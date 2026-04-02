יום שני, 06.04.2026 שעה 06:17
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
66%2960-317535אולימפיאקוס1
66%2816-288435פנרבחצ'ה2
63%2903-307735ריאל מדריד3
63%3041-317535ולנסיה4
62%2881-298934הפועל ת"א5
60%2937-312335ז'לגיריס6
57%2932-296135ברצלונה7
57%2985-304035פנאתינייקוס8
54%3000-304535הכוכב האדום9
54%3056-316035מונאקו10
53%3119-307434מכבי ת"א11
51%3099-311835דובאי12
49%3033-301435אולימפיה מילאנו13
43%3068-289035פרטיזן בלגרד14
43%2921-282235באיירן מינכן15
40%3197-314935פאריס16
37%3033-286935וירטוס בולוניה17
31%3276-309535באסקוניה18
29%2990-283735אנדולו אפס19
23%3040-279035ליון וילרבאן20

בשירות מכבי ת"א: פרטיזן גברה על הכוכב האדום

בדרבי הסרבי, היריבה הישירה של הצהובים על הפלייאוף נכנעה 89:82. בקרב היריבות הישירות, דובאי ניצחה 91:101 את מונאקו. ברצלונה הפסידה לז'לגיריס

סטרלינג בראון (IMAGO)
בזמן שהכדורגל המקומי שלנו עוד לא חזר, וגם באירופה אנחנו בחלון שבין פגרת הנבחרות לחזרת הליגות, בכדורסל, או יותר נכון ביורוליג ממשיכים בכל הכוח עם המחזור ה-35 של התחרות המרכזית של אירופה, שם ז’לגיריס גברה 71:83 על ברצלונה. מאוחר יותר, פרטיזן בלגרד ניצחה 82:89 את הכוכב האדום בלגרד בדרבי, מונאקו נכנעה 101:91 לדובאי ופאריס גברה 93:103 על מילאנו.

ז’לגיריס – ברצלונה 71:83 

מדובר היה במפגש מרתק במיוחד שמשפיע באופן ישיר על אחת הנציגות שלנו, הפועל ת”א, שנלחמת על מקום בפלייאוף. בסופו של דבר, הליטאים היו אלה שיצאו עם ידם על העליונה ולמעשה כמעט עקפו את האדומים בטבלה, אך ההתעלות של החניכים של דימיטריס איטודיס במשחק המקביל שמרה על סטטוס קוו ביניהם.

דובאי – מונאקו 91:101

גם פה היה מדובר בקרב בין שתי יריבות ישירות של קבוצה ישראלית, הפעם היא מכבי ת”א, ובמקרה הזה אנחנו מדברים על הפלייאין, כשמי שניצחה הייתה המארחת מהמפרץ במשחק שהיה צמוד ברובו. הקבוצה מהנסיכות הפסידה ובכך הצהובים התקרבו אליה.

הכוכב האדום בלגרד – פרטיזן בלגרד 89:82

יש לנו כמה משחקי דרבי ביורוליג, כולל אחד שלנו בישראל, אבל אין ספק שגם זה של סרביה תמיד מרתק. מי שיצאה עם ידה על העליונה היום הייתה דווקא האורחת מהחלק התחתון של הטבלה, ובכך עזרה למכבי תל אביב במאמצים להגיע לפלייאין.

פאריס – מילאנו 93:103

זה בעצם היה המשחק היחיד הערב שלא ממש השפיע על אף אחת מהקבוצות הישראליות, אם כי האיטלקים לא רחוקים לצהובים, ואין ספק שהחניכים של עודד קטש העדיפו ניצחון של הקבוצה מבירת צרפת, וכך היה, כשהמארחת לא התקשתה במיוחד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */