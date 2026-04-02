הכי חשוב שיש: 88:92 עצום להפועל ת"א נגד פאו

ביורוליג כמו ביורוליג כל משחק אי אפשר לדעת מה יקרה. אחת יכולה לבוא עם ארבעה ניצחונות ברצף, השנייה עם שני הפסדים לא נעימים בכלל, ואז הכל מתהפך. אז בדיוק כל זה קרה היום (חמישי) והכל התהפך, כשהפועל תל אביב אירחה את פנאתינייקוס ויצאה עם 88:92 ענק על סוללת הכוכבים של ארגין עתמאן בתום מותחן מדהים.

החצי הראשון היה צמוד מאוד, אבל מאוד. סל רדף סל, הובלה עברה מצד לצד, אף אחת לא ברחה ובקושי קבוצה ביצעה אפילו ריצת 0:4. החצי השני זה השתנה כשפאו עלתה לפרקט ועם ריצת 0:9 לקחה פיקוד על העניינים, עד שקולין מלקולם עם הבאזר של הרבע קלע מחצי מגרש ושינה מומנטום. עד כמה? האדומים פתחו עם ריצת 0:9, משלהם ולבסוף אחרי מותחן ענק ניצחו.

אלייז’ה בראיינט כרגיל היה נהדר, אנטוניו בלייקני היה שם כשצריך, וסיליה מיציץ’ דווקא ברגעים הקשים ברבע השלישי החזיק את הקבוצה בעניינים ומאני טיים של המאני טיים טאי אודיאסי בלט וכריס ג’ונס הראה שיש לו קרח בוורידים עם אסיסטים גדולים וזריקות עונשין גורליות מאוד תחת לחץ. כל אלו הספיקו אל מול הופעה טובה של קוסטאס סלוקאס וחואנצ’ו הרננגומס.

מחזיקת היורוקאפ נמנעה מכך שהיריבה תעקוף אותה בטבלה, עצרה את הרצף ההפסדים ופתחה לו”ז קשוח מאוד עם ניצחון ענק שנותן מוטיבציה להמשך. כעת לחניכיו של דימיטריס איטודיס יש עוד לשחק נגד פנרבחצ’ה, אולימפיאקוס, מכבי ת”א ומונאקו, אבל אין ספק שאחרי ניצחון כזה אפשר להגיע לרצף הזה עם חיוך טוב.

קלעו להפועל ת”א: אנטוניו בלייקני 19 נקודות, אלייז’ה בראיינט 18, וסיליה מיציץ’ 14, טאי אודיאסי 12, קולין מלקולם 10, כריס ג’ונס (8 אס’) ודן אוטורו 6 כ”א, איש וויינרייט 4 וליוואי רנדולף 3.

קלעו לפנאתינייקוס: חואנצ’ו הרננגומס 17 נקודות, קנדריק נאן 15, קוסטאס סלוקאס 14, צ’די אוסמן 12, נייג’ל הייז דייויס 10, קנת’ פאריד 9, טי ג’יי שורטס 6 ומתיאס לסור 5.

רבע ראשון: 20:21 לפנאתינייקוס

חמישיית הפועל תל אביב: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית פנאתינייקוס: טי ג’יי שורטס, קנדריק נאן, צ’די אוסמן, נייג’ל הייז דייויס ומתיאס לסור.

ג'אמפ בול בסופיה (הפועל ת"א)

מאמץ גדול של מלקולם סידר לו את הנקודות הראשונות במשחק, מיציץ’ עשה 0:4 מהיר אחרי שחטף ללסור והלך קוסט טו קוסט. הסנטר הצרפתי צימק מהקו, אלייז’ה בראיינט השיב מהעונשין גם כן, נאן עם סל השדה הראשון של פאו צימק ל-6:3 ואז בראיינט שוב ענה, הפעם עם פלוטר נאה.הייז דייויס קלע את השלשה הראשונה במפגש, מיציץ’ מהר הרגיע וחדר יפה כדי להניח שתיים. אוטורו ואיש וויינרייט קלעו 4 נק’, אבל נאן קלע בתווך ושלשה של סלוקאס צימקה ל-14:11 עבור הירוקים.

המהפך הגיע כשפאו עלתה להובלה ראשונה אחרי שפאריד קיזז וסלוקאס קבע 14:15, אבל רק עד שמיציץ’ דייק 2 מהקו. רכבת ההרים נמשכה כשלסורט קלע פעמיים, אבל בכל פעם בראיינט ענה לו כדי לשמור את הפועל ביתרון, רק שסלוקאס צחק אחרון עם ג’אמפ שוט עם הבאזר של הרבע וזה 20:21 אחרי 10 דק’ של כדורסל בסופיה.

אלייז'ה בראיינט (הפועל ת"א)

רבע שני: 44:48 לפנאתינייקוס

תוך דקה לסור ביצע עבירה שלישית והוחלף, בלייקני עלה בצד השני ומיד התחמם עם שתי שלשות רצופות, כשבאמצע סלוקאס דייק פעמיים מהקו. פאריד הלך לעונשין והפך ל-26:27, ההתהפכויות נמשכו עם אנד-וואן ענק של רנדולף ואז נאן בג’אמפ שוט קבע שוויון 29. אף אחת לא הצליחה לברוח, אחרי שאוסמן קלע פלוטר, בלייקני דייק 3 פעמים מהקו (עבירה של נאן, שלישית שלו) והייז דייויס קבע שוויון עם 1 מ-2 מהעונשין.

מכאן שימו לב לאיך כל קבוצה הגיבה: אודיאסי קלע ראשון, הרננגומס השווה, אודיאסי שוב דייק בצבע, הייז דייויס השווה, איש וויינרייט קלע, הרננגומס הפך עם שלשה בדרך ל-38:39, אודיאסי הפך בחזרה, ואז הרננגומס חדר יפה מנגד – אף קבוצה לא קלעה סל בלי תשובה של היריבה כמעט כל הרבע. הנתון הזה נשמר כשבראיינט חדר טוב ודייק, ואז אוסמן ענה לו עם שלשה בדרך ל-42:44 לירוקים. הנתון נשבר על ידי הייז דייויס שנתן פלוס 4 לפאו, בראיינט השיב אש אחרי טיים אאוט והרננגומס קלע עם הבאזר.

דן אוטורו עולה לסל (הפועל ת"א)

רבע שלישי: 66:75 לפנאתינייקוס

החצי התחיל רע מבחינת הפועל ת”א עם 4 רצופות של הרננגומס ואוסמן, אבל בראיינט ומיציץ’ ענו עם 0:5 מהיר, את הריצה הזו עצר פאריד ואז מיציץ’ חדר טוב בדרך ל-51:54 לפאו. שלשה של הרננגומס ועוד 1 מ-2 של פאריד מהקו נתנו פלוס 7 לאורחת, שלשה של סלוקאס כבר נתנה דו ספרתי וריצת 0:7, אז איטודיס הזעיק פסק זמן, אחריו סלוקאס המשיך את הריצה ל-0:9 עם חדירה. מלקולם סוף סוף עצר אותה עם שלשה חשובה ואז אחרי שנאן דייק בצד השני, מיציץ’ השיב אש עם שלשה ענקית ואסיסט מבריק לאוטורו, מה שגרם לעתמאן הפעם לקחת טיים אאוט.

קנדריק נאן קלע שלשה גדולה, בראיינט חדר טוב בצד השני, הרננגומס שוב נותר לבד מעבר לקשת והעניש ואז אודיאסי צימק ל-71:63 עבור הפועל ת”א. שורטס קלע ארבע רצופות מחצי מרחק על מיציץ’ והיתרון חזר לדו ספרתי, אבל בפעם השלישית הסרבי סחט עבירה תוקף 3 שניות לסיום הרבע, ואז מלקולם הפיח תקווה עם שלשה מטורפת מחצי מגרש עם הבאזר.

דימיטריס איטודיס (IMAGO)

רבע רביעי: 88:92 להפועל ת”א

שורטס פתח עם שתיים והשיב לדו ספרתי ואז בלייקני ענה עם שלשה, אבל אוסמן השיב אש עם שלשה משלו. אודיאסי ובלייקני עם ריצת 0:4 מהירה צימקו ל-80:73, והריצה נחתמה עם אלי-אופ ענק מג’ונס לדאנק של אודיאסי, רק מינוס חמש, שבע דקות לסיום. שלשה ענקית של מלקולם עם הבאזר של ה-24 קבעה מינוס 2 בלבד והגדילה את הריצה ל-0:9, עתמאן הזעיק מהר טיים אאוט. נאן עצר את הריצה עם חדירה, ואז עוד אלי-אופ ענק לאודיאסי הורידו פעם נוספת לשלוש. ג’ונס החליט ללכת לבד וחדר עד הסוף בדרך ל-82:81, הייז דייויס הרגיע עם פלוטר. בלייקני קבע שוויון 84 עם שלשה ענקית 4 וחצי דקות לסיום, נאן מהר מאוד השיב את ההובלה לפאו עם פלוטר, ג’ונס בכדור עצום סידר לאוטורו דאנק ולקבוצה שלו שוב שוויון.

בלייקני סחט שלוש זריקות ודייק ב-2 כדי לתת להפועל ת”א יתרון, אוסמן דייק 2 מהעונשין גם כן וכפה שוויון 88, 2 דקות לסיום. בראיינט החטיא שלשה פנויה, אוסמן החטיא מעבר לקשת גם כן, הרננגומס קלט ריבאונד חשוב ואיבד. אבל צ’אלנג’ מוצלח של עתמאן לבסוף השאיר את הכדור בידיים ירוקות, 51 שניות לסיום. נאן החטיא, ג’ונס חדר לסחט עבירה כשהוא דייק פעמיים, 88:90 להפועל ת”א, 26 שניות לסיום. נאן חדר והחטיא! הכדור עבר להפועל ת”א 13 שניות לסיום כשהיא ביתרון שתי נקודות. הירוקים עשו עבירה אחרי שלוש שניות ושלחו את ג’ונס לקו, הרכז שוב עמד בלחץ ודייק פעמיים, שתי זריקות עונשין הכי קלאצ’ שיש, 88:92 לאדומים, 10 שניות לסיום. הירוקים החטיאו וזה נגמר! 88:92 ענק להפועל ת”א.