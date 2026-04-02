נגיעה מהפליי-אין: מכבי תל אביב גברה על אנדולו

מכבי תל אביב המשיכה במסעה לעבר הפליי-אין. חניכיו של עודד קטש רשמו ניצחון חשוב בדמות 89:103 על אנדולו אפס במגרש ה”ביתי” בבלגרד, ונצמדו לעשירייה הראשונה עם ניצחון שמיני בתשעת משחקיהם האחרונים.

תחילת המשחק החלה מנומנם מצד הצהובים, שהיו בפיגור דו ספרתי כבר ברבע הראשון. אך הרבע השני היה הפוך לחלוטין, מכבי ניצלה טעויות ועבירות סתמיות של הטורקים והצליחה לעלות היא ליתרון גבוה. אנדולו, בעזרת האקס ג’ורדן לויד, הצליחה לצמק לקראת המחצית, שנגמרה ב-44:49 לזכות מכבי תל אביב.

בחצי השני זו הייתה כבר הצגה של מכבי תל אביב. הצהובים הובילו בריבאונדים, הראו אחוזים טובים מהשלוש והעונשין, וגם כשהיה נדמה שהטורקים חוזרים לעניינים, תמיר בלאט ורומן סורקין ידעו לקבור את התקוות שלהם. בסיום, התוצאה עמדה על 89:103 לזכות חניכיו של עודד קטש.

בעקבות הניצחון החשוב, חניכיו של קטש ממשיכים להלחיץ את הקבוצות בעשירייה הראשונה. הצהובים, עם מאזן של 16:18, נמצאים במקום ה-11 נכון לעכשיו ויודעים שאסור להם להוריד את הרגע מהגז. המשחק הבא של מכבי יהיה ביום שלישי נגד עוד קבוצת תחתית, באסקוניה, והם יהיו חייבים להמשיך עם המומנטום ולהשיג עוד ניצחון קריטי.

קלעו למכבי תל אביב: לוני ווקר (25 נקודות), ג’ימי קלארק (17 ו-8 אסיסטים), ג’יילן הורד (16 ו-8 ריבאונדים), רומן סורקין (13), תמיר בלאט (12), אושיי בריסט ומרסיו סנטוס (8 כ”א), וג’ון דיברתולומיאו (4).

רבע ראשון: 24:25 לאנדולו אפס

חמישיית מכבי תל אביב: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, ג’יילן הורד, וויל ריימן ורומן סורקין.

חמישיית אנדולו אפס: ג'ורדן לויד, ניק ווילר ראב, ברייס דזרט, ארקן אוסמני ובורקן ילדיזי.

המשחק החל עם קצב גבוה מצד שתי הקבוצות, כאשר לאחר פחות משלוש דקות התוצאה עמדה על 7:7. ג’ימי קלארק ואקס מכבי, ג’ורדן לויד בלטו עם חמש נקודות מהירות כל אחד. אנדולו הצליחה לרוץ עם 0:12 ועלתה ליתרון חמש, כאשר באותו זמן חניכיו של עודד קטש לא הצליחו לקלוע במשך 4 דקות.

תמיר בלאט וג’ון דיברתולומיאו נכנסו אצל הצהובים והצליחו להחזיר אותם לעניינים לקראת סוף הרבע. בדומה למשחק האחרון נגד דובאי, גם היום קטש ושחקניו עם פתיחת משחק פחות טובה בה הם סופגים לא מעט נקודות. הצהובים הצליחו למחוק לחלוטין את היתרון הטורקי בזכות חמש נקודות של אושיי בריסט, והרבע הראשון נגמר בתוצאה 24:25 לזכות אנדולו אפס.

רבע שני: 44:49 למכבי תל אביב

הרבע השני המשיך להיות צמוד, שבע דקות להפסקה עמדה על שוויון 29:29. רגע מפנה קרה כשאר תמיר בלאט סחט עבירה בלתי ספורטיבית מניק ווילר ראב, שהצליח להחזיר את היתרון למכבי. לאחר עוד עבירת תוקף של אנדולו, המאמן פאבלו לאסו קיבל גם עבירה טכנית לאחר שהתעצבן על הספסל.

הצהובים ניצלו את הדקות המבולבלות של הטורקים ועלו ליתרון הכי גבוה שלהם עד כה בהתמודדות, שמונה הפרש. לאחר שחניכיו של קטש עלו כבר ליתרון דו ספרתי, ברייס דזרט צימק במעט את התוצאה. המחצית הסתיימה עם 44:49 לזכות מכבי תל אביב.

רבע שלישי: 64:78 למכבי תל אביב

המחצית השנייה החלה עם הצגת קליעות של הצהובים, בראשות לוני ווקר, שעלה כבר ל-18 נקודות באמצע הרבע השלישי. רומן סורקין גם נכנס לעניינים בצבע והעלה את מכבי שוב ליתרון דו ספרתי. לקראת סוף הרבע הכל הולך למכבי, ווקר ממשיך לצלוף שלשות, ואפילו מתפרצת קלה של הטורקים נגמרה בעבירת תוקף מיותרת.

מיד לאחר מכן, סורקין נכנס שוב לצבע והצליח לעלות את קבוצתו ליתרון שיא של 16 נקודות, והפך לשחקן הרביעי של מכבי עם דאבל פינגרס. הצהובים הראו את הפרשי הרמות ברבע השלישי, שבסופו הובילו 64:78.

רבע רביעי: 89:103 למכבי תל אביב

הטורקים החלו את הרבע האחרון בצורה טובה, לאחר סיום הרבע הישנוני של הצהובים, אנדולו עם ריצת 0:9 הורידה את ההפרש לחד ספרתי, אך שתי צליפות של תמיר בלאט מהשלוש הרגיעו את הלחץ. חניכיו של קטש המשיכו לשמור על היתרון הנוח עד לסיום המשחק, שנגמר ב-89:103 צהוב.