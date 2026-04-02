היחס ב-Winner לניצחונות של הפועל ומכבי ת"א

העונה הסדירה של היורוליג מגיעה לשלבי ההכרעה שלה ובמוקד עומדות שתי הקבוצות הישראליות שלוקחות חלק במפעל, מכבי והפועל תל אביב, כאשר הן ימשיכו להיאבק הערב (חמישי) על הדירוג שלהן ועל כניסה לחלקים המכריעים של העונה.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

הצד האדום של העיר תל אביב יעלה לשחק ראשון הערב, כאשר החבורה של דימיטריס איטודיס תארח את פנאתינייקוס בסופיה למפגש בעל חשיבות עליונה על מאבקי הפלייאוף הצפופים, והיא מגיעה כאנדרדוג לפי ה’ווינר’, שם נותנים ליוונים יחס של פי 1.8 לניצחון בשתי נקודות ומעלה, ואותו יחס בדיוק לניצחון או הפסד של הפועל ת”א עד שתי נקודות.

עודד קטש (IMAGO)

מכבי ת”א רוצה להמשיך במומנטום

מנגד, בצד הצהוב של העיר עומדים בפני משחק חשוב בדרך של הקבוצה לפלייאין, כאשר הם יפגשו הערב את אנדולו אפס. חניכיו של עודד קטש מגיעים כעדיפים ומקבלים יחס של פי 1.75 לניצחון בחמש נקודות ומעלה, בעוד היריבה מקבלת יחס של פי 1.85 לניצחון או הפסד עד חמש נקודות.