לאחר פגישה: הפועל ר"ג עדיין לא עברה בעלות

עדיין אי אפשר לברך על המוגמר: לאחר פגישה שנערכה ביום שלישי בין הבעלים הנוכחי של הפועל ר"ג לבין נציג קבוצת הרכישה המיועדת, חנן סלנסון, עדיין לא הושגו הבנות בין הצדדים.

למרות שגורמים המעורבים טענו שהמו"מ פוצץ, בסביבתו עדיין טוענים שהעסקה תצא אל הפועל, אך לכולם ברור שהפגישה הנוספת שתיערך ביום ראשון היא זאת שתקבע, כאשר אם החתימה לא תהיה במהלכה ניתן יהיה להגיד שהמו"מ עלה על שרטון.

המחלוקת בין הצדדים הייתה שלטענת הרוכשים חמיאס לא הביא מספר מסמכים בליווי עורכי דינו והצדדים יפגשו שוב, אז אם הכול יתקבל, ניתן יהיה לחתום. בכל אופן, למרות הדיבורים על חובות כאלה ואחרים, שני הצדדים הבהירו שמבחינה מספרית, הכול כמעט מסוכם.

אמיר חמיאס (שחר גרוס)

“אם לא יהיו הפתעות – תהיה חתימה”

"הייתה הרגשה בהתחלה שזה פוצץ, אבל בסופו של דבר אפשר להגיע לעסקה וכרגע אי אפשר להגיד שעסקת המכירה פוצצה. נשב שוב ביום ראשון ואם לא יהיו הפתעות כן תהיה חתימה והקבוצה תעבור לידיים חדשות", אמרו בסביבת המו"מ.