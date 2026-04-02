סוף לסאגה: פריצת דרך בפרשת הדרכונים בהולנד

לאחר ימים של חוסר ודאות סביב פרשת “הפספורטגייט”, בניימיכן יכולים סוף סוף לנשום לרווחה, לפחות באופן חלקי. הקבוצה ההולנדית קיבלה היום (חמישי) בשורה כי נמצאה פריצת דרך בסוגיית הדרכונים, שתאפשר למספר שחקנים לשוב לפעילות כבר בטווח המיידי, כך מדווחים ב’טלחרף’.

בראש הבשורה עומד קפטן הקבוצה, צ’ירון שרי, שחוזר באופן מיידי לסגל ויהיה זמין למשחק הקרוב. במועדון אף פרסמו תמונה שלו מהאימון, לצד מסר אופטימי: “חזרה לעניינים – הקפטן שלנו יכול לשוב לעבודה”.

הפתרון שהושג כולל אפשרות להנפיק לשחקנים מסוימים “מדבקת איחוד אירופי” בדרכון, אישור שהייה זמני המאפשר להם להמשיך להתגורר ולעבוד בהולנד בזמן שהבקשה לרישיון שהייה נמצאת בטיפול. כדי לקבל את האישור, על השחקנים לעמוד בתנאים מסוימים, ביניהם קיום בן/בת זוג או ילדים במדינה, וכן לקבל אישור מרשות ההגירה וההתאזרחות.

צ'ירון שרי (IMAGO)

לא לכל השחקנים בהולנד

עם זאת, לא כל השחקנים ייהנו מהפתרון המהיר. חלק גדול מתוך השחקנים שנפגעו מהסוגיה יידרשו לעבור הליך “קבלה מחדש”, תהליך בירוקרטי מורכב וארוך יותר, שבמסגרתו עליהם להוכיח כי חיו ועבדו בעבר בהולנד. בשל כך, הם לא צפויים להיות זמינים למחזור המשחקים הקרוב.

העיתוי קריטי במיוחד עבור בניימיכן, שנכנסת לתקופה עמוסה עם משחק חוץ מול אקסלסיור, מפגש מול פיינורד והופעה בגמר הגביע נגד אלקמאר. במועדון מקווים כי ההתפתחויות האחרונות יסייעו להם לשמור על יציבות מקצועית דווקא ברגעי ההכרעה של העונה.