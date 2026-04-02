שיר גבזה: נלחם אחת למען השנייה ולמען המדינה

נבחרת הנשים תחל מחר (שישי, 17:00) מסע של ארבעה משחקים בתשעה ימים, בסופם תקווה לזכות בכרטיס לאליפות אירופה. זה לא יהיה פשוט וקודם כל צריך להגיע לקוזאני, שם יתקיימו שלושה מארבעת המשחקים. בשל המחסור בטיסות, הנבחרת המריאה רק היום אחה"צ לאתונה, משם תמשיך לסלוניקי ועוד נסיעה לא קצרה לקוזאני, כך שרעננות השחקניות לא יגיעו למשחק מחר נגד יוון.

המשחק מחר הוא הראשון בצמד משחקים נגד היווניות (השני ביום ראשון), שנדחו מפתיחת המלחמה. מי שתנצח פעמיים או תנצח בהפרש גדול יותר, צפויה לסיים במקום השלישי בבית ואז תנסה לסיים בין ארבע הטובות ביותר בין המקומות השלישיים מבין ששה בתים וזה יהיה שווה מקום באליפות אירופה.

אגב, המשחק השני היה אמור להתקיים בשעות הערב, אבל המשטרה היוונית החליטה להקדימו וגם הוא יתקיים בשעה 17:00. בסלוניקי תפגוש הנבחרת שלנו את מור שאול, שמשחקת בבונדסליגה והיא הלגיונרית היחידה בסגל, שתעלה למשחק הראשון ללא אימון עם הנבחרת כולה. אחרי צמד המשחקים נגד יוון, הנבחרת תארח את אוסטריה בקוזאני ואז תצא לספרד למפגש מול הנבחרת המקומית החזקה.

למרות הקשיים, שחקנית הנבחרת שיר גבזה אמרה: "אני רואה את המשימה כאתגר גדול אבל אפשרי. הסיכויים לעבור קיימים לגמרי אם נשמור על ריכוז, ונלחם אחת למען השנייה ולמען המדינה שלנו. יש לנו בהחלט סיכוי לעשות היסטוריה".

שיר גבזה זורקת (רדאד ג'בארה)

על מה שצפוי לנבחרת בימים הקרובים אמרה גבזה: "לשחק ארבעה משחקים בזמן כה קצר, במסע כזה ולעבור בין מדינות בתקופה כזו זה לא פשוט. אנחנו מוותרות על חג עם המשפחות שלנו ועושות המון הקרבות, אבל אנחנו מקצועניות ויודעות להתאים את עצמנו ובעיקר להוכיח שאנחנו יכולות".

סגל הנבחרת

שוערות: גאיה בן זיקרי, מעיין עמרם, אגם ניסמזון. פינות: שיר גבזה, מאי יולזרי, קרן טפליצקי. מרכזות: אנה סטורוזוק, שירה ג'רבי, יעל שהם. מקשרות: מור שאול, שיר וקרט (קפטנית), עמית איזק, שרון אקלר. פיבוטיות: אנה לזינסקה, אושר כהן, חן מלכאן.

מאמן: גלעד מאור, עוזרת מאמן: ויקה גורוזבסקי, מנהלת נבחרת: תמי סנדיק, רופא: ניב כהן