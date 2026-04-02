ויני ואמבפה בראש: המשכורות הגבוהות באירופה

באתר ‘לאקיפ’ הצרפתי החליטו לצאת בסדרת ידיעות על משכורות בכדורגל הצרפתי וגם בכדורגל האירופי. האתר פרסם בכל הליגות הגדולות ביבשת את השחקנים שמרוויחים הכי הרבה וחילק את זה על פי שכר חודשי, כאשר לא מעט שמות מפתיעים גם נכנסו לרשימה, ולא מעט שמות נותרו בחוץ גם כן באופן מפתיע.

ספרד

לפי האתר שלוש המשכורות הגבוהות ביותר שייכות לשחקני ריאל מדירד, כאשר במקום הראשון והשני יש תיקו בין קיליאן אמבפה לוויניסיוס עם 2.67 מיליון אירו בחודש. אחריהם דווקא דויד אלאבה, שכמעט ולא משחק כשהוא בעיקר פצוע, ועושה 1.88 מיליון אירו בחודש. לאחר מכן ברשימה רוברט לבנדובסקי (1.73) וג’וד בלינגהאם (1.67) שנועלים את הטופ 5 בלה ליגה.

אנגליה

ראשון מעל כולם וקצת פחות משני המובילים בספרד הוא ארלינג הולאנד, עם 2.63 מיליון אירו בחודש. מוחמד סלאח שיעזוב בתום העונה את ליברפול מרוויח 2 מיליון אירו בחודש, לאחר מכן קאסמירו שעושה 1.75, וירג’יל ואן דייק שעם הברזילאי בשוויון במקום השלישי והרביעי ואת החמישייה נועלים בתיקו בוקאיו סאקה וברונו פרננדש, עם 1.5 מיליון אירו.

איטליה

בארץ המגף דווקא דושאן ולאחוביץ’ מוביל עם 1.85 מיליון אירו בחודש, ואחריו ניתן למצוא את לאוטרו מרטינס עם 1.39 מיליון. במקום השלישי מגיע שחקן מרומא וזה פאולו דיבאלה, עם 1.08 מיליון אירו בחודש, ובמקום הרביעי חוזרים לאינטר עם ניקולו בארלה שעושה מיליון אירו בחודש. את החמישייה נועל עוד שחקן אינטר, הקאן צ’לאנגהולו, עם 930,000 אירו בחודש, ואיתו בתיקו ג’ונתן דייויד וקווין דה בריינה.

צרפת

אז ללא הפתעות כאשר זוכה כדור הזהב האחרון אוסמן דמבלה מוביל את המשכורות בליג 1 עם 1.5 מיליון אירו בחודש, וגם אין הפתעות שכל שאר החמישייה אלו שחקנים של אלופת אירופה, פ.ס.ז’. במקום השני מרקיניוס עם 1.12 מיליון אירו, לאחר מכן אשרף חכימי עם 1.1 מיליון אירו ואיתו בתיקו לוקאס הרננדס ואת המקום החמישי אולי קצת במפתיע חותם וורן זאייר-אמרי עם 950 אלף.

גרמניה

גם כן אין הפתעות כאשר כל החמישייה מגיעה מקבוצה אחת, וזו כמובן באיירן מינכן. במקום הראשון הארי קיין וג’מאל מוסיאלה שמרוויחים כל אחד לחוד 2.1 מיליון אירו בחודש, אחריהם מנואל נוייר הוותיק עם 1.75 מיליון אירו בחודש ובהמשך יוזואה קימיך ודאיו אומפקאנו עם 1.6 מיליון אירו בחודש כל אחד, והם במקומות 4 ו-5 ביחד.

שחקנים שבחוץ

אם נביט על שחקנים בולטים שלא ברשימות הללו, ניתן למצוא למשל את חביצ’ה קבראצחליה, אחד השחקנים הטובים ביותר ללא ספק של אלופת אירופה, וגם לאמין ימאל לא ברשימות הללו, אבל במקרה שלו אפשר לומר שהוא עוד צעיר. מי שכבר לא כל כך ואולי מגיע להם שדרוג הם ראפיניה ופדרי, אך המצב הכלכלי בברצלונה מוכר לכולם.

המשכורות הכי גבוהות באירופה לחודש

מקום 1: קיליאן אמבפה - 2.67 מיליון

מקום 2: ויניסיוס - 2.67 מיליון

מקום 3: ארלינג הולאנד - 2.6 מיליון

מקום 4: הארי קיין - 2.1 מיליון

מקום 5: ג'מאל מוסיאלה - 2.1 מיליון יורו

מקום 6: מוחמד סלאח - 2 מיליון

מקום 7: דויד אלאבה - 1.88 מיליון

מקום 8: דושאן ולאחוביץ' - 1.85 מיליון

מקום 9: קאסמירו - 1.75 מיליון

מקום 10: וירג'יל ואן דייק - 1.75 מיליון

מקום 11: מנואל נוייר - 1.75 מיליון

מקום 12: רוברט לבנדובסקי - 1.73 מיליון

מקום 13: ג'וד בלינגהאם - 1.67 מיליון

מקום 14: יאן אובלק - 1.67 מיליון

מקום 15: יוזואה קימיך - 1.6 מיליון

מקום 16: דאיו אופמקאנו - 1.6 מיליון

מקום 17: ברונו פרננדש - 1.5 מיליון

מקום 18: בוקאיו סאקה - 1.5 מיליון

מקום 19: אוסמן דמבלה - 1.5 מיליון יורו

מקום 20: לאוטרו מרטינס - 1.39 מיליון

מקום 21: מרקיניוס - 1.12 מיליון יורו

מקום 22: אשרף חכימי - 1.1 מיליון יורו

מקום 23: לוקאס הרננדס - 1.1 מיליון יורו

מקום 24: פאולו דיבאלה - 1.08 מיליון יורו