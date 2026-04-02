ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

"לא רציתי להמעיט בחומרת העניין, גם לי יש בת"

מאמנה החדש של טוטנהאם, רוברטו דה זרבי, התייחס לביקורות שספג לאחר שהפגין סימפתיה לגרינווד בעבר: "מצטער אם פגעתי במישהו, תמיד עומד לצד החלשים"

רוברטו דה זרבי ומייסון גרינווד (IMAGO)
רוברטו דה זרבי ערך היום את ראיון הבכורה שלו כמאמן טוטנהאם, לאחר שהוחתם על חוזה לחמש שנים כמחליפו של איגור טודור. במהלך הראיון לרשתות החברתיות של המועדון, דה זרבי התייחס לביקורת שהוטחה בו על הטיפול במייסון גרינווד בזמן שהמאמן עבד במארסיי.

גרינווד הואשם בעבר בניסיון אונס, תקיפה והסגת גבול פיזית, לצד התנהגות שליטה וכפייה, אך כל האישומים בוטלו בפברואר 2023. מוקדם יותר השבוע חזרו התקשורת והאוהדים על תגובותיו של דה זרבי מסוף השנה שעברה, שבהן שיבח את אופיו של גרינווד והביע סימפתיה כלפיו, תגובות אשר עוררו דאגה בקרב קבוצות וארגוני אוהדים של טוטנהאם.

בהתייחסות לנושא, דה זרבי דיבר ניסה להיות ברור ככל האפשר: "מעולם לא רציתי להמעיט בחשיבות האלימות נגד נשים או כל אלימות בכלל. תמיד עמדתי לצד החלשים והפגיעים ונלחמתי למען מי שבסיכון. אם פגעתי ברגשות מישהו, אני מצטער. יש לי בת ואני מאוד רגיש לנושאים כאלה, ותמיד הייתי. אני מקווה שבעתיד אנשים יכירו אותי טוב יותר ויבינו שלרגע לא התכוונתי לקחת עמדה במקרה הזה”.

