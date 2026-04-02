ליגה לאומית 25-26
5427-6126מכבי פ"ת1
4629-4026מכבי הרצליה2
4330-3827הפועל ראשל"צ3
4134-3228בני יהודה4
4029-3826הפועל ר"ג5
3836-3926הפועל כפר שלם6
3630-3227מ.ס קריית ים7
3345-4427מכבי יפו8
3335-3327מ.ס כפר קאסם9
3333-2827הפועל כפ"ס10
3333-2626הפועל רעננה11
3143-2826הפועל עפולה12
3037-2826עירוני מודיעין13
2844-3428הפועל נוף הגליל14
2734-2526הפועל עכו15
2434-2727הפועל חדרה16

לאחר פגישה: הפועל ר"ג עדיין לא עברה בעלות

קבוצת הרכישה שמיוצגת ע"י סלנסון תיפגש ביום ראשון עם חמיאס, כאשר לטענתם לא הוצגו כל המסמכים. למרות טענות על פיצוץ: הצדדים שומרים על אופטימיות

אוהדי הפועל רמת גן (שחר גרוס)
עדיין אי אפשר לברך על המוגמר: לאחר פגישה שנערכה ביום שלישי בין הבעלים הנוכחי של הפועל ר"ג לבין נציג קבוצת הרכישה המיועדת, חנן סלנסון, עדיין לא הושגו הבנות בין הצדדים.

למרות שגורמים המעורבים טענו שהמו"מ פוצץ, בסביבתו עדיין טוענים שהעסקה תצא אל הפועל, אך לכולם ברור שהפגישה הנוספת שתיערך ביום ראשון היא זאת שתקבע, כאשר אם החתימה לא תהיה במהלכה ניתן יהיה להגיד שהמו"מ עלה על שרטון.

המחלוקת בין הצדדים הייתה שלטענת הרוכשים חמיאס לא הביא מספר מסמכים בליווי עורכי דינו והצדדים יפגשו שוב, אז אם הכול יתקבל, ניתן יהיה לחתום. בכל אופן, למרות הדיבורים על חובות כאלה ואחרים, שני הצדדים הבהירו שמבחינה מספרית, הכול כמעט מסוכם.

אמיר חמיאס (שחר גרוס)אמיר חמיאס (שחר גרוס)

“אם לא יהיו הפתעות – תהיה חתימה”

"הייתה הרגשה בהתחלה שזה פוצץ, אבל בסופו של דבר אפשר להגיע לעסקה וכרגע אי אפשר להגיד שעסקת המכירה פוצצה. נשב שוב ביום ראשון ואם לא יהיו הפתעות כן תהיה חתימה והקבוצה תעבור לידיים חדשות", אמרו בסביבת המו"מ.

