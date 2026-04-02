יום שני, 06.04.2026 שעה 06:41
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
471871-224524הפועל אילת
441850-216124מכבי רחובות
431895-212424עירוני נהריה
401913-198524הפועל חיפה
392014-220624מכבי אשדוד
351951-200624א.ס. רמה"ש
351846-183822אליצור אשקלון
331939-188223מ.כ. עוטף דרום
332190-212824הפועל מגדל העמק
322005-191924מכבי פ"ת
322064-196924אליצור יבנה
311997-191224מכבי חיפה
311945-181722אליצור שומרון
281954-179022מכבי קריית גת
272003-172222מכבי מעלה אדומים
252110-184323מ.ס צפת

מאמן קריית גת ביקר, המשחק בצפת נדחה רשמית

רועי חגאי, מאמן הדרומיים מהלאומית, יצא נגד ההתמודדות בצפון: "לא הגיוני לרדת מהאוטובוס ולשכב על הקרקע תוך 30 שניות". המפגש יתקיים ב-20.4

רועי חגאי (מרטין גוטדאמק)
רועי חגאי (מרטין גוטדאמק)

בעקבות המצב הביטחוני בו נמצאת מדינת ישראל, כל ענפי הספורט הופסקו באופן מיידי עם תחילת הלחימה. בעוד שהליגה הבכירה בכדורסל תחזור לפעילות רק בעוד כשבועיים, הליגה הלאומית כבר חזרה וכבר עולות תהיות סביב האופן בה היא מתבצעת לאור באיום הביטחוני בצפון הארץ.

רועי חגאי, מאמנה של קריית גת, הנמצאת במקום הלפני אחרון בטבלת הליגה, יצא בפוסט נוקב ברשת החברתית פייסבוק, בו הוא העלה את החששות לגבי קיום המשחק של קבוצתו מול צפת שהיה אמור להתקיים מחר (שישי), באירוח של הקבוצה הצפונית.

בפוסט אמר חגאי כי אמנם צפת מוגדרת כאזור בו מותר לקיים משחקים, אך לאור המצב הביטחוני בצפון, אין זה הגיוני כי קבוצתו תיסע באזור בו היא חשופה לירי טילים וזמן התגובה שלהם קצר.

הפוסט של רועי חגאי (צילום מסך)

לאחר הפוסט, איגוד הגדורסל הודיע כי המשחק נדחה: “כמדי יום, גם הערב נערכה הערכת מצב של איגוד הכדורסל ומנהלת הליגה הלאומית. לאור המצב הביטחוני ביומיים האחרונים, הוחלט כי המשחק בין מ.ס צפת לקריית גת יידחה ויתקיים ב-20.4. אנו מאחלים לכולם חג שקט ובטוח”.

“אנחנו לא גוף חיוני. המשחק הזה יכול לחכות”

מתוך הפוסט של רועי חגאי בפייסבוק:

“את האמת שלא כתבתי כאן הרבה זמן, אבל הפעם אני מרגיש שאני חייב לשתף. אני מאמן את קריית גת בליגה הלאומית בכדורסל. איגוד הכדורסל החליט להחזיר את המשחקים – הליגה היחידה שחודשה כרגע.

המשחקים מתקיימים ללא קבל, חלק מהקבוצות עם זרים וחלק בלי, מה שכבר מעלה שאלות לגבי ההוגנות והתחרותיות, אבל זה לא העיקר.

מחר יש לנו משחק חוץ בצפת, וכדי להגיע לשם אנחנו צריכים לנסוע דרך אזור שבו במשך לפחות חצי שעה מהדרך זמן ההתראה הוא כ-30 שניות בלבד במקרה של אזעקה. לא באמת הגיוני לצפות מאוטובוס לעצור בצד הדרך, מכל השחקנים לרדת ולהישכב על הקרקע בתוך 30 שניות. גם לפי ההנחיות, במצב כזה פשוט נשכבים בתוך האוטובוס עם הידיים על הראש.

זה נשמע למישהו סביר? לנסוע למשחק כדורסל בתנאים כאלה? אנחנו לא גוף חיוני. זה ספורט. זה יכול לחכות.

למרות זאת, איגוד הכדורסל ומנהלת הליגה מחייבים אותנו להופיע. המשמעות אם לא – הפסד טכני וקנס של 450 אלף ש”ח. ההסבר: צפת מוגדרת אזור כתום ומותר לשחק. אבל בין ’מותר’ לבין ‘בטוח והגיוני’ יש פער גדול מאוד.

זו החלטה מנותקת מהמציאות, שלא מתחשבת בפחד אמיתי של אנשים. בושה וחרפה”.

פרישמן הגיב לחגאי: “חבל שמאמנים זורקים רפש על האיגוד סתם”

יו”ר איגוד הכדורסל עמוס פרישמן הגיב לפוסט של רועי חגאי: “ועדת ליגה וגביע מתכנסת כל יום ולפעמים פעמיים ביום ודנה ובוחנת ללא הפסקה את המצב. רק חבל שמאמנים זורקים רפש על האיגוד סתם, זו בושה”.

