"גלוך צריך תנאים כמו שהיו לסניידר במונדיאל"

אוסקר גלוך ממשיך לעורר עניין בהולנד. לצד ביקורות על היכולת והעונה שלו באייאקס, יש גם צד אחר. העיתונאי יוס בוסבלד התייחס ליכולת של מספר 10 בפודקאסט של המגזין ההולנדי ‘VI’ והציג תמונה מורכבת. הוא אף הזכיר שני כוכבי עבר של אייאקס כשדיבר על הישראלי.

תחילה הוזכר חכים זייש, שגם הוא סבל מאיבודי כדור, אך זכור בעיקר בזכות הרגעים הגדולים שלו. “אצל זייש אתה זוכר את הקסם, לא את הטעויות”, אמר בוסבלד, “גלוך דומה בכך: הוא יכול לתת המון, אבל גם לאבד כדורים מסוכנים. אם יש לך קבוצה מאורגנת, זו יצירתיות שאתה חייב”.

בהמשך הפודקאסט הוזכר גם ווסלי סניידר, במיוחד בהקשר של מונדיאל 2010: “סניידר היה מדהים כי היו מאחוריו שחקנים כמו מארק ואן בומל ונייג’ל דה יונג שעשו את העבודה השחורה. כך הוא יכול היה להתרכז ביצירתיות. גם גלוך צריך תנאים כאלה כדי לפרוח”.

ווסלי סניידר חוגג (רויטרס)

מצד שני, בוסבלד טען כי גלוך מביא הרבה איכות עם הכדור, אך סובל מחוסר יציבות ולעיתים מקבל החלטות לא נכונות. “זה שחקן עם פיקים גבוהים ונפילות גדולות”, הוא אמר, "עם הכדור הוא יכול לתרום המון, אבל יש רגעים שהוא מאוד אנוכי. הוא צריך לשחרר יותר את הכדור - יש מצבים שזה יכול להיגמר בשער קל של שחקן אחר, ואתה רואה את התסכול של החברים לקבוצה”.

“אייאקס חייבת יצירתיות והוא יכול לספק אותה”

לסיכום, בוספלד טען כי גלוך כבר הראה את יכולותיו גם בנבחרת ישראל והדגיש כי הבעיה אינה ביכולת, אלא במסגרת.

“הוא יודע לשחק כדורגל, אין ספק. צריך לייצר עבורו את התנאים הנכונים”, אמר בוסבלד, “ייתכן שהסיכון כרגע נראה גדול מדי עבור הצוות המקצועי, אבל אייאקס חסרה יצירתיות וגלוך בהחלט יכול להביא אותה”.