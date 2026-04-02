בשירות מכבי ת"א: פרטיזן גברה על הכוכב האדום

בזמן שהכדורגל המקומי שלנו עוד לא חזר, וגם באירופה אנחנו בחלון שבין פגרת הנבחרות לחזרת הליגות, בכדורסל, או יותר נכון ביורוליג ממשיכים בכל הכוח עם המחזור ה-35 של התחרות המרכזית של אירופה, שם ז’לגיריס גברה 71:83 על ברצלונה. מאוחר יותר, פרטיזן בלגרד ניצחה 82:89 את הכוכב האדום בלגרד בדרבי, מונאקו נכנעה 101:91 לדובאי ופאריס גברה 93:103 על מילאנו.

ז’לגיריס – ברצלונה 71:83

מדובר היה במפגש מרתק במיוחד שמשפיע באופן ישיר על אחת הנציגות שלנו, הפועל ת”א, שנלחמת על מקום בפלייאוף. בסופו של דבר, הליטאים היו אלה שיצאו עם ידם על העליונה ולמעשה כמעט עקפו את האדומים בטבלה, אך ההתעלות של החניכים של דימיטריס איטודיס במשחק המקביל שמרה על סטטוס קוו ביניהם.

דובאי – מונאקו 91:101

גם פה היה מדובר בקרב בין שתי יריבות ישירות של קבוצה ישראלית, הפעם היא מכבי ת”א, ובמקרה הזה אנחנו מדברים על הפלייאין, כשמי שניצחה הייתה המארחת מהמפרץ במשחק שהיה צמוד ברובו. הקבוצה מהנסיכות הפסידה ובכך הצהובים התקרבו אליה.

הכוכב האדום בלגרד – פרטיזן בלגרד 89:82

יש לנו כמה משחקי דרבי ביורוליג, כולל אחד שלנו בישראל, אבל אין ספק שגם זה של סרביה תמיד מרתק. מי שיצאה עם ידה על העליונה היום הייתה דווקא האורחת מהחלק התחתון של הטבלה, ובכך עזרה למכבי תל אביב במאמצים להגיע לפלייאין.

פאריס – מילאנו 93:103

זה בעצם היה המשחק היחיד הערב שלא ממש השפיע על אף אחת מהקבוצות הישראליות, אם כי האיטלקים לא רחוקים לצהובים, ואין ספק שהחניכים של עודד קטש העדיפו ניצחון של הקבוצה מבירת צרפת, וכך היה, כשהמארחת לא התקשתה במיוחד.