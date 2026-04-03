"מהגדולים שלנו ללא ספק, אבל יש עוד 4 גמרים"

אחרי תקופה לא פשוטה בכלל שכללה שני הפסדים ברציפות לריאל מדריד ואחד נוסף ומביך במיוחד לבאסקוניה, הפועל תל אביב לא רק שלקחה אוויר, אלא שחררה גם שאגה לא קטנה עם ניצחון ענק. האדומים רשמו אתמול (חמישי) 88:92 אדיר על פנאתינייקוס בתום מותחן גדול מאוד ולאחר קאמבק מרשים במיוחד, ועשו עוד צעד בדרך לטופ 6 ביורוליג.

החצי הראשון עוד היה צמוד ואז ברבע השלישי פאו רצה ולקחה הובלה דו ספרתית, עד ששלשה של קולין מלקולם עם הבאזר מחצי מגרש בסיום הרבע השלישי הפיחה תקווה, וברבע האחרון מחזיקת היורוקאפ השלימה ריצה משלה בדרך לניצחון חשוב מאוד על יריבה ישירה במאבק שלה להגיע לפלייאוף בסיום העונה הסדירה.

“אחד הגדולים שלנו, אבל המשימה לא נגמרה”

מצד אחד בהפועל ת”א חגגו את הניצחון, אבל מצד שני מיד הם ירדו לקרקע: “זה אחד הניצחונות הגדולים שלנו העונה, אין ספק בכלל, יצאנו כמו ווינרים אחרי תקופה קשה מאוד והשחקנים הגיבו כמו גדולים. עם זאת, נשארו לנו עוד ארבעה גמרים מול קבוצות קשות מאוד, המשימה לא נגמרה וכולנו יודעים שמחכה לנו אתגר עצום. מגיע לנו להיות בפלייאוף, אבל נצטרך לקחת את זה”.

במועדון החמיאו בפעם המי יודע כמה לאלייז’ה בראיינט ולאנטוניו בלייקני, אבל גם לאחרים: “טאי אודיאסי היה חסר, הקדים מהפציעה שלו ועלה כמו גדול למען הקבוצה הגבוהים היו עם עבירות והוא היה שם בענק. כריס ג’ונס גם היה שם במאני טיים”. בנוסף, דיברו גם על וסיליה מיציץ’: “הוא הראשון שיגיד שהוא לא בעונה טובה, אבל מההתחלה אמרנו שנצטרך אותו באפריל ונקווה שקיבלנו אותו, הוא השאיר אותנו בחיים ברגעים הקשים נגד פאו”.

לאדומים מחכה לו”ז קשוח ביותר שהתחיל כבר עם פנאתינייקוס, אבל יימשך עם שבוע כפול מהקשים שיש מול שתי המוליכות. ביום שלישי (19:00) הפועל תל אביב תארח את פנרבחצ’ה בסופיה, וביום חמישי (19:30) היא תארח את אולימפיאקוס וסשה וזנקוב במולדתו. לאחר מכן יישארו לה שני משחקים, מחזור השלמה נגד מכבי ת”א ומחזור סיום נגד מונאקו.

אודיאסי: “היינו חייבים לנצח”, וויינרייט: “תוכנית המשחק עבדה”

טאי אודיאסי אמר לאחר הניצחון: “היה ניצחון קבוצתי נהדר, החלק הכי קשה של העונה פה ואנחנו רוצים עם הלו”ז הזה להגיע לפלייאוף. היינו חייבים לנצח ועשינו את זה. היכולת שלי? הכל הודות לחברים שלי, הייתי פנוי בגלל ששמרו על בלייקני חזק. נתחיל להתכונן לפנר, יום אחר יום, נצפה בטעויות וננסה לתקן הכל נגדה”.

איש וויינרייט הוסיף: “אני חושב ששיחקנו טוב, הלכנו עם תוכנית המשחק, החבר’ה קלעו שלשות פנויות. כולם יודעים שפאו קבוצה טובה, אבל תוכנית המשחק עבדה, רשמנו עצירות טובות. פאו אגרסיבית מאוד, לסור אגרסיבי, גם הגארדים שלהם, היינו צריכים לאלתר בגלל בעיית העבירות של מוטלי ואוטורו, אבל כמו שאמרתי הייתה תוכנית משחק, והראנו לב”.