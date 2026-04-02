שחקני הצעירה חזרו להתאמן, יהושע יפתח בספסל

למעלה מחודש חלף, מאז קיימה מכבי פתח תקווה את משחקה האחרון בליגה הלאומית, שאז הסתיים בצורה מאכזבת עם הפסד 1:0 להפועל עפולה ולא מעט עצבים.

מחר (שישי), לאחר דחיית משחקה מול הפועל רעננה שייערך ביום שלישי, תארח הקבוצה את הפועל נוף הגליל המשתפרת ותנסה לקטוע רצף של שני משחקים ללא ניצחון.

המלאבסים ראו את מכבי הרצליה מנצחת מוקדם יותר השבוע ומתקרבת למרחק של חמש נקודות מהפסגה, כאשר היו"ר אבי לוזון הבהיר בשבוע שעבר בהרמת הכוסית, שהמטרה היא להעפיל מוקדם ככל הניתן, אפילו עם תחילת הפלייאוף העליון.

אבי לוזון בהרמת הכוסית (באדיבות המועדון)

הבשורה הטובה עבור המאמן נועם שוהם, מגיעה מכיוונם של עידו כהן, ניב יהושע ולירן חזן, שנחתו אתמול לפנות ערב בישראל, לאחר ששהו עם הנבחרת הצעירה בהונגריה והיום הם ערכו את אימון הבכורה המחודש עם הקבוצה.

אלא שבניגוד לכהן וחזן, שתורגלו בהרכב הפותח של שוהם, יהושע יפתח על הספסל, בעקבות עומס ממנו הוא סובל והעובדה ששיחק כמעט את כל הדקות בשני המשחקים ובפתחו של שבוע של שלושה משחקים. אייל אינברום תורגל בקישור האחורי. שאר ההרכב צפוי להיות זהה לזה שפתח במשחקים האחרונים.

ניב יהושע (לילך וויס-רוזנברג)

“המצב לא שגרתי, כולנו מחויבים”

"המצב לא שגרתי, המדינה במצב מלחמה, לא פשוט להתנתק אבל במסגרת המגבלות עשינו את המקסימום. נבוא מוכנים להשלים את המשימה ולהחזיר את המועדון הזה למקום שאליו הוא ראוי. מעריך מאוד את הצוות שלי והשחקנים שבאו, עבדו קשה וכולנו ביחד מחויבים ומאמינים שבסוף העונה תהיה לנו קצת שמחה", אמר המאמן נועם שוהם לקראת המשחק.

"כולנו תקווה שהמלחמה תסתיים והאויב השפל והבזוי הזה יוכרע. ננתק את עצמנו מחר לכמה שעות כדי לנצח קבוצה שניצחה אותנו בסיבוב הראשון", הוסיף.

נועם שוהם (חגי מיכאלי)

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, מוחמד הינדי, איתן טיבי, אביב סלם, אייל אינברום, עידו כהן, לירן חזן, סמואל אווסו, חוסה קורטז ופרנק ריבולייה.