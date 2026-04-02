שרי עלול לא לקחת חלק בגמר הגביע ההולנדי

פרשת “פספורטגייט” ממשיכה להכות גלים בהולנד, ובמרכזה עומד אקס מכבי חיפה ואחד השחקנים החשובים ביותר של ניימיכן, צ’ירון שרי. הקשר, שמשמש כקפטן הקבוצה ונמצא בכושר נהדר, מצא את עצמו מחוץ לפעילות בעקבות דבר שקשור לדרכונו.

הכול החל בעקבות פרשנות מחמירה לחוק ההולנדי, שלפיו שחקן שמקבל אזרחות נוספת, כמו במקרה של שחקני נבחרת סורינאם, עלול לאבד את אזרחותו ההולנדית. המשמעות היא שינוי סטטוס לשחקן זר מחוץ לאיחוד האירופי, מה שמחייב היתר עבודה מיוחד. בעקבות זאת, ניימכן החליטה לא לקחת סיכון והשביתה זמנית את שרי ואת וירג'יל מיסידיאן מאימונים ומשחקים עד להבהרת המצב.

שרי עלול לא להשתתף בגמר הגביע

כעת, בהולנד מנתחים את האפשרויות להמשך. ה"דה טלגרף" כי אחת האפשרויות היא ששחקנים אלו יוותרו על דרכונם ההולנדי וישחקו כשחקנים בינלאומיים, דבר שיצריך מהם להוציא רישיון עבודה חדש, דבר שלוקח שבוע או שבועיים לפחות.

בבחירה באפשרות זו, ישנו מצב בו ייתכן כי שרי לא יוכל לשחק בגמר הגביע ההולנדי שיתקיים ב-19.4, כיוון ואין וודאות כי אישור העבודה החדש שלו יהיה מוכן בזמן.

עוד בעיה הנמצאת בפתרון זה היא שדרישת השכר עבור הנפקת רישיון עבודה לכדורגלנים בינלאומיים היא של 608,000 יורו, והרף הגבוה הזה יהווה מכשול עבור מועדונים רבים.

פתרון נוסף הוא הגשת בקשה מחודשת לאזרחות הולנדית, אם כי זהו תהליך ארוך שלוקח שלושה חודשים. אך עד להשלמת הליך כזה, מומחים משפטיים סבורים כי ניתן להעניק לשחקנים היתר שהייה זמני שעל בסיסו יוכלו לחדש את פעילותם באופן מיידי, אך זהו פתרון שאין לגביו וודאות, בטח אם קצב ההתקדמות של רשויות החוק בהולנד.