הקשר לנדאל: שוויונטק מינתה מאמן חדש

איגה שוויונטק, מהטניסאיות הבכירות בעולם, מבצעת זעזוע בצוות המקצועי שלה רגע לפני פתיחת עונת החימר. לאחר פתיחת שנה מאכזבת והדחה מוקדמת ומפתיעה בטורניר מיאמי, הכוכבת הפולנית הודיעה על פרידה ממאמנה הבלגי, ווים פיסט, עמו זכתה בשלושה תוארי סבב, כולל זכייה יוקרתית בטורניר ווימבלדון.

ימים ספורים לאחר הפרידה, התברר כי שוויונטק כבר מצאה מחליף מסקרן במיוחד. הפולנית עושה את דרכה לאקדמיה של רפאל נדאל במנאקור שבספרד, שם תחל לעבוד עם פרנסיסקו רויג. המאמן הספרדי מוכר בעיקר בזכות השנים הארוכות בהן עבד בצוות המקצועי של נדאל עצמו, ולאחרונה רשם קדנציות קצרות עם אמה רדוקאנו ועם הטניסאי הצרפתי ג'ובאני אמפטשי פריקאר. הצרפתי למעשה סיים את ההתקשרות עם רויג לאחר פחות מחודש של עבודה משותפת, מה שסלל את דרכו של הספרדי להצטרף באופן מיידי לצוות של שוויונטק.

איגה שוויונטק חובטת מכת פור-הנד (רויטרס)

בראיון נרחב שהעניקה לתקשורת הפולנית, שוויונטק פתחה את הלב על ההחלטה לסיים את ההתקשרות המוצלחת עם פיסט, והדגישה כי לא מדובר בצעד אימפולסיבי. "אני לא מקבלת החלטות בקלות ראש או אחרי כישלון אחד", הסבירה. "לפעמים אני נתפסת כאדם אמוציונלי, אבל אני די רציונלית ואוהבת לקחת את הזמן. עם זאת, במקרה הזה הרגשתי שפשוט הגיע הזמן לשינוי. זו לא הייתה החלטה שהתקבלה במיאמי, אלא תהליך ארוך יותר שבו שקלתי הכל בקפידה".

נקודת המפנה, לדבריה של הפולנית, הגיעה כבר בחודש פברואר, במהלך ההפסד למריה סקארי בטורניר קטאר. "במהלך הטורניר בדוחא הבנתי שאני לא מרגישה טוב על המגרש כפי שהרגשתי בעבר", חשפה שוויונטק. "הרגשתי שאני לא משחקת טוב, ובגלל זה התחלתי לאבד ביטחון. אחרי ההפסד לסקארי, ישבנו וניהלנו שיחה ארוכה. דנו במה צריך לשנות ואיך לגשת לשבוע שלאחר מכן. אכן עשינו קצת התקדמות לפני אינדיאן וולס, אבל כשהסתכלתי על התמונה המלאה, החלטתי שאני צריכה שינוי. למדתי הרבה על עצמי בתהליך הזה, שנמשך מספר שבועות".

שוויונטק, שמעולם לא הסתירה את הערצתה העצומה לרפאל נדאל, נשאלה על השמועות לפיהן "מלך החימר" בכבודו ובעצמו הוא זה שהמליץ לה על רויג וסייע בשידוך. הכוכבת בחרה לשמור את הקלפים קרוב לחזה: "רפא הוא האליל שלי, ולמעשה האדם היחיד שצפיתי בו משחק טניס כילדה. הוא הטוב מכולם. העובדה שיש לי את המספר שלו ואני יכולה ליצור איתו קשר ולהתייעץ איתו היא כבוד עצום עבורי. הוא בחור נהדר ופתוח, אבל בכנות, בין אם הוא עזר לי בבחירת המאמן ובין אם לא, אני מעדיפה לשמור את זה בינינו".

כעת, הפולנית ממוקדת כולה בחלק האהוב עליה של העונה – מגרשי החימר. היא תחל את הכנותיה בספרד לפני שתמריא לטורניר בשטוטגרט, בתקווה שהחיבור החדש עם רויג והאווירה המיוחדת באקדמיה של אלילה, יחזירו לה את הניצוץ והביטחון שאבדו לה בחודשים האחרונים ויכינו אותה בצורה האופטימלית להמשך המאבקים בצמרת העולמית.