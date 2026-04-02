יום שני, 06.04.2026 שעה 06:48
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
7140-8229פ.ס.וו. איינדהובן1
5440-6129פיינורד2
5347-7129ניימיכן3
5031-4929טוונטה אנסחדה4
4837-5429אייאקס5
4545-4929אלקמאר6
4447-5329הירנביין7
4247-3529ספרטה רוטרדם8
4135-4529אוטרכט9
4137-4229כרונינגן10
3545-5029גו אהד איגלס11
3554-4329פורטונה סיטארד12
3358-3829זוולה13
2848-3029וולנדם14
2748-3829טלסטאר15
2749-2929אקסלסיור רוטרדם16
2450-2929נאק ברדה17
1974-3429הראקלס אלמלו18

שרי עלול לא לקחת חלק בגמר הגביע ההולנדי

פרשת "פספורטגייט" ממשיכה להכות גלים בהולנד. לאחר ההשעיה של הקשר, הועלו פתרונות בעייתיים, הכוללים ויתור על הדרכון ההולנדי או בקשת אזרחות חדשה

צ'ירון שרי (IMAGO)
צ'ירון שרי (IMAGO)

פרשת “פספורטגייט” ממשיכה להכות גלים בהולנד, ובמרכזה עומד אקס מכבי חיפה ואחד השחקנים החשובים ביותר של ניימיכן, צ’ירון שרי. הקשר, שמשמש כקפטן הקבוצה ונמצא בכושר נהדר, מצא את עצמו מחוץ לפעילות בעקבות דבר שקשור לדרכונו.

הכול החל בעקבות פרשנות מחמירה לחוק ההולנדי, שלפיו שחקן שמקבל אזרחות נוספת, כמו במקרה של שחקני נבחרת סורינאם, עלול לאבד את אזרחותו ההולנדית. המשמעות היא שינוי סטטוס לשחקן זר מחוץ לאיחוד האירופי, מה שמחייב היתר עבודה מיוחד. בעקבות זאת, ניימכן החליטה לא לקחת סיכון והשביתה זמנית את שרי ואת וירג'יל מיסידיאן מאימונים ומשחקים עד להבהרת המצב.

שרי עלול לא להשתתף בגמר הגביע

כעת, בהולנד מנתחים את האפשרויות להמשך. ה"דה טלגרף" כי אחת האפשרויות היא ששחקנים אלו יוותרו על דרכונם ההולנדי וישחקו כשחקנים בינלאומיים, דבר שיצריך מהם להוציא רישיון עבודה חדש, דבר שלוקח שבוע או שבועיים לפחות. 

צצ'ירון שרי (IMAGO)

בבחירה באפשרות זו, ישנו מצב בו ייתכן כי שרי לא יוכל לשחק בגמר הגביע ההולנדי שיתקיים ב-19.4, כיוון ואין וודאות כי אישור העבודה החדש שלו יהיה מוכן בזמן. 

עוד בעיה הנמצאת בפתרון זה היא שדרישת השכר עבור הנפקת רישיון עבודה לכדורגלנים בינלאומיים היא של 608,000 יורו, והרף הגבוה הזה יהווה מכשול עבור מועדונים רבים.

פתרון נוסף הוא הגשת בקשה מחודשת לאזרחות הולנדית, אם כי זהו תהליך ארוך שלוקח שלושה חודשים. אך עד להשלמת הליך כזה, מומחים משפטיים סבורים כי ניתן להעניק לשחקנים היתר שהייה זמני שעל בסיסו יוכלו לחדש את פעילותם באופן מיידי, אך זהו פתרון שאין לגביו וודאות, בטח אם קצב ההתקדמות של רשויות החוק בהולנד.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
