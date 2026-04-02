"גלוך צריך להראות שהוא יותר טוב מהאחרים"

בשבת הקרובה אייאקס תשחק מול טוונטה של סתיו למקין במסגרת המחזור ה-29 של הליגה ההולנדית. בלי קשר למצב הלא יציב של הקבוצה העונה, נציגנו הישראלי באמסטרדם אוסקר גלוך חווה קשיים אישיים משלו, תחת המאמן ואקס מכבי ת”א אוסקר גארסיה שמונה במרץ האחרון.

במסיבת עיתונאים לפני ההתמודדות בסוף השבוע, גארסיה דיבר על גלוך: “הוא היה רוצה לשחק בצד שמאל או מאחורי החלוץ במערכת 4-2-3-1. אוסקר הוא שחקן עם איכויות והוא יכול לשחק במגוון עמדות”.

גארסיה הסביר את היעדר הדקות של גלוך תחתיו: “שחקן צריך להראות שהוא טוב יותר מהשחקנים האחרים. לא רק לי, אלא שזה היה המצב גם עם המאמנים הקודמים. אתה צריך להשתפר ולעבוד קשה כדי לשנות את המצב”.

אוסקר גארסיה (IMAGO)

”גלוך צריך להיות מוכן להוכיח את עצמו”

“גלוך שחקן מסוכן ליד השער, אבל כדורגל זה יותר מזה”, הסביר מאמן אייאקס וסיכם לגבי הקשר הישראלי: “מבחינתי, הוא עוד שחקן בסגל. אם אנחנו רוצים להשתמש בו, הוא צריך להיות מוכן ולהוכיח את עצמו”.

מבחינת מצב הטבלה בהולנד, אייאקס כרגע במקום הרביעי עם מאזן של 48 נקודות אחרי 12 ניצחונות, 12 תוצאות תיקו וארבעה הפסדים. טוונטה מתחתיה במקום החמישי כשהפער הוא נקודה בלבד, כלומר המפגש בניהן הוא קריטי עבור שתי הקבוצות.