי את המקום הזה ואת הטורניר, אני אוהבת לשחק כאן בכל עונה", סיפרה קיז לאחר הניצחון. "זו עיר יפהפייה, האוהדים מדהימים והמתקנים ספקטקולריים. בלי ספק זה אחד הטורנירים הטובים בעולם. תמיד אני אומרת למנהל הטורניר - בשנה הבאה אני חוזרת". על ההתאמה שלה למשטח הוסיפה: "גדלתי בפלורידה ושיחקתי על חימר ירוק מילדות, כך שהתרגלתי להחליק על המשטח הזה. הרבה אומרים לי שאני שחקנית חימר נהדרת, למרות שאני תמיד עונה להם בצחוק שאני לא".

מאז שזכתה באליפות אוסטרליה הפתוחה ב-2025, קיז מעידה כי הלחץ ירד ממנה משמעותית: "זה היה תהליך ארוך של חיפוש אחר איזון. עבדתי קשה כדי לא להרגיש שהקריירה שלי תלויה בזכייה בגרנד סלאם. כשהשגתי את זה, שאלתי את עצמי 'ומה עכשיו?'. הבנתי שהרבה מהלחץ נבע ממני, ועכשיו אני חוזרת להרגיש בנוח. המטרה שלי לעונת החימר היא להתרכז בפרטים הקטנים, כי הרמה כיום כל כך גבוהה ולשחקניות כבר אין חולשות ברורות".

מחוץ למגרש, קיז מוצאת זמן גם לתחביבים קלילים יותר, כשהיא ידועה כחובבת מושבעת של תוכניות ריאליטי. במסיבת העיתונאים היא שיתפה בהתלהבות על המפגש שלה עם כוכבי תוכנית הריאליטי המצולמת בצ'רלסטון, וניתחה בהרחבה את סערות הבגידה בתוכנית אחרת, אותן כינתה "המהלך היחצני המטורף ביותר שראיתי בחיי".

במקביל להצלחה של קיז, הקהל המקומי חוגג נוכחות אמריקאית מרשימה ברבע הגמר, הכוללת לא פחות מארבע נציגות. אחת מהן היא איבה יוביץ' בת ה-18, שרושמת הופעת בכורה חלומית בטורניר. יוביץ' הצעירה גברה 5:7 ו-5:7 על פיינליסטית השנה שעברה, סופיה קנין, בתום שעתיים ושבע דקות של התמודדות. קנין, שסבלה מכאבים בכתפה הימנית ונזקקה לטיפול רפואי, עוד הצילה שתי נקודות משחק, אך יוביץ' שמרה על קור רוח והבטיחה את מקומה מול אנה קלינסקאיה בשלב הבא. ג'סיקה פגולה ומקארטני קסלר משלימות את הרביעייה האמריקאית בשלב רבע הגמר.