יום שני, 06.04.2026 שעה 06:05
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
7226-7131אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5722-5330קומו4
5429-5230יובנטוס5
5428-4231רומא6
5027-4130אטאלנטה7
4537-4031בולוניה8
4429-3231לאציו9
4241-3831ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3653-3531טורינו12
3539-2231פארמה13
3342-3630גנואה14
3244-3631פיורנטינה15
3044-3231קליארי16
2740-2130לצ'ה17
2746-2631קרמונזה18
1853-2231ורונה19
1855-2331פיזה20

אינטר נתנה אור ירוק: באסטוני בדרך לברצלונה?

על פי דיווח באיטליה ראשי הנראזורי הסכימו לקטלונים לפתוח במשא ומתן רשמי עם הבלם. תג מחיר שנע בין 70-80 מיליון אירו עלול להקשות על השלמת העסקה

|
אלסנדרו באסטוני (IMAGO)
אלסנדרו באסטוני (IMAGO)

על פי דיווח ב’גזטה דלו ספורט’, חלה התפתחות דרמטית במאמצי הרכש של ברצלונה לקראת הקיץ. הנהלת אינטר, בראשות המנכ"ל ג'וזפה מארוטה והמנהל הספורטיבי פיירו אוסיליו, העניקה למועדון הספרדי “אור ירוק” להתחיל בגישושים רשמיים מול סביבתו של אלסנדרו באסטוני. הבלם בן ה-26 הפך לאופציה המועדפת אצל הקטלונים, שמחפשים שחקן הגנה שיוכל להנהיג את החלק האחורי של הקבוצה בשנים הקרובות.

למרות האישור המפתיע לנהל מגעים, המכשול הכלכלי נותר משמעותי ועלול להקשות על השלמת העסקה. נכון לעכשיו, אינטר הציבה תג מחיר ראשוני גבוה במיוחד שנע בין 70 ל-80 מיליון אירו, סכום שחורג משמעותית מהתקציב הנוכחי של הקטלונים. במועדון האיטלקי מבהירים כי למרות הנכונות למכור, הם לא יתפשרו בקלות על הערך של אחד הנכסים החשובים ביותר שלהם, שנחשב לאחד הבלמים האיכותיים והמבוקשים ביותר בשוק האירופי.

הפער הכספי: האם תושג פשרה על תג המחיר?

עם זאת, מקורות באיטליה מספקים שביב של תקווה לברצלונה ומציינים כי דרישות השכר וההעברה עשויות להיות גמישות יותר בפועל. הערכות חדשות גורסות כי השיחות עשויות להיפתח בטווח ריאלי יותר של כ-40 עד 45 מיליון אירו, בתוספת בונוסים ומשתנים שונים בהתאם להישגים.

פראן טורס ואלסנדרו באסטוני. ישתפו פעולה בקרוב? (רויטרס)

מבחינה מקצועית, באסטוני נחשב להתאמה מושלמת עבור ברצלונה הודות ליכולת הטכנית הגבוהה שלו והיציאה הנקייה עם הכדור מההגנה. הצוות המקצועי רואה בו את השחקן שיכול לשדרג את משחק הבנייה מאחור, תוך ניצול הניסיון הרב שצבר במעמדים הגדולים ביותר באירופה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
