יום שני, 06.04.2026 שעה 06:16
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
66%2960-317535אולימפיאקוס1
66%2816-288435פנרבחצ'ה2
63%2903-307735ריאל מדריד3
63%3041-317535ולנסיה4
62%2881-298934הפועל ת"א5
60%2937-312335ז'לגיריס6
57%2932-296135ברצלונה7
57%2985-304035פנאתינייקוס8
54%3000-304535הכוכב האדום9
54%3056-316035מונאקו10
53%3119-307434מכבי ת"א11
51%3099-311835דובאי12
49%3033-301435אולימפיה מילאנו13
43%3068-289035פרטיזן בלגרד14
43%2921-282235באיירן מינכן15
40%3197-314935פאריס16
37%3033-286935וירטוס בולוניה17
31%3276-309535באסקוניה18
29%2990-283735אנדולו אפס19
23%3040-279035ליון וילרבאן20

היחס ב-Winner לניצחונות של הפועל ומכבי ת"א

שתי הקבוצות הישראליות עומדות בפני משחקים חשובים במאבקי המיקום הצפופים ביורוליג. האדומים מגיעים כאנדרדוג מול פנאתינייקוס, הצהובים פייבוריטים

|
שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

העונה הסדירה של היורוליג מגיעה לשלבי ההכרעה שלה ובמוקד עומדות שתי הקבוצות הישראליות שלוקחות חלק במפעל, מכבי והפועל תל אביב, כאשר הן ימשיכו להיאבק הערב (חמישי) על הדירוג שלהן ועל כניסה לחלקים המכריעים של העונה.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

הצד האדום של העיר תל אביב יעלה לשחק ראשון הערב, כאשר החבורה של דימיטריס איטודיס תארח את פנאתינייקוס בסופיה למפגש בעל חשיבות עליונה על מאבקי הפלייאוף הצפופים, והיא מגיעה כאנדרדוג לפי ה’ווינר’, שם נותנים ליוונים יחס של פי 1.8 לניצחון בשתי נקודות ומעלה, ואותו יחס בדיוק לניצחון או הפסד של הפועל ת”א עד שתי נקודות.

עודד קטש (IMAGO)

מכבי ת”א רוצה להמשיך במומנטום

מנגד, בצד הצהוב של העיר עומדים בפני משחק חשוב בדרך של הקבוצה לפלייאין, כאשר הם יפגשו הערב את אנדולו אפס. חניכיו של עודד קטש מגיעים כעדיפים ומקבלים יחס של פי 1.75 לניצחון בחמש נקודות ומעלה, בעוד היריבה מקבלת יחס של פי 1.85 לניצחון או הפסד עד חמש נקודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */