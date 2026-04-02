ליגה הולנדית 25-26
7140-8229פ.ס.וו. איינדהובן1
5440-6129פיינורד2
5347-7129ניימיכן3
5031-4929טוונטה אנסחדה4
4837-5429אייאקס5
4545-4929אלקמאר6
4447-5329הירנביין7
4247-3529ספרטה רוטרדם8
4135-4529אוטרכט9
4137-4229כרונינגן10
3545-5029גו אהד איגלס11
3554-4329פורטונה סיטארד12
3358-3829זוולה13
2848-3029וולנדם14
2748-3829טלסטאר15
2749-2929אקסלסיור רוטרדם16
2450-2929נאק ברדה17
1974-3429הראקלס אלמלו18

"גלוך צריך תנאים כמו שהיו לסניידר במונדיאל"

בדיון על הישראלי בפודקאסט בהולנד, הוזכרו גם כוכב העבר וזייש ("זוכרים לו את הקסם, לא את הטעויות"): "גלוך יכול להביא יצירתיות שחסרה לאייאקס"

אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך ממשיך לעורר עניין בהולנד. לצד ביקורות על היכולת והעונה שלו באייאקס, יש גם צד אחר. העיתונאי יוס בוסבלד התייחס ליכולת של מספר 10 בפודקאסט של המגזין ההולנדי ‘VI’ והציג תמונה מורכבת. הוא אף הזכיר שני כוכבי עבר של אייאקס כשדיבר על הישראלי.

תחילה הוזכר חכים זייש, שגם הוא סבל מאיבודי כדור, אך זכור בעיקר בזכות הרגעים הגדולים שלו. “אצל זייש אתה זוכר את הקסם, לא את הטעויות”, אמר בוסבלד, “גלוך דומה בכך: הוא יכול לתת המון, אבל גם לאבד כדורים מסוכנים. אם יש לך קבוצה מאורגנת, זו יצירתיות שאתה חייב”.

בהמשך הפודקאסט הוזכר גם ווסלי סניידר, במיוחד בהקשר של מונדיאל 2010: “סניידר היה מדהים כי היו מאחוריו שחקנים כמו מארק ואן בומל ונייג’ל דה יונג שעשו את העבודה השחורה. כך הוא יכול היה להתרכז ביצירתיות. גם גלוך צריך תנאים כאלה כדי לפרוח”.

מצד שני, בוסבלד טען כי גלוך מביא הרבה איכות עם הכדור, אך סובל מחוסר יציבות ולעיתים מקבל החלטות לא נכונות. “זה שחקן עם פיקים גבוהים ונפילות גדולות, הוא אמר, "עם הכדור הוא יכול לתרום המון, אבל יש רגעים שהוא מאוד אנוכי. הוא צריך לשחרר יותר את הכדור - יש מצבים שזה יכול להיגמר בשער קל של שחקן אחר, ואתה רואה את התסכול של החברים לקבוצה”.

“אייאקס חייבת יצירתיות והוא יכול לספק אותה”

לסיכום, בוספלד טען כי גלוך כבר הראה את יכולותיו גם בנבחרת ישראל והדגיש כי הבעיה אינה ביכולת, אלא במסגרת.

גאנדלמן יוציא את לצ'ה מהקו האדום?

“הוא יודע לשחק כדורגל, אין ספק. צריך לייצר עבורו את התנאים הנכונים”, אמר בוסבלד, “ייתכן שהסיכון כרגע נראה גדול מדי עבור הצוות המקצועי, אבל אייאקס חסרה יצירתיות וגלוך בהחלט יכול להביא אותה”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
