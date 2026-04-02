יום שני, 06.04.2026 שעה 06:48
ליגה הולנדית 25-26
7140-8229פ.ס.וו. איינדהובן1
5440-6129פיינורד2
5347-7129ניימיכן3
5031-4929טוונטה אנסחדה4
4837-5429אייאקס5
4545-4929אלקמאר6
4447-5329הירנביין7
4247-3529ספרטה רוטרדם8
4135-4529אוטרכט9
4137-4229כרונינגן10
3545-5029גו אהד איגלס11
3554-4329פורטונה סיטארד12
3358-3829זוולה13
2848-3029וולנדם14
2748-3829טלסטאר15
2749-2929אקסלסיור רוטרדם16
2450-2929נאק ברדה17
1974-3429הראקלס אלמלו18

"גלוך צריך להראות שהוא יותר טוב מהאחרים"

אוסקר גארסיה הסביר את היעדר הדקות של הקשר הישראלי באייאקס תחתיו: "יש לו מגוון איכויות, אך הוא חייב להשתפר ולעבוד קשה כדי לשנות את המצב שלו"

אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

בשבת הקרובה אייאקס תשחק מול טוונטה של סתיו למקין במסגרת המחזור ה-29 של הליגה ההולנדית. בלי קשר למצב הלא יציב של הקבוצה העונה, נציגנו הישראלי באמסטרדם אוסקר גלוך חווה קשיים אישיים משלו, תחת המאמן ואקס מכבי ת”א אוסקר גארסיה שמונה במרץ האחרון.

במסיבת עיתונאים לפני ההתמודדות בסוף השבוע, גארסיה דיבר על גלוך: “הוא היה רוצה לשחק בצד שמאל או מאחורי החלוץ במערכת 4-2-3-1. אוסקר הוא שחקן עם איכויות והוא יכול לשחק במגוון עמדות”.

גארסיה הסביר את היעדר הדקות של גלוך תחתיו: “שחקן צריך להראות שהוא טוב יותר מהשחקנים האחרים. לא רק לי, אלא שזה היה המצב גם עם המאמנים הקודמים. אתה צריך להשתפר ולעבוד קשה כדי לשנות את המצב”.

אוסקר גארסיה (IMAGO)אוסקר גארסיה (IMAGO)

”גלוך צריך להיות מוכן להוכיח את עצמו”

“גלוך שחקן מסוכן ליד השער, אבל כדורגל זה יותר מזה”, הסביר מאמן אייאקס וסיכם לגבי הקשר הישראלי: “מבחינתי, הוא עוד שחקן בסגל. אם אנחנו רוצים להשתמש בו, הוא צריך להיות מוכן ולהוכיח את עצמו”.

מבחינת מצב הטבלה בהולנד, אייאקס כרגע במקום הרביעי עם מאזן של 48 נקודות אחרי 12 ניצחונות, 12 תוצאות תיקו וארבעה הפסדים. טוונטה מתחתיה במקום החמישי כשהפער הוא נקודה בלבד, כלומר המפגש בניהן הוא קריטי עבור שתי הקבוצות.

