אינטר נתנה אור ירוק: באסטוני בדרך לברצלונה?

על פי דיווח ב’גזטה דלו ספורט’, חלה התפתחות דרמטית במאמצי הרכש של ברצלונה לקראת הקיץ. הנהלת אינטר, בראשות המנכ"ל ג'וזפה מארוטה והמנהל הספורטיבי פיירו אוסיליו, העניקה למועדון הספרדי “אור ירוק” להתחיל בגישושים רשמיים מול סביבתו של אלסנדרו באסטוני. הבלם בן ה-26 הפך לאופציה המועדפת אצל הקטלונים, שמחפשים שחקן הגנה שיוכל להנהיג את החלק האחורי של הקבוצה בשנים הקרובות.

למרות האישור המפתיע לנהל מגעים, המכשול הכלכלי נותר משמעותי ועלול להקשות על השלמת העסקה. נכון לעכשיו, אינטר הציבה תג מחיר ראשוני גבוה במיוחד שנע בין 70 ל-80 מיליון אירו, סכום שחורג משמעותית מהתקציב הנוכחי של הקטלונים. במועדון האיטלקי מבהירים כי למרות הנכונות למכור, הם לא יתפשרו בקלות על הערך של אחד הנכסים החשובים ביותר שלהם, שנחשב לאחד הבלמים האיכותיים והמבוקשים ביותר בשוק האירופי.

הפער הכספי: האם תושג פשרה על תג המחיר?

עם זאת, מקורות באיטליה מספקים שביב של תקווה לברצלונה ומציינים כי דרישות השכר וההעברה עשויות להיות גמישות יותר בפועל. הערכות חדשות גורסות כי השיחות עשויות להיפתח בטווח ריאלי יותר של כ-40 עד 45 מיליון אירו, בתוספת בונוסים ומשתנים שונים בהתאם להישגים.

פראן טורס ואלסנדרו באסטוני. ישתפו פעולה בקרוב? (רויטרס)

מבחינה מקצועית, באסטוני נחשב להתאמה מושלמת עבור ברצלונה הודות ליכולת הטכנית הגבוהה שלו והיציאה הנקייה עם הכדור מההגנה. הצוות המקצועי רואה בו את השחקן שיכול לשדרג את משחק הבנייה מאחור, תוך ניצול הניסיון הרב שצבר במעמדים הגדולים ביותר באירופה.