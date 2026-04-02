"לא רציתי להמעיט בחומרת העניין, גם לי יש בת"

רוברטו דה זרבי ערך היום את ראיון הבכורה שלו כמאמן טוטנהאם, לאחר שהוחתם על חוזה לחמש שנים כמחליפו של איגור טודור. במהלך הראיון לרשתות החברתיות של המועדון, דה זרבי התייחס לביקורת שהוטחה בו על הטיפול במייסון גרינווד בזמן שהמאמן עבד במארסיי.

גרינווד הואשם בעבר בניסיון אונס, תקיפה והסגת גבול פיזית, לצד התנהגות שליטה וכפייה, אך כל האישומים בוטלו בפברואר 2023. מוקדם יותר השבוע חזרו התקשורת והאוהדים על תגובותיו של דה זרבי מסוף השנה שעברה, שבהן שיבח את אופיו של גרינווד והביע סימפתיה כלפיו, תגובות אשר עוררו דאגה בקרב קבוצות וארגוני אוהדים של טוטנהאם.

בהתייחסות לנושא, דה זרבי דיבר ניסה להיות ברור ככל האפשר: "מעולם לא רציתי להמעיט בחשיבות האלימות נגד נשים או כל אלימות בכלל. תמיד עמדתי לצד החלשים והפגיעים ונלחמתי למען מי שבסיכון. אם פגעתי ברגשות מישהו, אני מצטער. יש לי בת ואני מאוד רגיש לנושאים כאלה, ותמיד הייתי. אני מקווה שבעתיד אנשים יכירו אותי טוב יותר ויבינו שלרגע לא התכוונתי לקחת עמדה במקרה הזה”.