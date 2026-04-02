יום שני, 06.04.2026 שעה 06:48
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
7140-8229פ.ס.וו. איינדהובן1
5440-6129פיינורד2
5347-7129ניימיכן3
5031-4929טוונטה אנסחדה4
4837-5429אייאקס5
4545-4929אלקמאר6
4447-5329הירנביין7
4247-3529ספרטה רוטרדם8
4135-4529אוטרכט9
4137-4229כרונינגן10
3545-5029גו אהד איגלס11
3554-4329פורטונה סיטארד12
3358-3829זוולה13
2848-3029וולנדם14
2748-3829טלסטאר15
2749-2929אקסלסיור רוטרדם16
2450-2929נאק ברדה17
1974-3429הראקלס אלמלו18

סוף לסאגה: פריצת דרך בפרשת הדרכונים בהולנד

ניימיכן יכולה לנשום ואף העלתה תמונה של צ'ירון שרי באימון עם הכיתוב: "בחזרה לעניינים, מיד הוא יכול לחזור לעבודה". דיווח: כך נמצאה פריצת הדרך

צ'ירון שרי (IMAGO)
צ'ירון שרי (IMAGO)

לאחר ימים של חוסר ודאות סביב פרשת “הפספורטגייט”, בניימיכן יכולים סוף סוף לנשום לרווחה, לפחות באופן חלקי. הקבוצה ההולנדית קיבלה היום (חמישי) בשורה כי נמצאה פריצת דרך בסוגיית הדרכונים, שתאפשר למספר שחקנים לשוב לפעילות כבר בטווח המיידי, כך מדווחים ב’טלחרף’.

בראש הבשורה עומד קפטן הקבוצה, צ’ירון שרי, שחוזר באופן מיידי לסגל ויהיה זמין למשחק הקרוב. במועדון אף פרסמו תמונה שלו מהאימון, לצד מסר אופטימי: “חזרה לעניינים – הקפטן שלנו יכול לשוב לעבודה”.

הפתרון שהושג כולל אפשרות להנפיק לשחקנים מסוימים “מדבקת איחוד אירופי” בדרכון, אישור שהייה זמני המאפשר להם להמשיך להתגורר ולעבוד בהולנד בזמן שהבקשה לרישיון שהייה נמצאת בטיפול. כדי לקבל את האישור, על השחקנים לעמוד בתנאים מסוימים, ביניהם קיום בן/בת זוג או ילדים במדינה, וכן לקבל אישור מרשות ההגירה וההתאזרחות.

צצ'ירון שרי (IMAGO)

לא לכל השחקנים בהולנד

עם זאת, לא כל השחקנים ייהנו מהפתרון המהיר. חלק גדול מתוך השחקנים שנפגעו מהסוגיה יידרשו לעבור הליך “קבלה מחדש”, תהליך בירוקרטי מורכב וארוך יותר, שבמסגרתו עליהם להוכיח כי חיו ועבדו בעבר בהולנד. בשל כך, הם לא צפויים להיות זמינים למחזור המשחקים הקרוב.

העיתוי קריטי במיוחד עבור בניימיכן, שנכנסת לתקופה עמוסה עם משחק חוץ מול אקסלסיור, מפגש מול פיינורד והופעה בגמר הגביע נגד אלקמאר. במועדון מקווים כי ההתפתחויות האחרונות יסייעו להם לשמור על יציבות מקצועית דווקא ברגעי ההכרעה של העונה.

